離乳食の開始やイヤイヤ期にもぴったり！　累計250万部超、0歳からの図鑑シリーズに『たべもの555』が登場。食事への興味を引き出すはらぺこ図鑑。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月19日（月）に乳幼児の食べ物への興味を引き出し、子育て世帯の食事悩みを解消する書籍『こどもずかん たべもの555 英語つき しゃしんバージョン』を発売いたしました。

■大人気シリーズから新発売「たべもの555」

▲『こどもずかん たべもの555 英語つき しゃしんバージョン』

和洋中の料理やご飯、麺類、パンにお寿司にお菓子、さらに野菜や果物、お魚、お肉、乳製品などのスーパーに並ぶ食材まで。お腹が空いちゃう鮮やかな写真が555点以上も掲載された、はらぺこたべもの図鑑が登場！

おしゃべりや発語を促すのはもちろん、英語教育の導入や食育にもぴったり。0歳から5歳まで長く楽しめる一冊です。

★身近な食べものを徹底網羅！ 555個以上の食べ物を掲載

▲まるでメニュー図鑑！ おいしそうな食べものがいっぱい▲一番好きなのはどれ？？ パンのページ▲調理前はどんな姿？ 食材のページもたっぷり

掲載写真は大ボリューム555点以上！ これ一冊で、お子さんに身近な食べもののほとんどをカバーしています。

見たことのあるものがたくさんあるから、「一番好きなのはどれ？」「これはこんな味だよ」「今日はこれを食べたいね」など、親子のおしゃべりのきっかけにも役立ちます。

★食わず嫌いやイヤイヤ期にも効果的

いろいろな食べものがメニュー表のように並んでいるから、見ているだけでお腹が空く！ おいしそうな写真を眺めることで、「自分で選んで食べてみたい！」「どんどん挑戦したい！」という気持ちを刺激し、食べ物や食べることへの興味を育みます。食事が大好きなお子さんはもちろん、食わず嫌いやイヤイヤ期のお子さんにもおすすめの一冊です。

★英語教育の導入や食育にも役立つ！

それぞれの言葉には、英語と発音のカナ付き。“tomato”、“grape”、“rice”など、最初に覚えたい英単語もたっぷりだから、英語教育の導入にもぴったり。お子さんに身近な食べ物を通して、発語を促すのと同時に、英語脳も育みましょう。

★食育にも役立つ！

季節の食べものや各地の郷土料理など、一歩進んだ知識も掲載。食べ物を通して、行事の感覚や都道府県の名前も知ろう！

また、バランスのよい食事を心がけるきっかけに！ 食べ物に含まれる栄養を知れるページも。

おしゃべりが上手になった後も、5歳くらいまで長く使える一冊です。

■「こどもずかん777 しゃしんバージョン」シリーズ、大好評発売中！

▲季節や行事の食べもののページ▲食べ物の栄養バランスもわかる！

写真とことばが満載の「こどもずかん777」シリーズ。

幅広い分野のことばを扱った『こどもずかん777(https://hon.gakken.jp/book/1020525700)』、乗り物・虫・恐竜などの人気テーマを取り上げた『こどもずかん のりもの777(https://hon.gakken.jp/book/1020558800)』、『こどもずかん むし777(https://hon.gakken.jp/book/1020570500)』、『こどもずかん きょうりゅう555(https://hon.gakken.jp/book/1020601000)』、『こどもずかん どうぶつ777(https://hon.gakken.jp/book/1020607500)』が、大好評発売中です！

［商品概要］

■『こどもずかん たべもの555 英語つき しゃしんバージョン』

監修：瀬尾知子（管理栄養士／秋田大学教育文化学部 准教授）

絵：よしだじゅんこ

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年1月19日

判型：190×175mm／38ページ

ISBN：978-4-05-206260-5

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020626000(https://hon.gakken.jp/book/1020626000)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062604(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052062604)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18436510/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18436510/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開