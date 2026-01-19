【大阪マリオット都ホテル】天空のラウンジに今冬限定、ショコラとベリーの優美な「ショコラパフェ」が登場！バレンタインシーズンはカヌレやボンボンショコラ、ハートの飴細工で特別仕様に

株式会社近鉄・都ホテルズショコラパフェ

艶めくショコラの層に、瑞々しいベリーの酸味を重ねた「ショコラパフェ」。なめらかなアイスクリームやムースがとろける口どけで、クランブルやクッキー、チュイールで添える繊細な余韻が贅沢な時間を演出します。2月1日（日）から2月14日（土）までの14日間は、バレンタインシーズンにふさわしい特別仕様でお届けします。BAR PLUSでは、チョコレートカクテルなど全16種類のドリンクから2種とチョコレートアソートを組み合わせた「チョコレートアワーセット」をご用意。地上約100mの眺望とともに、チョコレート尽くしのひとときをお楽しみください。

■ショコラパフェ

チョコレートの豊かな風味に、ピスタチオクリームのまろやかさとベリーの華やかな酸味を合わせました。なめらかなアイスクリームやムースのとろける口どけ、クランブルやクッキー、チュイールで添える繊細な食感が重なり合った奥行きのある風味をお楽しみください。

ショコラパフェ

【場所】19F LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）

【期間】2026年1月19日（月）～1月31日（土）、2月15日（日）～2月28日（土）

【時間】13：00 ～ 17：00 ※営業時間 10：00 ～ 20：00

【料金】3,500円

◇2月1日（日）～2月14日（土）はバレンタインシーズン限定仕様でお届けバレンタイン限定仕様 （2/1～2/14）

ノンアルコールスパークリングジュレとハート形のラズベリージュレに、チョコレートのクリームやアイスクリーム、フレッシュいちごを重ねました。トップには、カヌレやボンボンショコラを忍ばせたチョコレートのカップを飾り、ハートの飴細工で仕上げた、バレンタインシーズン限定の心ときめく一品です。

【期間】2026年2月1日（日）～2月14日（土）

【時間】13：00 ～ 17：00 ※営業時間 10：00 ～ 20：00

【料金】3,500円

LOUNGE PLUS開放的な空間と景色が楽しめる

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/lounge/menu/473/

■チョコレートアワーセットチョコレートアワーセット

チョコレートを使用したカクテルや、チョコレートに合わせてセレクトした全16種類のドリンクメニューの中から、お好みのドリンク2種とチョコレートアソートを組み合わせた、バレンタインシーズンにぴったりのセットです。地上約100mに位置する開放的な空間で、きらめく夜景とともに贅沢な大人の時間をお楽しみください。

＜ドリンク＞

アルコール

チョコレートグラスホッパー／チョコレートアレキサンダー／チョコレートマルガリータ／チョコレートマティーニ／マンハッタン／エスプレッソマティーニ／ラスティネイル／

ビーアンドビー／ギネススタウト／ガロ カーニヴォ ジンファンデル／ジョニーウォーカーブラックルビー／I.W ハーパー ゴールドメダル／マンサニージャ ラ ヒターニャ／サンデマン ルビー ポート

ノンアルコール

ブレンドコーヒー／セイロン紅茶ルフナ

【場所】19F BAR PLUS（バープラス）

【期間】2026年2月1日（日）～2月28日（土）

【時間】平日 17：00 ～ 24：00／土日祝 13：00 ～ 24：00

【料金】3,500円 ※ドリンク2種類とチョコレートアソートのセット

BAR PLUS時間の移ろいと共に変わりゆく景色を楽しめる

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/bar/menu/30146/

【ご予約・お問合せ】

レストラン予約（受付時間 10：00～19：00）

一般：0120-611-147

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15％）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問い合わせください。

公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）

https://www.marriott.com/ja/hotels/osamc-osaka-marriott-miyako-hotel/

Instagram

https://instagram.com/osakamarriott_miyakohotel

Facebook

https://www.facebook.com/osaka.m.miyako/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCY5IjE-IJFh6EQ6rdhvNblw/videos