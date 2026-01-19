開園２５周年を迎える東京ディズニーシー（R）貸し切りパーティーご招待などが合計１１，０００名様に当たる！『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』2026年1月19日（月）よりスタート

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 江原 信)は、東京ディズニーシー(R)貸し切りパーティーへのご招待などが当たる『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』を実施いたします。キャンペーン応募期間は、2026年1月19日（月）～ 6月1日（月）です。

(C)Disney

【経緯】

カルビーは、2024年4月1日に株式会社オリエンタルランドと「東京ディズニーランド(R)」および「東京ディズニーシー(R)」におけるスポンサー契約を結び、東京ディズニーランド(R)のレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシー(R)の新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」、「スナグリーダックリング」に協賛しています。

「カルビー ファンタスティックキャンペーン」は2024年にはじめて実施し、2年目となる2025年もお客様から大変ご好評をいただきました。

今年の『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』では、開園25周年アニバーサリーイベント開催中の東京ディズニーシー(R)にて貸し切りパーティーを実施します。また、貸し切りパーティー当日のご参加が難しいお客様向けに東京ディズニーリゾート(R)パークチケットの当選人数を前回に比べて増やし、合計11,000名様に当たります。カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの対象商品を購入してご応募いただけます。



カルビー／ジャパンフリトレーは東京ディズニーランド(R)・東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

カルビーかいつかスイートポテトはカルビーのグループ会社です。

【キャンペーン詳細】

応募期間：2026年1月19日（月）～ 6月1日（月）

応募方法：はがき、封筒、カルビー ルビープログラム

賞品：

〈A賞〉東京ディズニーシー(R)貸し切りパーティーご招待（ペア） 4,000組8,000名

貸し切りパーティー開催日は2026年8月21日（金）19：30～22：30です。

〈B賞〉東京ディズニーリゾート(R)パークチケット(ペア) 1,500組3,000名

詳細は特設ウェブサイトよりご覧ください。

https://www.calbee.co.jp/fantasticcp/



【ファンタスティックキャンペーン2026開催記念キャンペーンをSNS上で実施】

1カ月分※1の東京ディズニーリゾート(R)パークチケット（ペア）＋ 東京ディズニーシー(R)貸し切りパーティーご招待が1組2名様に当たるSNSキャンペーンも同時に実施します。

・実施期間

2026年1月19日（月）～ 1月31日（土）

・貸し切りパーティーご招待日時

2026年8月21日（金）19：30～22：30

※ファンタスティックキャンペーン2026 A賞の賞品と同じ貸し切りパーティーへのご招待となります。

・応募方法

カルビーPR部公式Xアカウント（@calbee_PR）をフォローのうえ、該当の投稿をリポストまたは引用リポスト

・当選人数

1組2名様

※1 30日分