淡路島の春の味覚を堪能して 兵庫県淡路島「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」 『〈春の風物詩〉淡路島天然桜鯛のすき鍋プラン』

淡路島、春の味覚の代表“桜鯛”。静寂の中で、凛とした空気包まれる丘の上にあるラグジュアリーヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では、2026年1月15日（木）より、桜鯛を余すことなく味わえる『〈春の風物詩〉淡路島天然桜鯛のすき鍋プラン』の予約受付を開始しております。

“桜鯛”は、春に産卵期を迎える真鯛に桜のような斑紋が浮き上がることから命名されました。産卵期を迎えた真鯛は雄雌ともに旬ならではの美味しさを堪能でき、また、淡路島で水揚げされる桜鯛は渦潮に揉まれることで、筋肉質で歯ごたえも強く、さっぱりとした脂身を愉しむことができます。

今回、淡路島の天然桜鯛を余すことなく味わえる「すき鍋」として提供。先付けの天然桜鯛のお造りに始まり、桜鯛の茶わん蒸しなどを経て、昆布や鰹節が薫る「すき鍋」がメインに登場。締めには、桜鯛の出汁も含んだ最高のブレンド出汁で、淡路島特産の手延べそうめんを提供いたします。淡路島でしか味わえない、活きの天然桜鯛を丸ごと全て、春の訪れとともにお愉しみください。

■『〈春の風物詩〉淡路島天然桜鯛のすき鍋プラン』概要

予約受付：

2026年1月15日（木）より

提供日：2026年3月1日～6月30日を予定

※仕入れの状況により、終了日は変動いたします

コース内容：

・桜鱒の燻製最中

・天然桜鯛と生うにのお造り

・A5ランク淡路ビーフの沢煮

・天然桜鯛の薄蒸し

・天然桜鯛のすきなべ 〆は淡路島の手延べそうめん

・本日のデザート

料金：

45,980円（税サ込）/人～

予約：

https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/plans/10075335?checkin_date=20260113&checkout_date=20260114&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1(https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/plans/10075335?checkin_date=20260113&checkout_date=20260114&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)

問い合わせ：

0799-64-7090

【施設】

グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。

【お食事】

兵庫県ひょうご「食」担当参与である山下春幸シェフ監修のもと、古くから「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫である淡路島の食材にこだわった料理をご堪能いただけます。

＜ご夕食＞

東京ミッドタウンをはじめ、国内外に13店舗のお店を持つ山下春幸氏が監修の新和食コースをお愉しみいただけます。山下氏は、世界のトップシェフが集まるワールドグルメサミットで2大会連続マスターシェフに選ばれており、素材の命や息吹を最大限に生かす「新和食」を体現します。

食材は、淡路島の年間200頭ほどしか取れない淡路ビーフ、新鮮さゆえ提供ができる「逆さうに（由良産のうに）、淡路島産の玉ねぎ、トマトをなどたっぷりの野菜を使ったすき焼きをはじめ、季節によりお好みのメニューお選びいただけます。※食材は時期により異なる場合がございます。

＜ご朝食＞

宿泊の醍醐味のご朝食は【＜和食＞淡路島山海御膳】または【＜洋食プレート＞】のどちらかを、1組に付きお1つお選びいただけます。

【和食：淡路島山海御膳】

グランシャリオ「朝のお始め御膳」に始まり、瀬戸内焼き魚、そして名物「淡路出汁巻き玉子」を炊き立ての淡路島米と共にお楽しみいただけます。

【洋食プレート】

メインプレートで淡路島産の4種類の内容をお愉しみいただきます。自家製の淡路島産ポークを使用したロースハムや、淡路島産の卵を使用したスクランブルエッグに玉ねぎをたっぷり使った自家製のトマトケチャップなど素材と手作りにこだわった朝食です。

【お風呂】

全室檜風呂を設置し、檜の爽やかな香りに癒されます。