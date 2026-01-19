¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡ÚÂè¸ÞÉô¡Û¡Ù¤¬1/19¤è¤ê¡ÚÌ¡²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¥³¥í¥ÊEX¡Û¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï!!¥·¥êー¥ººÇ½ª¾Ï¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º³«Ëë¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ËÜÅÄÉð»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ¡²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥í¥ÊEX¡×¤Ï¡¢¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡ÚÂè¸ÞÉô¡Û¡Ù¤ò1/19(·î)11»þ¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Suzuka / Miya Kazuki
ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡ÚÂè¸ÞÉô¡Û
[Ì¡²è] Îë²Ú
[¸¶ºî] ¹á·îÈþÌë
[¥¤¥é¥¹¥È¸¶°Æ] ÄÇÌ¾ Í¥
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿¥¨ー¥ì¥ó¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÅß¤Ï½Å¤¤¡£ÁûÍð¤ò¹¥¤à¡Öº®ÆÙ¤Î½÷¿À¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¥ª¥ë¥®ー¥Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ©¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½ÍÀ¶¤¬Áá¤á¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢µ®Â²±¡¤Î»°Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥íー¥¼¥Þ¥¤¥ó¤ÏÁÓ¼º´¶¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ë»¤·¤¯Æ°¤²ó¤ë¡£ÎÀÆâ¤Ç¤Ïµì¥ô¥§¥íー¥Ë¥«ÇÉ¤Î»Ò¶¡Ã£¤¬Ï¢ºÂ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤·¡¢±¡Æâ¤Ç¤ÏÎÎ¼ç¸õÊäÀ¸¤Î¹ÖµÁ½éÆü¤¬³«»Ï¡£Ê¸´±¥³ー¥¹¤Î»î¸³¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¾åµé»Ê½ñ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢ÀìÌç¥³ー¥¹¤ÎÀì¹¶¤Ê¤É¡¢°ìÇ¯Á°¤È¤ÏÎ©¾ì¤â´Ä¶¤â·ãÊÑ¤·¤¿Æü¡¹¤ØÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼¡Âè¤Ë¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹Ãæ¡¢¿À¡¹¤Î¤´²Ã¸î¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤ËÆÀ¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥íー¥¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎË½Áö¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎËÜ¹¥¤¥¦¥£¥ë¥¹¡¢³§¤Ë¹¤¬¤ì¡ª¡×
¥·¥êー¥ººÇ½ª¾Ï¡ÖÂè¸ÞÉô¡×¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º³«Ëë¡ª¡¡¥æ¥ë¥²¥ó¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤Îº¬´´¤ØーーÀ»½÷ÅÁÀâ¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¡ª
¢£¥³¥í¥ÊEX¤È¤Ï
TO¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥ó¥¬Ï¢ºÜºÇ¿·ÏÃ¤¬ÆÉ¤á¤ëÌ¡²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡£
·î³Û400±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¥³¥í¥ÊEX¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òÂè1ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¤ÇÄó¶¡¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹
TO¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦ÉñÂæ¡¦¥°¥Ã¥º¡¦±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»æ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¡¦Ê¸¸Ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦»ùÆ¸½ñ¡¦³¨ËÜ¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£" ¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÃ±¹ÔËÜ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥ºÉôÌç "¤Ë¤Æ¡¢¡Ö ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ¡×¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤âÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ø¥Æ¥£¥¢¥àー¥óÄë¹ñÊª¸ì¡Ù¡Ø¤ª¤«¤·¤ÊÅ¾À¸¡Ù¡ØºÇ¼å¥Æ¥¤¥Þー¤Ï¥´¥ß½¦¤¤¤ÎÎ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤ÈTV¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ²¼¡Ö²º¤ä¤«µ®Â²¤ÎµÙ²Ë¤Î¤¹¤¹¤á¡£¡×¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥É¥é¥ÞCD¤ä2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
