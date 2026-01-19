KRP 2025年度環境フォーラム「Green Tech Wonder」を2月13日に開催!

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：浅野貢男、以下、KRP）は、2026年2月13日に2025年度環境フォーラム「Green Tech Wonder」（共催：総合地球環境学研究所、京都超SDGsコンソーシアム）を開催いたします。本フォーラムは、事業規模や業態を問わず、環境・サステナビリティ領域（グリーン分野）へ参入できる契機や道筋を共有することを目的に開催します。事業体の新規事業・事業化担当、経営管理部、人材育成、CSR担当の方だけでなく、行政その他一般、学生等ご関心のある方はぜひご参加ください。

気候変動や資源の制約がビジネスに与える影響は業種・規模を問いません。また、サステナビリティはもはや一組織だけで完結できる課題ではなく、多様な主体が越境的に連携し知見や資源を持ち寄ることで、実現可能性が高まり、新たな視点や価値が生まれます。

本フォーラムは、越境等、自社以外との連携を活かしつつ、独自の強みで業界の発展に貢献している企業と、環境政策研究の第一人者が登壇し、グリーン分野における新たな発想や実行・推進につながる知見を提示します。サステナビリティ領域でも先行する企業事例紹介とパネルディスカッションを通じて、異業種やコミュニティとの連携から生まれる企業価値や社会的役割、プレゼンスの向上、さらにサステナビリティ文化を定着・リードするグリーン人材についてなどを議論します。参加者が自社で活用できるグリーン施策の示唆や気づきを得られる場づくりを目指し、交流会も開催します。

■イベント概要

■タイムスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/301_1_b8974a2158e665b50e1d558b7a9a19c5.jpg?v=202601191121 ]

*講演テーマ・内容は変更となる可能性がございます

■ことはじめ講座・モデレーター

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/301_2_a95188de85f562bc251b3fa7dcb77db2.jpg?v=202601191121 ]

▼総合地球環境学研究所 副所長・教授 浅利 美鈴 氏

京都大学卒、博士（工学）。京都大学地球環境学堂・准教授を経て、総合地球環境学研究所・教授。研究テーマは「ごみ」や「環境・SDGs教育」。世界中の「ごみ」や暮らしぶりを観察して歩く。学生時代に「京大ゴミ部」を立ち上げ、環境啓発・教育活動に目覚め、びっくり！エコ100選、びっくりエコ発電所、エコ～るど京大や京都超SDGsコンソーシアム、3R・気候変動検定なども展開。コロナ禍でオープンさせた京北の廃校「京都里山SDGsラボ・ことす」を拠点に、ローカルSDGs実現に注力し、ついに京北に移住した。

■事例紹介（企業名により五十音順）

▼株式会社サトー 経営戦略統括部 サーキュラーエコノミー事業部 部長 塩谷 雄介 氏

2006年 株式会社サトー入社 製造業界を中心に自動認識ソリューションを提案する営業活動に従事。

2020年 製造市場戦略部にて製造業界のマーケティング、営業企画などの戦略立案を経験。

モノづくりに関心が高まる中、資源枯渇の社会問題から資源循環や再生材料の有効活用の課題や重要性に着目。

2024年 サーキュラーエコノミー推進担当として資源の有効活用・循環を促すソリューションを推進。

▼SPACECOOL株式会社 代表取締役CEO 兼 CTO 末光 真大 氏

2012年大阪大学大学院工学研究科を修了後、大阪ガス(株)に入社し、同時並行で複数の研究テーマを立案・遂行し、基礎研究からメーカーや大学との共同開発まで幅広く経験。社会人博士として京都大学大学院に進学し、2019年に博士(工学)を取得。SPACECOOL(株)に繋がる「放射冷却素材」の研究開発は2017年に大阪ガスで独自に立ち上げ。事業化のために2021年4月に(株)WiLと大阪ガスの出資を受けスタートアップSPACECOOLを設立し、出向する形でCTOに就任。2023年12月に大阪ガスを退職。2024年4月より代表取締役CEOに就任。

受賞歴：SPIE Green Photonics Award 応用物理学会奨励賞、Forbes JAPAN『日本の起業家ランキング2026 BEST 10』選出、Japan Venture Awards 『経済産業大臣賞』、省エネ大賞など。

▼不二製油株式会社 経営企画本部 サステナビリティ推進部 部長 泉 晶子 氏

国内電気機器メーカーでの国際標準化推進を経て、2019年、不二製油グループ本社株式会社入社。2023年4月より現職。グループ全社で推進するサステナビリティ経営の体制づくり及び“おいしい”サステナブルな食の共創による企業価値向上に従事。2022年より環境省「ネイチャーポジティブ経済研究会」委員。

▼株式会社村田製作所 サステナビリティ推進部 サステナビリティ推進課

シニアマネージャー 大塚 浩亮 氏

2007年、株式会社村田製作所入社。入社以来、サステナビリティ分野における業務に従事。

特に環境面ではマネジメントシステムの運用や全社の温暖化防止方針の策定、省エネに配慮したオフィスビル建設などソフト面からハード面の業務を幅広く経験。

2022年10月より現職に就いており、人権対策や環境ビジネスの支援など、全社のサステナビリティ経営を推進。

<申し込み方法>

お申込みURL： https://fy2025krp-gtw.peatix.com

＜ 同時開催「グリーン共創EXPO2026～共創を競争しよう！～」>

全国の大学や学生、企業、自治体、NPOなどが、共創事例を持ち寄り、持続可能な地域・社会の構築に向けたグッドプラクティスを学びあう2日間のイベントが、開催されます。

詳細・申込は下記をご確認ください。

【イベント名】グリーン共創EXPO2026 ～共創を競争しよう！～

【開催日時】2026年2月13日（金）・14日（土）

【会場】京都リサーチパーク（KRP）1号館4F＆GOCONC ※一部、オンライン配信あり

【詳細ウェブサイト】

【申し込み開始】グリーン共創EXPO2026 ～共創を競争しよう！～ - SDGs KYOTO TIMES(https://eco.kyoto-u.ac.jp/sdgs/kyoto-times/7446/)

※一部のセッションは別途お申し込みが必要なものがございます。

■京都リサーチパークとは：

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。