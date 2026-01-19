「NX-Tech HUB Open Innovation Program」共創パートナー2社を採択

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智 以下、NXHD）は、ＮＸグローバルイノベーション投資事業有限責任組合の取り組みとして、株式会社eiicon（社長：中村亜由子 以下、eiicon社）が運営するオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」と連携し、生成AI活用を加速し、現場課題の解決を目指すオープンイノベーションイベント「NX-Tech HUB Open Innovation Program」を開催しました。2025年12月24日に、ピッチイベント「DEMODAY」を実施し、61社324件の提案の中から2件の共創パートナーを採択しました。

■「NX-Tech HUB Open Innovation Program」とは

生成AIの技術進展を活かし、ＮＸグループの現場課題を起点としてスタートアップ企業と共創するプログラムです。物流現場、CS・バックオフィス等の領域で顕在・潜在化する課題をオープンに提示し、「AUBA」上で国内外のスタートアップから解決提案を募集。eiicon社と連携して、課題の公開・募集、書類選考・面談による提案の選抜、実証計画の策定・実施成果発表までを一気通貫で進めます。

本プログラムを通じて、ＮＸグループが直面するDX推進・業務効率化・サステナビリティ対応という喫緊の課題に、現場発の課題と外部の先進技術を掛け合わせて挑み、新たな価値創出と社会課題の解決、事業成長の両立を目指します。

DEMODAYの様子

■プログラムの実施経過について

本プログラムでは、ＮＸグループ各社から約100件の現場課題を集約し、「AUBA」を通じて課題解決策を募集しました。61社から324件の提案が寄せられ、物流業界におけるDX推進やサステナビリティ対応への関心の高さが示されました。その後、一次選考を通過した6案件によるピッチイベント「DEMODAY」を実施し、2案件を最終採択しました。

■採択されたプロジェクト

１．

課題提起部門 ：ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社（以下、NXCL）

共創パートナー：株式会社AYUMI BIONICS（https://aymid.jp/）

実証テーマ ：心身機能と労働災害の関係性調査による行動改善の取組み

実証内容 ：AYUMI BIONICS社のAI動作解析技術を活用した、心身機能の測定・

データ分析機能により、高年齢労働者の増加に伴う労働災害リスクを

可視化すると共に、個別フォローアップを通じて行動変容を促進することで、

安全衛生管理をDX化する

２．

課題提起部門 ：NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

ロジスティクスソリューション部

共創パートナー：株式会社クラウドシフト（https://www.cloudshift.co.jp/）

実証テーマ ：標準作業手順書（SOP）を自動かつ多言語で作成する取組み

実証内容 ：AIエージェントと既存データベースを活用し、属人化しがちなSOPの

作成業務を自動化することで現場負荷を大幅に低減すると共に、多言

語対応させることでグローバル品質の標準化を目指す

左：NXCL × AYUMI BIONICS右：NXHD × クラウドシフト

■今後のスケジュール

 2026年1月～３月実証実験を開始

 2026年５月頃成果報告会を開催、社会実装に向けた本格検討を開始予定

ＮＸグループは、物流の枠を超え、DX推進やサービスの高度化を通じて新たな価値の創造に取り組んでいます。本プログラムは、物流業界の枠を超えた革新を実現するための重要な一歩であり、外部パートナーとの共創を通じて、社会やお客様に新しい価値を提供し、持続可能な未来の実現を目指します。

■当プログラムに関する当社ウェブサイト

https://eiicon.net/about/nipponexpress-holdings2025/

■eiicon社について

会社名 ：株式会社eiicon

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館3F

設立年 ：2023年4月3日

代表者 ：代表取締役社長 中村亜由子

事業内容 ：オープンイノベーションプラットフォーム運営、イベント企画・支援サービス、

ソーシングサービスなど

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ゛ ：https://corp.eiicon.net/

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。