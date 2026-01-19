ミルボンと花王、美容師が”いきいきと働き続けられる社会”をめざし「美容師応援プロジェクト」を始動

株式会社ミルボン

美容室向けヘアケア・化粧品メーカーの株式会社ミルボン(本社：東京都中央区 代表取締役社長執行役員：坂下秀憲 以下、ミルボン)と花王株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長執行役員：長谷部佳宏 以下、花王)は、美容業界の持続的な発展と美容師が生涯“いきいきと働き続けられる社会”の実現をめざし、美容師の未来を共創する 「美容師応援プロジェクト」を、2026年1月より始動いたします。

背景

花王が行った調査によると、働く女性の約6割が生理に関する悩みを抱え、約4割が生理による不調時に「職場での理解が得られない」と感じていることが明らかになっています*1。

美容室においても、従事者の多くを女性がしめており、生理など体調面への配慮が課題となっています。実際に、ミルボンが行った調査によると、女性美容師の約9割が生理に関する悩みを抱えていると回答しており、「忙しくて生理用品を交換する暇がない」「職場の人に体調不良を伝えられなかった」といった声が寄せられています*2。また、美容師の約95％が心身の不調を感じており*2、長時間の立ち仕事による身体的負担が離職率を高める一因となっています。

*1 2022年 全国の20～30代の働く女性500名 インターネット調査 花王調べ

*2 2025年 全国の美容師289名 「体調や身体の悩み」に関するアンケート調査 ミルボン調べ

このたび両社は、生理に関する悩みや身体的負担の大きさなど、美容師を取り巻く課題を踏まえ、美容師が生涯“いきいきと働き続けられる社会”の実現をめざし、新たに「美容師応援プロジェクト」を始動します。

美容師の”働きやすさ“と”健康“を支える2つの取り組み

- 『職場のロリエ』を活用した女性美容師の働きやすさの向上

花王の生理用品ブランド「ロリエ」が展開する『職場のロリエ』を美容室へ導入し、女性美容師が安心して働ける職場環境を整えます。

また、オーナーやスタッフへの啓発活動を通じて、生理に対する相互理解の促進と職場の心理的安全性の向上を図ります。



2. 「LASSICAL(ラシカル)」を活用した美容師の健康サポート

ミルボンのサプリメントブランド「LASSICAL(ラシカル)」を通じて、美容師の健康習慣づくりを支援します。一人ひとり異なる悩みに寄り添い、日々の健康をサポートしながら、美容師がいきいきと働き続けられる環境づくりを応援します。

今後の展望

本プロジェクトでは、ミルボンが美容室専売メーカーとして培ってきた業界への知見および全国の美容室との接点と、花王が蓄積してきた生活者研究の知見および幅広い事業分野での提案力を融合し、美容師がいきいきと働き続けられる環境づくりを推進していきます。こうした取り組みを通じて、ミルボンと花王は今後も美容室のさらなる活性化と社会的価値の創出に貢献してまいります。

『職場のロリエ』について

『職場のロリエ』は、企業の福利厚生の一環として、トイレットペーパーと同じように、職場のトイレにナプキンを備品として設置することを推進するプロジェクトです。突然生理が来ても安心して仕事ができる職場を増やすことをめざし、生理用品ブランド「ロリエ」が2022年に日本で初めて*3開始しました。取り組み開始以降、オフィスだけでなく工場や建設現場など多様な職場へと導入が拡がり、導入企業数は550社*4を突破。

働く人にとっては、急な生理時にもナプキンの心配をする必要がなく、周囲の理解促進にもつながり、より働きやすい環境が整います。そして導入企業にとっては、社員が安心して働ける環境づくりの一助となります。

この取り組みは、花王が専用BOXを無償で提供し、導入企業に福利厚生の一環としてナプキンを購入いただく仕組みです。また同様に『学校のロリエ』も展開し、学校や自治体における健やかな学校生活のサポートをめざしています。

医薬部外品

＊3 ブランド(ナプキンメーカー)として初めて職場でのナプキンの備品化を推進。

調査期間:2024年12月2日～25日 調査機関:株式会社未来トレンド研究機構 調査概要:市場調査、知財調査

＊4 2025年11月末時点（『学校のロリエ』含む）

◇『職場のロリエ』Webサイト https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/

活動や導入企業の一部をご紹介しています。

LASSICAL(ラシカル)について

血めぐりで美を育む、ALIVE Beauty

「LASSICAL(ラシカル)」は、2024年9月にミルボンから誕生した、パーソナル対応型サプリメントブランドです。血液を循環させる機能に着目した美しさのベースをはぐくむアプローチで血液をめぐらせ栄養を届け、健康な状態へ導きます。全6種のラインナップを展開し、一人ひとり異なる悩みに寄り添います。

♢LASSICALブランドサイト：LASSICAL ALIVE Beauty(https://www.lassical.com/)

ミルボンについて

株式会社ミルボンは、美容室専用のヘアケア製品やヘアカラー剤、スキンケア製品などを製造・販売する化粧品メーカーです。美容のプロフェッショナル人材の育成や課題解決支援を通じて、美容室の成功を支援するとともに、確かな技術に裏付けられた製品によって、美容室を訪れるお客さま一人ひとりの美しい生き方を応援しています。



■会社概要

※2024年12月31日現在

会社名 ：株式会社ミルボン https://www.milbon.com

本社 ：東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン

代表者名 ：代表取締役社長執行役員 坂下 秀憲

設立 ：1960（昭和35）年7月

資本金 ：20億円

売上高 ：513億円（連結）※

従業員数 ：1,188名（連結）※

事業内容 ：美容室専売のヘアケア商品やヘアカラー剤などの製造・販売

株式 ：東証プライム市場（証券コード4919）