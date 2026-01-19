【グロウナビ】【調査】VIO医療脱毛の“粘膜キワ”はどこまで？68％がIラインのキワまで処理、痛みは62％が「麻酔なしで痛かった」

株式会社ゼロアクセル

調査結果をもとに作成された記事は以下のURLから確認できます。

・医療脱毛でVIO粘膜ギリギリの照射はダメ？Iラインキワまで脱毛可クリニック(https://glownavi.com/vio-nenmaku/)

調査サマリー

- VIO医療脱毛の処理範囲について、「粘膜に最も近いIラインのキワまで処理した」と回答した人は68％- 施術回数は「6～10回」（44％）が最多で、10回未満が全体の86％- 痛みについては「麻酔なし／痛かった」と回答した人が62％- 満足度は「とても満足」「満足」を合わせて86％と高水準

女性のVIO医療脱毛に関するアンケートの概要

※本調査では、VIO医療脱毛の処理範囲に関する回答をもとに、粘膜に最も近いIラインのキワまでの照射経験に着目して分析を行っています。

アンケート概要はこちらです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_1_8f8943d494f054b4efbf39247a0115e5.jpg?v=202601191121 ]

※小数第二位以下を四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります

■Q1:VIO脱毛でどの程度処理しましたか？（粘膜に最も近いIラインのキワを含む処理範囲について）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_2_c282fb53b8168e4c6fac6aecfce40996.jpg?v=202601191121 ]

脱毛時の処理範囲については、「粘膜のキワ（Iラインのキワ）まで全て処理した」と答えた人が68%を占めました。一方で、「デザインを施してもらった」と回答した人は32%にとどまっており、あらかじめデザインを決めて施術を受けている人は多くないことが分かります。

■Q2:VIO脱毛で痛みはありましたか？[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_3_a20df246ccf40f236d63f3b137bd13cf.jpg?v=202601191121 ]

VIO医療脱毛を受けた62%の女性が麻酔使用の有無、痛みについて、「麻酔なし/痛かった」と回答。

また、全体の8割以上が麻酔を使用せずに施術を受けていたことが分かりました。

■Q3:VIO脱毛を受ける前はどんな悩みがありましたか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_4_23eb2b45d9a229c1a2c6a6fe896606d9.jpg?v=202601191121 ]

施術前の悩みとしては、「見た目を綺麗にしたい」（29.5%）や「生理の時の不快感を改善したい」（29.5%）、「自己処理が面倒」（23.8%）といった回答が多く挙げられました。これらの結果から、VIO医療脱毛は女性特有の悩みや、日常生活で感じる不便さの解消を目的に施術を受ける方が多いことがうかがえます。

■Q4:VIO脱毛は何回受けましたか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_5_08ceffb36716176c1a2be6474a0497ba.jpg?v=202601191121 ]

VIO脱毛を「6～10回」受けたと回答した人は全体の44%で最多でした。

「～5回」と回答した人と合わせると全体の86%が10回未満の施術であることが分かります。

■Q5:VIO脱毛にかかった費用総額はいくらですか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_6_efd87e2acffaa44e330b2f2b8efb5ed7.jpg?v=202601191121 ]

費用総額を「5万円～10万円」（52%）と回答した人は過半数を占めました。

「～5万円」（20%）、「10万円～15万円」（24%）」と回答した人も一定数いることから、費用総額に差が出ていることが見て取れます。

■Q6:VIO脱毛の満足度を教えてください。[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/449_7_8573e008488910e804139110da38bb4c.jpg?v=202601191121 ]

満足度調査では、「とても満足している」（32%）と「満足している」（54%）の計86%が施術に満足していると回答しました。全体として、前向きな評価が多い結果となっています。

グロウナビについて

グロウナビ(https://glownavi.com/)は、美容医療に関する信頼性を重視した情報をわかりやすく発信し、利用者が自分に合うクリニックを見つけられるようサポートする情報メディアです。二重施術や医療脱毛をはじめ、豊胸、医療痩身、ボトックス、美肌ケア、くま治療など、多岐にわたる施術ジャンルを幅広く取り扱っています。医師の監修を受けながら、クリニック選びのポイントや各施術の特徴、期待できる効果や注意点、ダウンタイムまで丁寧に解説。比較検討しやすい構成の記事を通じて、美容医療が初めての方でも不安なく情報収集できるよう工夫しています。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値観をつくり、より良い明日へ進むためのライフパートナーになる。」

ことを企業理念として、すべての人がよりよい暮らしを送り、豊かになれるような事業を展開。Webメディア運営・広告運用事業をはじめとして、ペットフードや化粧品、シェアオフィスの運営など幅広い事業展開を行っています。変化の激しいWebマーケティング業界で成長し続けていくためにも、これまでに培った豊富な経験をもとに上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

【関連会社】

■株式会社ゼロアド

https://zero-ad.co.jp/

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

公式サイト：https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01



【関連事業】

■おうちにプロ

https://ouchipro.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com/