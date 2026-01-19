【ショコラティエ パレドオール】2026年バレンタインに展開する果実感あふれる生 ショコラ！

株式会社オヴァールリエゾン

株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、阪急うめだ本店レンタイン催事にて、日本の風土が育んだ国産果実を合わせた「カカオから作った生 ショコラ２種」を販売いたします。

【カカオから作った生 ショコラ もも／ぶどう】

カカオ豆の選別・焙煎からカカオバターの搾油にいたるまで全工程を一貫して手掛ける自家製チョコレートで作り上げた「生 ショコラ」。日本で収穫される果実の中から山梨県の桃と長野県のぶどうを厳選し、カカオの風味と口どけなめらかな食感にこだわったショコラに仕上げました。

《もも》山梨県―古屋農園

山梨県一宮町で桃づくりを続ける「古屋農園」では、一日の寒暖差に恵まれた土地と清らかな水、なにより人の手を惜しまない丁寧な仕事に育まれ、味が濃くやわらかな甘みがある桃が実ります。そのジューシーな果実をじっくりと炊き上げてピューレにし、カカオから手掛ける自家製ホワイトチョコレートと合わせました。なめらかな口どけとほっとする甘み、ふわりと広がる桃の風味とカカオの香り。

《ぶどう》長野県 ―ナガノパープル

長野県のオリジナル品種「ナガノパープル」は、巨峰とリザマートというぶどうの交配種。おだやかな酸味とさわやかな甘み、果皮が薄く皮ごと食べられる大粒の黒ぶどうです。カカオ豆から手掛ける自家製チョコレートに、ナガノパープルの自家製ピューレを加えて口どけなめらかなガナッシュに仕上げました。ぶどうの栽培に適した長野の大地で育まれる珠玉の果実とカカオのマリアージュ。

産地の土壌と農家の皆様の丁寧な仕事に育まれたジューシーな果実を、手間を惜しまずカカオ豆から手掛ける自家製チョコレートと合わせて生まれる、凝縮した味わいをお楽しみください。

商品名：カカオから作った生 ショコラ もも／ぶどう

内容量：9個

税込価格：3,078円（本体価格：2,850円）

販売場所： 阪急うめだ本店

販売期間：1月21日（水）～2月14日（土）

【ブランド紹介：ショコラティエ パレドオール】

2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。

【会社概要】

社名：株式会社オヴァールリエゾン

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-28-3

代表取締役：三枝俊介

URL：https://www.palet-dor.com

ONLINESHOP：https://palet-dor.ocnk.net

Instagram：https://www.instagram.com/palet_dor/

【店舗情報 詳細】

■ショコラティエ パレドオール

東京店 〒100-6501東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F

/ TEL 03-5293-8877

銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 1F

/ TEL 03-5962-8787

大阪店 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4F

/ TEL 06-6341-8081

＊パレスタ（自動販売機）は、ハービスPLAZA ENT B1に設置しています。

■アルチザン パレドオール（清里店）

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里朝日ヶ丘3545-931 / TEL 0551-48-5381

■ショコラティエ パレドオール ブラン（青山店）

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 青山ツイン東館B1F / TEL 03-3470-0613

＊パレスタ（自動販売機）は店舗前に設置しています。