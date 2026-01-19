パティシエ特製『柚子と黒胡麻のボンボン・ショコラ』付き バレンタイン限定宿泊プランの予約受付を開始

株式会社ホテル金沢

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫 以下「ホテル金沢」）は、バレンタイン限定スイーツ「鼓香 -KOKA- Yuzu & Goma」が付いた宿泊プランを販売いたします。

今年のバレンタインのテーマは「和の香り」。金沢の冬に相応しい香り高い「柚子」と、芳ばしい「黒胡麻」を使用した2種類のボンボン・ショコラをご用意しました。ホテルパティシエが一つひとつ丁寧に仕立てた繊細な味わいが、金沢での特別な滞在に彩りを添えます。

■繊細なシェルに閉じ込めた、日本の香り - 柚子と黒胡麻 -

ホテル金沢 バレンタイン限定スイーツ「鼓香 -KOKA- Yuzu & Goma」付き宿泊プラン

「鼓香 -KOKA- Yuzu & Goma」は、和の食材が持つ奥深い風味を、洋菓子であるチョコレートと融合させた一品です。口に含んだ瞬間に広がる香りと計算された食感のコントラストをお楽しみください。

鼓香 -KOKA- Yuzu （柚子）鼓香 -KOKA- Goma （黒胡麻）

● 鼓香 -KOKA- Yuzu （柚子） 柚子・オレンジ・ライムの3種の柑橘を皮ごと煮込み、果実の持つ苦味と酸味、そして爽やかな香りを凝縮したペーストに。 ミルクのコクが豊かなホワイトチョコレートで包み込みました。柑橘の鮮烈な香りとホワイトチョコレートの優しい甘さが溶け合う、上品な味わいです。

● 鼓香 -KOKA- Goma （黒胡麻） 黒胡麻とアーモンドをキャラメリゼし、ザクザクとした食感と深いコクを引き出したプラリネをフィリングに使用。 包み込むのは、ベルギー・CALLEBAUT（カレボー）社製カカオ分58％のダークダークチョコレートです。ビターなカカオの風味と、黒胡麻の濃厚な香ばしさが重なる、大人な味わいに仕上げました。

和の情景が浮かぶような香り高い「柚子」と「黒胡麻」を主役にしたボンボン・ショコラは、金沢のしっとりとした冬景色を眺めながら味わうのに最適です。 大切な方と分かち合う時間はもちろん、自分を慈しむ静かなひとときにも寄り添う一品。客室というプライベートな空間で、旅の記憶をより深く刻む特別なティータイムをお過ごしください。

※写真はイメージです。仕入れ状況等により内容は一部変更となる場合がございます。

■ホテル金沢 バレンタイン限定スイーツ「鼓香 -KOKA- Yuzu & Goma」付き宿泊プラン 概要

1泊1名様 7,000円～（鼓香・朝食付／消費税込）

【宿泊対象期間】2026年2月1日(日)～2026年2月14日(土)チェックインまで

※2月14日ご宿泊のお客様にはチェックイン当日に「鼓香」をお渡しいたします。

【お渡し場所】ホテル金沢1F フロント

【お渡し日時】チェックイン日の11時30分～20時00分

※ご希望のお時間をご予約時にお知らせください。

【ご予約・お問い合わせ】ホテル公式ウェブサイトまたはお電話にて承ります。

TEL 076-223-1111 (代表)

ホテル金沢 パティスリーについて

オンライン予約はこちら :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002744&pl=PL00058324

ホテル金沢のパティシエは、四季の移ろいを大切にしながら、素材本来の持ち味をを最大限に活かすスイーツづくりを行っています。アフタヌーンティーや季節のケーキにおいても、素材の下処理から仕上げまで細部にこだわり、旬の果実や和素材を巧みに取り入れ、見た目の美しさ、香り・口どけ・余韻のすべてが計算された一品を提供しています。特別な日を彩るギフトから、日常のひとときを少し贅沢にするデザートまで。訪れるすべてのお客様に心に残る甘美な時間をお届けします。

朝食イメージ金沢の旬を味わう朝食ブッフェ

ホテル金沢の朝食は、四季折々の旬の味覚や日本海で獲れた海の幸、能登里山の恵みなど、和洋あわせて40種類以上のブッフェ。 金沢の地に受け継がれる調理法を駆使し、地元の食材「じわもん」を詰め込みました。朝から金沢の食文化をご堪能いただける品数豊富なラインナップ。

和の趣と現代性が融合した客室

客室は「武家屋敷」をコンセプトに、加賀友禅の「加賀五彩」をアクセントに取り入れた和モダンなデザイン。ゆったりとしたラグジュアリースイート（70平方メートル ）や、3名様まで利用可能なトリプル仕様に変化する「ツインプラス」など、多様な旅のスタイルに対応いたします。

客室一例ホテル外観ホテル金沢について

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000