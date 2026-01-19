学生向け企業交流イベント「しまねオンライン業界研究会」参加学生募集！
島根県
https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1051-eaa074400e7a6b8193b743d2fc332446.pdf
若者の県内企業への理解促進と職業観の醸成を図り、県内就職を促進するため、大学生等に対し、企業の担当者が自社や業界の魅力を発信する「しまねオンライン業界研究会」を開催します。
■イベント名
「しまねオンライン業界研究会」
■開催日時
令和８年２月２０日（金）
１部：１０：００～１２：１５
２部：１３：００～１５：１５
※１部のみ、２部のみの参加もOK！
■参加企業数
７０社（１部：３４社、２部：３６社）
■会場
オンライン（Zoom）
■対象学生
２０２７年３月・２０２８年３月卒業予定の大学生等（低学年次の学生参加も大歓迎！）
■イベント詳細（特設サイト）
https://shimane-online-kenkyukai202602.com/
【本件に関する問合せ先】
しまねオンライン業界研究会運営事務局
（受託者：合同会社NEW WORK STYLE）
担当：奈良井
TEL : 080-3052-3386
E-mail : info@newworkstyle.jp
