学生向け企業交流イベント「しまねオンライン業界研究会」参加学生募集！

写真拡大

島根県


若者の県内企業への理解促進と職業観の醸成を図り、県内就職を促進するため、大学生等に対し、企業の担当者が自社や業界の魅力を発信する「しまねオンライン業界研究会」を開催します。



■イベント名


「しまねオンライン業界研究会」



■開催日時


令和８年２月２０日（金）


１部：１０：００～１２：１５


２部：１３：００～１５：１５


※１部のみ、２部のみの参加もOK！



■参加企業数


７０社（１部：３４社、２部：３６社）



■会場


オンライン（Zoom）



■対象学生


２０２７年３月・２０２８年３月卒業予定の大学生等（低学年次の学生参加も大歓迎！）



■イベント詳細（特設サイト）


https://shimane-online-kenkyukai202602.com/



【本件に関する問合せ先】


しまねオンライン業界研究会運営事務局


（受託者：合同会社NEW WORK STYLE）


担当：奈良井


TEL : 080-3052-3386


E-mail : info@newworkstyle.jp


https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1051-eaa074400e7a6b8193b743d2fc332446.pdf