学生向け企業交流イベント「しまねオンライン業界研究会」参加学生募集！

島根県

若者の県内企業への理解促進と職業観の醸成を図り、県内就職を促進するため、大学生等に対し、企業の担当者が自社や業界の魅力を発信する「しまねオンライン業界研究会」を開催します。

■イベント名

「しまねオンライン業界研究会」

■開催日時

令和８年２月２０日（金）

１部：１０：００～１２：１５

２部：１３：００～１５：１５

※１部のみ、２部のみの参加もOK！

■参加企業数

７０社（１部：３４社、２部：３６社）

■会場

オンライン（Zoom）

■対象学生

２０２７年３月・２０２８年３月卒業予定の大学生等（低学年次の学生参加も大歓迎！）

■イベント詳細（特設サイト）

https://shimane-online-kenkyukai202602.com/

【本件に関する問合せ先】

しまねオンライン業界研究会運営事務局

（受託者：合同会社NEW WORK STYLE）

担当：奈良井

TEL : 080-3052-3386

E-mail : info@newworkstyle.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d36130-1051-eaa074400e7a6b8193b743d2fc332446.pdf