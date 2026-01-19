パウ・パトロールの魅力満載！　かわいいコマ＆ルーレット付きの、すごろく・ゲームセットが発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月19日（金）に『パウ・パトロール パウっとくるくる！ すごろく・ゲームBOX』を発売いたしました。

「おやつあつめすごろく」や、「チェイス＆スカイ ふくわらい」「ぜんいんしゅうごう！ゲーム」など、パウ・パトロールのキャラクターがたくさん出てくる楽しいボードゲームと、ボードゲーム用のカード、コマ、ルーレットがセットになった商品です。

■アクリルスタンド風コマ6種・よく回るルーレット付き！

こいぬたちのコマは、アクリルスタンド風で、並べて飾ってもかわいいつくりです。

ルーレットは、小さなお子さまの手でも回しやすい、くるくるよく回るつくりになっています。

■多様なゲームは6種類！

ゲームボードは、51×36cmのビッグサイズ。2人～6人で遊ぶことができます。6種類の多様なゲームは、シンプルなものも、カードを使った少し難しいものもあり、集まったメンバーにぴったりのゲームを選んで遊ぶことができます。

コマやルーレット、ゲーム用のカードを入れるケースもあるので、お片付けしやすく、繰り返し遊ぶのに便利です。

お子さまがお友達と遊ぶのはもちろん、休日のおうち時間や長期休暇に、お子さまと集まった大人たちとでいっしょに遊ぶのにもぴったりの内容です。

(C)2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

［商品概要］

■『パウ・パトロール パウっとくるくる！ すごろく・ゲームBOX』

価格：3,190円（税込）

発売日：2025年12月19日

判型：A4変型判／8ページ

ISBN：978-4-05-750974-7

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575097400(https://hon.gakken.jp/book/1575097400)

