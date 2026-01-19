KATE春の新作！“頬まで目もと“と捉える新メイク提案で目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」登場。

　グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、”頬まで目もと“と捉える新メイク提案で、目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」を2026年1月24日（土）より発売いたします。（2026年1月20日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）


　今回KATEは、目もとから頬までをアイメイクと捉える新メイクメソッドを提案。広い範囲に色をのせることで、目もとの印象を拡大します。さらに、マットパウダー×むにふわ質感の組み合わせにより、目もと・頬どちらに使っても自然になじみ、立体感と血色感を同時にアップ。また、「スーパーシャープライナーEX4.0」のショート筆やアイブロウシリーズの新色も同日発売いたします。



・「バウンシーチークシャドウ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/(https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/)



■商品情報


頬まで広く色をのせて、目もと印象拡大。滲みでるような発色で立体感・血色感を同時に叶えるチークシャドウパレット




ケイト　バウンシーチークシャドウ　全5種



―COLOR VARIATION―




BE-1メルティーベージュ


ベージュブラウンと赤みのある血色感カラー。落ち着いた大人っぽい仕上がりに。



PK-1ウォームピーチ


肌なじみの良い温かみのあるピーチカラー。ふわっと柔らかな血色感を演出。



PK-2ピンクムース


明るく愛らしい印象に仕上がる、華やかなピンク系カラー。



OR-1パウダリーアプリコット


生き生きとしたアプリコットカラーにミルキーな柔らかさをプラス。ふんわりフレッシュな印象に。



MV-1スノーモーヴ


クールなモーヴ系カラーが肌を明るく見せ、儚げな透明感を演出。




―処方特長―


マットパウダー×むにふわ質感で立体感も血色感も同時にアップ




―HOW TO―


「頬までが目もと」と捉える新メイク提案！目もとから頬までをアイメイクと捉えて、目もとの印象を拡大！




ちょこちょこ描けて失敗しにくい！スーパーシャープライナーEX4.0から毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。




ケイト　スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）　全2色


□汗・水・涙に強いウォータープルーフ　□皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ


□お湯オフタイプ　　□１日中色持続



―　COLOR VARIATION　―




―商品特長―


１.ちょこちょこ調整しやすいショート筆




２.号泣してもこすっても落ちにくい


スーパーカラーラスティング処方を採用



３.レフィル・ホルダーのセットが定番品に


一部店舗・WEBにて発売中の「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）レフィル」と「スーパーシャープライナー用ホルダー」がセットになった仕様で登場。中身がなくなったらレフィルを付け替えて、好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にすることも可能！




・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）商品ページ：


https://www.nomorerules.net/pickup/super_sharp_liner_ex4/



濃淡グラデカラーとエアリーな質感で自然な立体眉に仕上がる、デザイニングアイブロウ3Dから新色ニュアンスブラウン登場。さらに、付け替えできるレフィルも同日発売。




ケイト　デザイニングアイブロウ３D　新色1種、再発売1種


【一部店舗・WEBにて発売】


ケイト　デザイニングアイブロウ３D　新色1種、再発売1種



―COLOR VARIATION―






ふんわり仕上がる脱色級*眉マスカラから、トレンド感のあるトープニュアンスの限定色#淡眉トープカラー登場。


*脱色したような色合い




【数量限定】


ケイト　3DアイブロウカラーZ　新色1色、再発売1色


□お湯オフタイプ　　□汗・皮脂に強い　□こすれに強い



―COLOR VARIATION―


暗すぎない絶妙なトープニュアンスの低彩度カラー。淡い発色で自眉を主張せず肌になじんで他のメイクを引き立てる。



※GY-3は2025年1月発売した限定色を再発売

「デザイニングアイブロウ３D」「３DアイブロウカラーZ」商品ページ：KATE | PRODUCTS | EYEBROW(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/)