KATE春の新作！“頬まで目もと“と捉える新メイク提案で目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」登場。
グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、”頬まで目もと“と捉える新メイク提案で、目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」を2026年1月24日（土）より発売いたします。（2026年1月20日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）
今回KATEは、目もとから頬までをアイメイクと捉える新メイクメソッドを提案。広い範囲に色をのせることで、目もとの印象を拡大します。さらに、マットパウダー×むにふわ質感の組み合わせにより、目もと・頬どちらに使っても自然になじみ、立体感と血色感を同時にアップ。また、「スーパーシャープライナーEX4.0」のショート筆やアイブロウシリーズの新色も同日発売いたします。
・「バウンシーチークシャドウ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/(https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/)
■商品情報
頬まで広く色をのせて、目もと印象拡大。滲みでるような発色で立体感・血色感を同時に叶えるチークシャドウパレット
ケイト バウンシーチークシャドウ 全5種
―COLOR VARIATION―
BE-1メルティーベージュ
ベージュブラウンと赤みのある血色感カラー。落ち着いた大人っぽい仕上がりに。
PK-1ウォームピーチ
肌なじみの良い温かみのあるピーチカラー。ふわっと柔らかな血色感を演出。
PK-2ピンクムース
明るく愛らしい印象に仕上がる、華やかなピンク系カラー。
OR-1パウダリーアプリコット
生き生きとしたアプリコットカラーにミルキーな柔らかさをプラス。ふんわりフレッシュな印象に。
MV-1スノーモーヴ
クールなモーヴ系カラーが肌を明るく見せ、儚げな透明感を演出。
―処方特長―
マットパウダー×むにふわ質感で立体感も血色感も同時にアップ
―HOW TO―
「頬までが目もと」と捉える新メイク提案！目もとから頬までをアイメイクと捉えて、目もとの印象を拡大！
ちょこちょこ描けて失敗しにくい！スーパーシャープライナーEX4.0から毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。
ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆） 全2色
□汗・水・涙に強いウォータープルーフ □皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ
□お湯オフタイプ □１日中色持続
― COLOR VARIATION ―
―商品特長―
１.ちょこちょこ調整しやすいショート筆
２.号泣してもこすっても落ちにくい
スーパーカラーラスティング処方を採用
３.レフィル・ホルダーのセットが定番品に
一部店舗・WEBにて発売中の「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）レフィル」と「スーパーシャープライナー用ホルダー」がセットになった仕様で登場。中身がなくなったらレフィルを付け替えて、好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にすることも可能！
・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）商品ページ：
https://www.nomorerules.net/pickup/super_sharp_liner_ex4/
濃淡グラデカラーとエアリーな質感で自然な立体眉に仕上がる、デザイニングアイブロウ3Dから新色ニュアンスブラウン登場。さらに、付け替えできるレフィルも同日発売。
ケイト デザイニングアイブロウ３D 新色1種、再発売1種
【一部店舗・WEBにて発売】
ケイト デザイニングアイブロウ３D 新色1種、再発売1種
―COLOR VARIATION―
ふんわり仕上がる脱色級*眉マスカラから、トレンド感のあるトープニュアンスの限定色#淡眉トープカラー登場。
*脱色したような色合い
【数量限定】
ケイト 3DアイブロウカラーZ 新色1色、再発売1色
□お湯オフタイプ □汗・皮脂に強い □こすれに強い
―COLOR VARIATION―
暗すぎない絶妙なトープニュアンスの低彩度カラー。淡い発色で自眉を主張せず肌になじんで他のメイクを引き立てる。
※GY-3は2025年1月発売した限定色を再発売
「デザイニングアイブロウ３D」「３DアイブロウカラーZ」商品ページ：KATE | PRODUCTS | EYEBROW(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/)