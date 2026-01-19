KATE春の新作！“頬まで目もと“と捉える新メイク提案で目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」登場。

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、”頬まで目もと“と捉える新メイク提案で、目もとの存在感をアップするチークシャドウパレット「バウンシーチークシャドウ」を2026年1月24日（土）より発売いたします。（2026年1月20日（火）より順次店頭・WEB展開スタート）

今回KATEは、目もとから頬までをアイメイクと捉える新メイクメソッドを提案。広い範囲に色をのせることで、目もとの印象を拡大します。さらに、マットパウダー×むにふわ質感の組み合わせにより、目もと・頬どちらに使っても自然になじみ、立体感と血色感を同時にアップ。また、「スーパーシャープライナーEX4.0」のショート筆やアイブロウシリーズの新色も同日発売いたします。

・「バウンシーチークシャドウ」商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/(https://www.nomorerules.net/pickup/bouncy_cheek_shadow/)

■商品情報

頬まで広く色をのせて、目もと印象拡大。滲みでるような発色で立体感・血色感を同時に叶えるチークシャドウパレット

ケイト バウンシーチークシャドウ 全5種

―COLOR VARIATION―

BE-1メルティーベージュ

ベージュブラウンと赤みのある血色感カラー。落ち着いた大人っぽい仕上がりに。

PK-1ウォームピーチ

肌なじみの良い温かみのあるピーチカラー。ふわっと柔らかな血色感を演出。

PK-2ピンクムース

明るく愛らしい印象に仕上がる、華やかなピンク系カラー。

OR-1パウダリーアプリコット

生き生きとしたアプリコットカラーにミルキーな柔らかさをプラス。ふんわりフレッシュな印象に。

MV-1スノーモーヴ

クールなモーヴ系カラーが肌を明るく見せ、儚げな透明感を演出。

―処方特長―

マットパウダー×むにふわ質感で立体感も血色感も同時にアップ

―HOW TO―

「頬までが目もと」と捉える新メイク提案！目もとから頬までをアイメイクと捉えて、目もとの印象を拡大！

ちょこちょこ描けて失敗しにくい！スーパーシャープライナーEX4.0から毛先が短いショート筆がホルダーにセットされて登場。

ケイト スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆） 全2色

□汗・水・涙に強いウォータープルーフ □皮脂・こすれに強いスマッジプルーフ

□お湯オフタイプ □１日中色持続

― COLOR VARIATION ―

―商品特長―

１.ちょこちょこ調整しやすいショート筆

２.号泣してもこすっても落ちにくい

スーパーカラーラスティング処方を採用

３.レフィル・ホルダーのセットが定番品に

一部店舗・WEBにて発売中の「スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）レフィル」と「スーパーシャープライナー用ホルダー」がセットになった仕様で登場。中身がなくなったらレフィルを付け替えて、好きな色やタイプを組み合わせたり、Wエンド仕様にすることも可能！

・スーパーシャープライナーEX4.0（ショート筆）商品ページ：

https://www.nomorerules.net/pickup/super_sharp_liner_ex4/

濃淡グラデカラーとエアリーな質感で自然な立体眉に仕上がる、デザイニングアイブロウ3Dから新色ニュアンスブラウン登場。さらに、付け替えできるレフィルも同日発売。

ケイト デザイニングアイブロウ３D 新色1種、再発売1種

【一部店舗・WEBにて発売】

ケイト デザイニングアイブロウ３D 新色1種、再発売1種

―COLOR VARIATION―

ふんわり仕上がる脱色級*眉マスカラから、トレンド感のあるトープニュアンスの限定色#淡眉トープカラー登場。

*脱色したような色合い

【数量限定】

ケイト 3DアイブロウカラーZ 新色1色、再発売1色

□お湯オフタイプ □汗・皮脂に強い □こすれに強い

―COLOR VARIATION―

暗すぎない絶妙なトープニュアンスの低彩度カラー。淡い発色で自眉を主張せず肌になじんで他のメイクを引き立てる。

※GY-3は2025年1月発売した限定色を再発売

「デザイニングアイブロウ３D」「３DアイブロウカラーZ」商品ページ：KATE | PRODUCTS | EYEBROW(https://www.nomorerules.net/all_products/eye_brow/)