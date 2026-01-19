【ワオ高校】2026年度新入学入試・「2月出願」受付が1月21日（水）スタートします！

学校法人ワオ未来学園

教養探究で哲学・科学・経済を学べる通信制高校・学校法人ワオ未来学園 ワオ高等学校（所在地：岡山県岡山市、校長：平田強）では、2026年度新入学入試として、2月出願の受付を1月21日（水）に開始いたします。

年明けからようやく高校探しを始めているという方、受験結果を受けて通信制高校を選択肢として考え始めた方をはじめ、併願校として通信制高校を検討している方にも出願をお勧めしています。東京・大阪・岡山の通学コースでは、専願出願した方に向けての特典もあります。併願での出願も受け付けていますので、ぜひご検討ください。

2月出願受付から入試まで

出願期間：01/21(水)～02/20(金)

面接入試期間：03/02(月)～03/06(金)

合格発表：03/12(木)

入学手続締切日：03/27(金)

◆詳細・出願ページはこちら

https://www.wao.ed.jp/admission/sinnyu/(https://www.wao.ed.jp/admission/sinnyu/)

哲学・科学・経済の入試問題を事前公開。じっくり考えてチャレンジできる！

ワオ高校の入試は、調査書や学力検査で判断するのではなく、自分の言葉で自分の考えを述べる「自己表現」を重視した入試を実施しています。



そのため、入試問題を事前にお伝えし、面接等による対話で自己表現をしていただきます。そのため、出願前に実際の問題をウェブ上で公開しています。「どんな問題が出るのか分からなくて不安…」という受験生や保護者の方も事前に十分に準備いただけます。

哲学・科学・経済の問題を公開していますので、ぜひ一度ご覧ください。

▼詳しくワオ高校入試問題ページへ

https://www.wao.ed.jp/_waowp/wp-content/themes/wao2020/common/pdf/waoh_entrance_exam_questions_202507.pdf

東京・大阪・岡山「通学コース」出願キャンペーン実施中

2026年度新入学入試では、東京・大阪・岡山の「通学コース」で専願出願された方のうち、先着30名様には通学コース初年度受講料10万円（＋税）を免除いたします。

通信制×対話で広がる、あなたらしい高校生活

ワオ高校は、全国から入学できる広域通信制・単位制の高等学校です。

オンラインを活用した柔軟な学びに加え、哲学・科学・経済などをテーマにした“教養探究”や、生徒同士・教員との対話を重視した探究活動を通して、自分の「好き」や「将来」にじっくり向き合うことができます。

ワオ高校のMission

豊かな教養と正しい心をもって自らの幸福を求め、社会に貢献する人を育てる。

ワオ高校のVision

哲学で自分の軸をつくり、未来を切り拓くことを、世の中の当たり前にする。

ワオ高校のValue- 約50年「学びの感動」を追求したワオ・コーポレーションの理念- 対話を重ね、哲学を学び、主体的に考える力を養う- 進学、留学、起業など、 個々の未来を実現するサポート体制- 全国の個性豊かな仲間とつながるバーチャルキャンパス- オンラインでひろがるリアルで深まる、効果的な学習スタイルワオ高校では、なぜ「哲学」を学ぶのか

多様性や変化に富んだこの時代では、絶対の正解が与えられることはありません。だからこそ、豊かな教養と柔軟な発想をもって、これからの社会を作り上げていく力が必要になります。「哲学」は、人間の営みについて「普遍妥当」な定義を求めて、「考える」ということを磨き続ける言語ゲームです。今生きている社会を、哲学的な見方で見つめなおすことで、今見えている世界が全く違ったものに見え、身近な社会問題も新たな視点で捉えなおすことができるようになります。高校生のうちに、そんな「目を開く」体験をしてほしいという思いで、対話を繰り返し、とことん「考える」授業を展開しています。

ワオ高校ならオンラインとリアルで学びが深まる

通信制高校であるワオ高校では、オンラインとリアルの良さを生かした学びができます。全国どこからでもオンラインでつながるバーチャルキャンパスで、日々のホームルームや朝活などの共同学習、学内イベントなどを日々開催し、遠隔地の生徒や教職員が対話を深めています。岡山・東京・大阪のキャンパスには「通学コース」があり、専属コーチが一人ひとりサポートしながら学習リズムを整え、プログラミングや英会話も実践します。さらに、 47都道府県・500校舎以上の「個別指導Axis（アクシス）」に通うことでで学習サポートが受けられる「個別指導Axisコース」では、大学入試対策から学び直しまで個別最適化で全力サポートします。

ワオ高校 バーチャルキャンパスワオ高校 岡山キャンパス（本校）ワオ高校 東京飯田橋キャンパスワオ高校 大阪梅田キャンパス47都道府県・500校舎以上 個別指導Axis

【本件及びワオ高等学校に関するお問合せ】

学校法人ワオ未来学園ワオ高等学校

０１２０-８０６-７０５

公式ホームページ https://www.wao.ed.jp(https://www.wao.ed.jp)

