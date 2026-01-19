【ホテル日航大阪】大相撲三月場所マスB席チケット付宿泊プランを1月20日に予約受付開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

日本相撲協会のオフィシャルホテルであるホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年1月20日（火）より大相撲三月場所の観戦チケット付宿泊プランを販売いたします。

大相撲は国内外から注目を集める日本文化の象徴として、ますます熱い盛り上がりを見せています。大阪に春を告げる大相撲三月場所も、連日活気に満ちた取り組みが期待されます。

会場まで一駅のところに位置するホテル日航大阪では、力士たちの熱戦を正面または向正面からご覧いただける「マスB席」チケット付宿泊プランをご用意しました。力士なりきりフェイスパックなどの観戦の思い出を彩る相撲グッズ詰め合わせもご用意し、大相撲の魅力を存分にご体感いただける内容です。

また、オプションとしてホテル日航大阪日本料理「弁慶」のお弁当、ならびに三月場所番付表をご用意します。お弁当を食べながら大相撲を楽しむという伝統的な観戦スタイルで、力士たちの激闘を見守っていただけます。詳細は下記をご覧ください。

【大相撲三月場所 「マスB席」チケット付宿泊プラン 概要】

販売期間：2026年1月20日（火）10：00 ～ 2026年2月16日（月）

宿泊期間：2026年3月12日（木）・13日（金）・16日（月）・19日（木）

客室タイプ：ニッコープレミアムツイン（42平方メートル ）

内容：

▪大相撲三月場所「マスB席」観戦チケット（チケットはチェックイン当日のみ有効。最大4名様まで利用可）

▪相撲グッズ詰め合わせ（お一人様1セット）

力士なりきりフェイスパック、取組表デザインクリアファイル、大相撲ラベル上撰ワンカップ 各1個

※種類はお選びいただけません。またグッズ内容は変更となる場合がございます。

【オプション】

内容：

▪日本料理「弁慶」 彩り二段弁当、お茶

▪大相撲三月場所番付表

料金：お一人様5,400円（消費税込）

お問い合わせ：ホテル日航大阪 宿泊予約 TEL.06-6244-1281

予約サイト：

https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=823&hi_id=30&lang=ja-JP(https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=823&hi_id=30&lang=ja-JP)

※本宿泊プランの客室は1室3名様までご利用いただけます。4名様でご宿泊を希望される場合は、本宿泊プランで1室ご予約いただき、他プランでもう1室をご予約ください。

※4歳以上は観戦チケットが必要です。4歳未満のお子様でもお席が必要な場合にはチケットが必要です。

※チェックイン前でもフロントにて観戦チケット、オプションのお弁当などのお渡しとお荷物のお預かりをいたします。

※席番号の指定、および観戦チケットの事前郵送はいたしかねます。

※写真はイメージです。

ホテル日航大阪からエディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）へのアクセス

＜電車の場合＞

ホテル日航大阪直結 大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅よりなんば駅（約2分）下車後5番出口から約350m

＜タクシーの場合＞

ホテル日航大阪より約5分

公益財団法人日本相撲協会 公式サイト https://www.sumo.or.jp/

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp