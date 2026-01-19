ハワイアンジュエリーのイメージ1位は「個性的」。認知度や着用経験は？

株式会社NEXER

■ハワイアンジュエリーの認知度や着用経験を調査

ハワイの伝統工芸として知られるハワイアンジュエリー。

プルメリアやハイビスカスといった植物モチーフや、波、ウミガメなど海をイメージしたデザインが特徴的なジュエリーです。近年では、結婚指輪として選ばれるケースも増えています。

では、ハワイアンジュエリーは、日本の女性にどの程度認知されているのでしょうか。また、どのようなイメージを持たれているのでしょうか。

ということで今回は、ハワイアンジュエリーのPUA ALLY（プアアリ）と共同で、全国の女性250名を対象に「ハワイアンジュエリー」についてのアンケートをおこないました。

「ハワイアンジュエリーに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月26日～2026年1月13日

調査対象者：全国の女性

有効回答：250サンプル

質問内容：

質問1：ハワイアンジュエリーを知っていますか？また、着用したことはありますか？

質問2：どのようなアイテムを着用したことがありますか？（複数回答可）

質問3：ハワイアンジュエリーの結婚指輪があることを知っていますか？

質問4：ハワイアンジュエリーに対して、どのようなイメージを持っていますか？（複数回答可）

質問5：ハワイアンジュエリーのイメージを具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■半数以上がハワイアンジュエリーを認知

まず、ハワイアンジュエリーの認知度と着用経験について調査しました。

その結果「知らなかった」と回答した人が47.2％と最も多く、約半数の女性がハワイアンジュエリーの存在自体を認知していないことがわかりました。一方で「名前は聞いたことがある」が22.4％、「知っているが、着用したことはない」が23.2％となっています。

認知している人は全体の約5割いるものの、実際に着用した経験がある人は1割に満たないという結果です。ハワイアンジュエリーは一定の認知はあるものの、実際の着用にはまだ大きなハードルがあることがうかがえます。

■着用経験者に聞いたアイテム、1位は「リング」で72.2%

続いて、ハワイアンジュエリーを着用した経験がある方を対象に、これまでにどのようなアイテムを着用したことがあるか調査しました。

その結果、最も多かったのは「リング」で72.2％と、ほかのアイテムを大きく上回る割合となりました。次いで「ネックレス」が44.4％、「結婚指輪」が22.2％、「ピアス・イヤリング」が16.7％と続いています。

リングやネックレスといった定番のジュエリーが上位を占める一方で、結婚指輪として選んでいる人も2割以上おり、ハワイアンジュエリーが日常使いだけでなく、特別な記念のアイテムとしても選ばれていることがうかがえます。

■結婚指輪としてのハワイアンジュエリー、56.1%が「知らない」

続いて、ハワイアンジュエリーを知っている方を対象に、ハワイアンジュエリーの結婚指輪があることを認知しているかについて調査しました。

その結果「知らない」と回答した人が56.1％と最も多く、半数以上がハワイアンジュエリーに結婚指輪の選択肢があることを認知していないことがわかりました。一方で「知っているが使ったことはない」は40.9％、「知っていて実際に使ったことがある」はわずか3.0％にとどまっています。

ハワイアンジュエリー自体の認知は進んでいるものの、結婚指輪として選べる存在であることは、まだ十分に知られていないことがうかがえます。

■イメージ1位は「個性的」で30.0%

最後に、ハワイアンジュエリーに対してどのようなイメージを持っているかを調査しました。

その結果、最も多かったイメージは「個性的」で30.0％でした。続いて、「おしゃれ」と「意味や想いが込められている」が同率27.6％で2位となり、「カジュアル」が23.2％、「若い人向け」が18.4％と続いています。

ハワイアンジュエリーに対してどのような印象を持っているのか、具体的なイメージも聞いてみたので、その一部を紹介します。

ハワイアンジュエリーのイメージ

・大人っぽいイメージ。（20代）

・高そうだけどとてもおしゃれ（20代）

・繊細でかわいくて素敵です。（20代）

・おしゃれで綺麗なイメージ。（20代）

・神秘的で彫刻が細かい。（20代）

・模様に意味が込められていてこだわりがありそう。（30代）

・幸せを尊重する内容があるジュエリー。（30代）

具体的なイメージとしては、自然をモチーフにしたデザインや、ハイビスカス、海、ウミガメといったハワイらしいモチーフを連想する声が多く挙がりました。また、模様一つひとつに意味や想いが込められている点に魅力を感じるという意見も目立ちます。

その一方で「高級ジュエリー」というよりは、カジュアルで親しみやすい印象を持つ人が多いことも特徴的でした。ハワイ旅行の記念や、想いを大切にするジュエリーとして捉えられている様子がうかがえます。

■まとめ

今回の調査から、ハワイアンジュエリーの認知度や着用経験、イメージの傾向が明らかになりました。約半数が「知らなかった」と回答する一方で、認知している人のなかには、着用に前向きな姿勢を示す人も一定数いることがわかります。

イメージ面では「個性的」が最も多く、自然や海をモチーフにしたデザインや、模様一つひとつに込められた意味に魅力を感じる人が多い結果となりました。

結婚指輪としてのハワイアンジュエリーは、まだ十分に認知されていないものの、実際に記念のアイテムとして選んでいる人もいます。華やかさとカジュアルさをあわせ持つ点が支持されており、旅行の思い出や大切な人への贈り物としても、今後さらに注目を集めそうです。

想いを大切にしたジュエリーを身に着けたいと考えている方は、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

