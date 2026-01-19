「ファンケル 銀座スクエア」で和歌山の伝統文化を体感できる「紀州てまり」を特別ディスプレイ

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルの旗艦店「ファンケル 銀座スクエア」は、株式会社松屋（東京都中央区銀座3‐6‐1）の「地域共創の取り組み」に賛同し、「つなぐ」をテーマに「紀州てまり」の特別ディスプレイを開催します。開催期間は1月20日（火）から3月16日（月）までです。

株式会社松屋は2020年12月から、日本の各地で継承されている伝統工芸・産業・文化を、絶やすことなく新たな機会創出と発展へ繋げることを使命とし、「松屋の地域共創の取り組み」を開始しました。本プロジェクトは、地域の魅力、伝統に根ざした真摯なモノ作りを、店内装飾やショーウインドウの演出に用いるだけではなく、インスタレーション（場所や空間全体を作品として体験させる演出）で使用した装飾物を他社へ貸与することで、日本全国に普及、推進させて本質的な持続や循環を目指しています。

本コラボレーション企画は、両社のサステナブルな循環型社会を目指す想いが一致して実現し、今回で4回目となります。

＜過去の開催について＞

1回目：2024年夏 徳島県の「藍染」と富山県の「鋳物」

2回目：2025年冬 青森県黒石市の津軽こけし「ルビンのこけし」

3回目：2025年夏 青森県の「金魚ねぷた」と「黒石ねぷた祭り」で使用されたねぷた絵を

使用した灯ろうやうちわ

【紀州てまりを使った特別ディスプレイや和歌山“紀州雛”の展示】

＜株式会社松屋で使用された装飾物を再利用して館内をディスプレイ＞

１階にはさまざまな色・柄のてまりを約90個吊るし、真下から可愛らしい手まりを楽しめます。

また、フォトスポットとして華やかな写真を撮ることができます。

3階の「ファンケルショップ」では「紀州てまり」を展示するとともに、和歌山の伝統工芸品の一つであるころころと玉のようにかわいらしい「紀州雛」を展示します。

＜紀州てまり＞

古くから御殿まりとして姫君たちに愛され、伝承されてきた、一針一針思いを込めて手作りしている和歌山の工芸品です。かつては嫁ぐ娘のために「物事が丸く収まりますように」「まんまるの子が育ちますように（＝子孫繁栄）」の願いを込め、代々受け継いでいく風習がありました。

現在では出産、結婚、転居など、大切な人の大切なときの縁起物として贈る習慣があり、美しい色使いや緻密な作りが評価されています。

＜紀州雛＞

和歌山県の伝統工芸品である紀州漆器の技法を用いて作られる手のひらサイズの丸い雛人形です。紀州漆器の伝統工芸士が一体一体手作業で丹精込めて手作りしている、紀州漆器の技術が注がれた工芸品です。

【紀州南高梅と和歌山の郷土料理を織り交ぜた期間限定メニューを展開】

9階の「創作料理 FANCL 令和本膳」では、紀州産の最高級梅「紀州南高梅」と紀州の郷土料理を織り交ぜた期間限定の松花堂弁当をお楽しみいただけます。

【日本の伝統文化や伝統行事、さまざま想いを「つなぐ」イベントを同時共催】

梅の特撰弁当 ３,５００円＜京都のあんこ菓子専門店から学ぶ “あんこ”体験＞協力：株式会社 都松庵

京都で創業75年余りのあんこ屋「都製餡（みやこせいあん）」から生まれた、あんこ菓子専門店「都松案」による、日本の伝統的な食文化を学ぶイベントを開催します。

さまざまなあんこを使ったお菓子の試食をしながら、生あんやあんこの魅力とあんこ菓子の可能性を学び、奥深く、甘美な”あんこ”の世界をお愉しみいただけます。

開催日時：1/29（木）および30（金）

開催場所：4階 コミュニティ スタジオ

参加費：2,500円

申込方法：

29日 https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0085421/

30日 https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0085422/

＜五感で味わう 麹体験 ～KOJIが「つなぐ」、日本の伝統美と健康の秘訣～＞

「麹専門店MURO」によるイベント。

日本の「美」と「健康」を支えてきた麹の力を、「麹の歴史」から食卓での活用術まで、深く学び、実際に触れたり味わったりすることで、奥深い麹の世界を体感できます。

協力：株式会社 コラゾン

開催日時：2/13（金）および14(土)

開催場所：4階 コミュニティ スタジオ

参加費：3,000円

申込み方法：

13日 https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0086002/

14日 https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0086004/

＜リフレッシャーオイルでお香をつくるワークショップ＞

協力：株式会社 日本香堂

株式会社日本香堂による日本の伝統文化「お香」をつくるイベント。南仏のメゾンフレグランスブランド「ESTEBAN」のリフレッシャーオイルを使用し、コーン型のお香を手づくりします。6種類の中から好きな香り(オイル)を１つ選び、お香の原料となる木粉とていねいに練り合わせ、ご自身の手で成形してつくることができます。

開催日時：2/18(水)

開催場所：4階 コミュニティ スタジオ

参加費：2,500円

申込み方法：https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0086006/

＜心に灯る「提灯づくり」＞協力：有限会社 シラキ工芸 伝統工芸士 増永葵

福岡県八女市を中心とした地域に伝わる伝統工芸品である提灯にモダンを融合させた提灯づくりのイベント。

女性伝統工芸士が講師となり、暮らしに寄り添うインテリアや大切な方への供養の灯りなどにおすすめの手乗りサイズの提灯に、好きなイラストや柄を自由に描き、世界に一つだけのオリジナル提灯をつくります。

開催日時：3/13（金）および14（土）

開催場所：4階 コミュニティ スタジオ

参加費：3,500円

申込み方法：

13日 https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0086010/

14日 https://fancl-ginza.dt-r.com/4F/article/ART0086012/

＜春のフラワーガーデン＞

「想いをつなぐ」をテーマに、ひな祭りの願いや、国際女性デーの想いを一つにすることを願い、

国際女性デーのシンボルフラワーである「ミモザ」をはじめ、春の訪れを感じる花を使い、フラワーガーデンを開催します。

開催日時：3/3(火)から9(月) 11:00～18:30

※入場は18:20まで

開催場所：10階 ファンケル スカイガーデン

※入場無料

【ファンケル 銀座スクエア】

https://www.fancl.jp/ginza-square/index.html

営業時間 ： 11時から20時 （フロアにより異なります）

アクセス ： 東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線 銀座駅Ａ3出口より徒歩1分

ＪＲ有楽町駅 銀座口より徒歩8分

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-16

定休日 ： なし ※1月1日のみ休館