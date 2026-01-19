人気モデル・PyunA.が挑発。バストライン際立つランジェリー姿で”ぴょなBODY”を惜しみなく披露

fast step株式会社

ファッション通販サイトを運営する株式会社dazzy（代表取締役 下井大学 / 本社：東京都中央区）は、SNS総フォロワー90万人超のモデル/インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から刺激的な新作ランジェリーが、2026年1月19日(月)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

悪魔のように、激しく誘惑する…DEVIL LINEに新作誕生

「Enfel（エンフェル）」は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”の造語。

真逆の魅力──あざと可愛い×セクシーでスタイリッシュという二面性をテーマに、自分の“好き”や“まだ知らない自分”と出会えるランジェリーを提案いたします。

今回Enfelが引き出すのは、あなた自身も知らなかった“悪魔”な一面...

― 危うさを秘めた、色香 ―

color：カーキ

深みのあるカーキが肌に溶け込み、落ち着きの中に妖艶さを宿す。

可憐なフラワー刺繍にかわいらしさを残しつつ、肌を透かすレースと計算されたカッティングが、“可愛い”だけで終わらない、大人の色気を引き出します。

フルバックスタイルTバックスタイル

color： カーキ

size：ブラジャー B～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ Sサイズ(ヒップ:82-90cm)

Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

Lサイズ(ヒップ:92-100cm)

price：ブラジャー \3,500(税込)

ショーツ（フルバック） \1,500(税込)

ショーツ（Tバック） \1,500(税込)

― 知的で、官能的 ―

color：ネイビー

ホワイトベースに、上品なネイビーのフラワー刺繍が映える、ドラマティックな一着。

覗く肌、際立つ曲線、計算されたバランスが美しさを引き立てます。

どの角度から見ても、すべてが罪。理性をほどくように、静かに、そして深く誘惑します。

color： ネイビー

size：ブラジャー B～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ Sサイズ(ヒップ:82-90cm)

Mサイズ(ヒップ:87-95cm)

Lサイズ(ヒップ:92-100cm)

price：ブラジャー \3,500(税込)

ショーツ（フルバック） \1,500(税込)

ショーツ（Tバック） \1,500(税込)

ブランド概要



ブランド名：Enfel（エンフェル）

プロデューサー：PyunA.（ぴょな）

LINE：https://lin.ee/dcOB5bT(https://lin.ee/dcOB5bT)

Instagram：https://www.instagram.com/enfel_official/(https://www.instagram.com/enfel_official/)

■プロデューサー情報

PyunA.（ぴょな）

2000年9月19日生まれ、東京都出身。韓国風メイクやファッションを取り入れた「あざと可愛い」スタイルが話題の人気インフルエンサー。SNS総フォロワーは90万人以上にのぼり、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。恋愛観や美意識への共感度も高く、投稿するたびに注目を集めるカリスマ的存在。モデルとしても活躍し、数々のファッションイベントに出演。その後、異次元とも言われる体型が「憧れの体型すぎる！」と話題となり、“ぴょなBODY”として認知される。現在はモデル業にとどまらずグラビアにも進出し、女性ファンはもちろん、男性ファンからの支持も集めている。

Instagram : https://www.instagram.com/_000919_(https://www.instagram.com/_000919_)

YouTube : https://www.youtube.com/@pyuna_official(https://www.youtube.com/@pyuna_official)

株式会社dazzy

〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F