赤穂の塩カフェ　AMAMI TERRACE　素材を尊び、塩で完成させるステーキフェア1月31日、2月1日の限定企画

写真拡大 (全6枚)

赤穂化成株式会社

赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）はAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）にて2026年1月31日（土）と2月1日（日）の2日間限定で、素材を尊び、塩で完成させるステーキフェアを開催します。


赤穂の塩の美味しさを伝えるAMAMI TERRACEは、赤穂の塩を使ったランチとスイーツを提供しています。今回の企画では、3種類の赤穂塩で素材を味わう「和牛のステーキ」「但馬鶏のステーキ」「サツキマスの包み焼き」をご提供いたします。


赤穂塩は、「きらきら天日塩」「赤穂の藻塩」「Craft Salt」を料理に添えてご提供します。


ランチタイムは11:00～14:00　無くなり次第終了です。



和牛のステーキ　　\4,000


和牛のステーキ

和牛ステーキと、香ばしく焼き上げた彩り野菜のグリル。ソースに頼らず、素材が持つ本来の旨みを引き出すために、味わいの異なる3種の塩をご用意しました。



赤穂塩　3種――　きらきら天日塩、赤穂の藻塩、Craft Salt。
それぞれ結晶の大きさや溶け方、余韻が異なり、
同じ一皿でも、口に運ぶたびに表情を変える味わいをお愉しみいただけます。



前菜・メイン・スープ・パン付き。


前菜は、塩糀で漬け込んだ幻の魚　サツキマス、塩で食べる冷ややっこ、サツマイモのオレンジ煮。



和牛のステーキ　\4,000


提供時間：11:00～14:00　無くなり次第終了


提供期間：1月31日～2月1日





但馬鶏のステーキ　\2,000


但馬鶏のステーキ

但馬鶏と香ばしいグリル野菜のステーキ。
和牛と同じく、三種の赤穂塩で仕上げる、素材の旨味を味わう一皿です。



前菜・メイン・スープ・パン付き。



但馬鶏のステーキ　\2,000


提供時間：11:00～14:00　無くなり次第終了


提供期間：1月31日～2月1日






サツキマスの包み焼き　　\1,800


サツキマスの包み焼き

幻の魚　サツキマスと、彩り野菜の包み焼き。
しっとりとして繊細な身が特徴のサツキマスとアサリを舞茸、トマト、ブロッコリーと一緒に包み焼きにしています。


バジルバターとレモンで爽やかな味わい。パンに魚から出たスープを染み込ませても、美味しくいただけます。



前菜・メイン・スープ・パン付き。



サツキマスの包み焼き　\1,800


提供時間：11:00～14:00　無くなり次第終了


提供期間：1月31日～2月1日





AMAMI TERRACE（アマミテラス）　概要


外観

内観

■運営：赤穂化成株式会社


■所在地：兵庫県赤穂市御崎2-1


■開業日：2022年3月13日（日）


■営業時間：10:00～17:00(L.O.16:30)


　　　　　　　　　ランチタイム　11:00～14:00


■定休日：不定休


■営業内容：カフェ。平日はワークショップも開催。


■メニュー：ランチメニュー、塩スイーツ、ドリンクなど


　弊社商品を使ったメニューや塩と相性の良い料理をご用意しています。


■席数：28席


■ワークショップ：最大6名


　塩作りワークショップ（Otonami）　　


　https://otonami.jp/experiences/amamiterrace/


■公式サイト：https://web.ako-kasei.co.jp/amamiterrace/


■公式Instagramアカウント：@amami_terrace


赤穂化成株式会社　について　　

社名： 赤穂化成株式会社


本社所在地： 兵庫県赤穂市坂越329


ホームページ： https://www.ako-kasei.co.jp/


赤穂化成株式会社　AMAMI TERRACE
赤穂化成株式会社　AMAMI TERRACE

兵庫県赤穂市で、塩作り400年の系譜を持つ企業です。赤穂塩の美味しさを伝えるカフェAMAMI TERRACEは瀬戸内海を望み、塩作りを見学してカフェで味を堪能し、お土産を求めることができる施設です。