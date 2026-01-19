自治体のLINE公式アカウントから「あと何分でバスが来る？」を即座に確認。クラブネッツとVISH、公共交通DXに向けた協業を開始

VISH株式会社

株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也）と、VISH株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：田淵 浩之）は、自治体における公共交通DXの推進を目的とした協業を開始しました。

本協業では、クラブネッツが提供する自治体・公共機関向けLINE公式アカウント運用支援サービス「CN Govtech（シーエヌ・ガブテック）」と、VISHが提供するバス運行情報システム「バスキャッチ」を連携させます。これにより、住民が日常的に利用する「LINE」上で、公共バスのリアルタイムな運行状況をシームレスに確認できる環境を提供します。

協業の背景と目的

人口減少や運転手不足により、地域公共交通の維持・効率化は全国的な課題となっています。一方で住民からは、「バスの運行状況が分かりにくい」「専用アプリを入れるのが手間」といった声に加え、近年普及が進む自治体のLINE公式アカウントへ情報の集約を求めるニーズが高まっています。

こうした背景を受け、数多くの自治体DXを支援するクラブネッツと、全国3,000施設以上の導入実績を持つバスロケーションシステム「バスキャッチ」を展開するVISHが連携。新たなアプリ開発や大規模なシステム改修を行うことなく、「LINE公式アカウント×バスロケ」による利便性の高い公共交通サービスを実現します。

画面イメージ

本連携では、自治体のLINE公式アカウントのリッチメニューに「バス運行情報」等の導線を設置し、「バスキャッチ」の運行状況ページへ直接遷移させることで、住民および自治体に以下の価値を提供します。

これにより、既にバスキャッチを導入している自治体は、住民向け情報発信の強化をすぐに実現できるほか、未導入の自治体においても、公共交通DXの第一歩として段階的な導入検討が可能となります。

※自治体のLINE公式アカウントのメニューから、バス運行情報ページへ遷移するイメージ

自治体にとっては、住民サービス向上に加え、問い合わせ対応の負担軽減や、災害・遅延時における迅速な情報確認といった効果も期待されます。

基本的にリンク設置による連携からスタートできるため、大規模な開発が不要です。「まずはリンク連携から始め、利用状況を見ながら将来的に本格的なシステム連携へ進む」といった、自治体の予算や規模感に合わせたスピーディかつ低コストなDX推進が可能です。

今後は今回の取り組みを皮切りに、自治体における公共交通情報の利便性向上を目指し、段階的な連携や新たな活用方法についても検討してまいります。

■「バスキャッチ」について

自治体・公共交通事業者向けのクラウド型バス運行情報システムです。

公共バスやコミュニティバスの運行状況を、GPSによる位置情報をもとに可視化し、バスの現在位置や到着目安時刻をWebページ上でリアルタイムに提供します。

利用者は、専用アプリをインストールすることなく、スマートフォンやPCのWebブラウザから運行情報を確認できるため、誰でも分かりやすく利用できる点が特長です。

自治体や事業者にとっても、住民からの問い合わせ削減や、情報提供の効率化につながります。

バスキャッチは、全国の自治体や公共交通機関で導入が進んでおり、地域の規模や運行形態に応じて、小規模な路線から段階的に導入・運用できる柔軟性を備えています。

VISH株式会社は、公共交通における情報提供の分野から、地域に根ざした交通DXを支援しています。

バスキャッチ公式サイト：https://pt.buscatch.com/

■株式会社クラブネッツ

自治体やエネルギー、小売流通業界などそれぞれの業種・業態の課題に合わせ、店舗・企業などの単位ごとにDXソリューションを提供しています。全国300以上の販売パートナーと共に、販促システムやサービスの提供を行うことにより、企業・店舗の活性化や消費者のユビキタス環境の構築を図っています。また、それにより、地域社会・地域経済へ貢献することを企業理念としています。



クラブネッツは、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2025年度下半期 「Sales Partner」の「Select」、および「Store Promotion Partner」の最上位「Premier」、2025年度「Technology Partner」のコミュニケーション部門の最上位「Premier」に認定されています。また、行政機関に対する技術支援実績により「Govtech Partner」に認定され、メッセージ配信領域の技術支援実績により「Notification」の認定バッジを取得しています。

企業名：株式会社クラブネッツ

代表者：代表取締役社長 芦名 真也

資本金等：302,630,000円（資本金：100,000,000円 資本準備金等：202,630,000円）

本社：東京都渋谷区渋谷3-28-13渋谷新南口ビル1階

設立：2004年9月27日

URL：https://www.clubnets.jp/

■VISH株式会社について

ICTを活用した業務支援・情報提供サービスを通じて、さまざまな現場の課題解決を支援するソリューションを展開しています。

2004年の設立以来、交通・モビリティ分野をはじめ、教育・保育、スクール運営、各種施設運営など、多様な業界向けにクラウドサービスを提供しています。



バスキャッチは、公共交通機関や送迎業務を行う事業者向けの運行情報提供・管理システムとして、全国の自治体や交通事業者で利用されています。

位置情報を活用した分かりやすい情報提供と、現場の運用に寄り添った設計を強みとし、導入後の運用支援まで含めたサービス提供を行っています。



VISH株式会社は、現場の課題を起点に「使われ続けるシステム」を追求し、業務効率化と利用者満足度の向上を両立させるDXの実現に取り組んでいます。

商号：VISH株式会社

代表取締役：田淵 浩之

所在地：愛知県名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 5F

設立年月日：2004年12月

資本金：1,150万円

企業サイト：https://www.vish.co.jp/