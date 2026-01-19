クエスト、「おもてなし規格認証（紺）」「サービスエクセレンス成熟度評価」を更新、「SDGs成熟度評価認定」を新たに取得

株式会社クエスト

株式会社クエスト（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智、以下 クエスト）は、経済産業省が創設した「おもてなし規格認証」において情報通信業では稀有な認証となる紺認証とサービスエクセレンス成熟度評価（ISO 23592準拠）「SE★★★（LV4）」を継続更新いたしました。さらに、今回は、SDGs成熟度評価認定（ISO 26000対応）を新たに取得し、最高ランクの評価を受けました。

『経済産業省選定おもてなし規格認証機関／ISO 23592（SE）及びSDGs成熟度評価登録機関：一般社団法人日本CSR協会「株式会社イー・キュー・マネジメント技研」が審査・分析）』

クエストは、2023年に情報通信業界で初めてサービスエクセレンス成熟度ISO 23592に基づく最高レベル評価を獲得いたしました。今回の認証更新は、『お客さまの期待を大きく超える「おもてなし」提供者』としてのサービス品質の向上における取り組みが継続的に評価されたものです。

クエストの取り組みに対する審査評価

認証内容

- 国際規格に沿った仕組みサービスエクセレンスのリーダーシップと組織文化、従業員エンゲージメント、顧客体験の設計、改 善を続ける運営力、サービスエクセレンスを高め続ける運用力によるPDCAサイクルで運用されており、ISO 23592運用基盤である組織能力を有している。- ESG推進を軸とした持続可能な経営/ 創立60年（連続黒字）の安定基盤多様な人財が学び、活躍と成長ができる働きがいのある職場の醸成、社会課題を解決するITサービスと新たな提供価値の探究、誠実で透明性の高い経営を実現。- おもてなしの工夫と顧客との共創顧客及び自社の成長に向け、次世代の働き方や新しいITサービスの提供に向けたプロセスの見える化を図り、「最高のエクセレントサービス（卓越した顧客体験とデライトをもたらす行為に向けた活動）」を追求。【今回継続更新: 2023年3月より取得】

1.おもてなし規格認証（紺認証）

経済産業省が2016年8月に創設したサービス産業の活性化・生産性向上及び地域の活性化を目的とした認証規格。 認証の取得を通じて、サービス産業事業者が事業所の提供するサービス品質を「見える化」（PDCA推進）することにより、サービスを受ける企業は規格認証マークを参考にサービス事業者の選択ができ、マークを持つサービス事業者はおもてなし規格認証制度を活用し、より高品質なサービス提供を行っていることを示します。

2.サービスエクセレンス成熟度評価（ISO 23592準拠）

組織が「エクセレントサービス（優れた顧客体験）」を一貫して提供するための能力を、体系的に評価・可視化します。ISO 23592に準拠しており、「驚きのある優れたサービス（Surprisingly Excellent Service）」を目指す組織の成熟度を4段階で評価します。クエストは、2023年に情報通信業界では稀有となるISO 23592に基づく最高レベルの「SE★★★ （LV4）」評価を取得し、最高位の「おもてなし規格認証（紫認証）」に相当する評価を得ています。

【今回新規取得】

3. SDGs成熟度評価認定（ISO 26000対応）

企業や組織が持続可能な開発目標（SDGs）に対してどれだけ取り組めているかを、国際規格ISO 26000の視点から人権、組織統治、労働慣行、環境配慮、社会貢献、ガバナンスなど、組織の自主的な社会的責任を果たす取り組みを総合的に評価・分析します。

今後の展望

クエストは、「おもてなしITサービス」をブランドコンセプトに掲げ、顧客との共創、働き方改革や 地域社会への貢献を一層推進してまいります。そのため、推進体制の強化や情報交換・勉強会の継続的な実施を通じて、社内における更なる理解と共感を広げ、今後も持続可能な成長の実現を目指します。

株式会社クエストについて

株式会社クエストは、「技術を探求し、価値を創造し、お客様とともに成長する」を理念に掲げ、システム開発から運用保守まで一貫して手掛けるITサービス＆ソリューション企業です。大手企業との直接取引が多く、製造業、金融、エンタメ、物流、電力・鉄道など幅広い分野で、アプリケーション開発、ITインフラ構築、DX推進支援などを提供しており、創業以来赤字決算なしの健全経営で成長を続けています。

<会社概要>

商 号 ： 株式会社クエスト

市 場 ： 東証スタンダード（証券コード：2332）

所在地 ： 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN14F

設 立 ： 1965年5月

資本金 ： 491,031,000円

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

事業内容 ： 業務コンサルティング/ ITコンサルティング/ ソフトウェア開発/ システム運用管理/ ソリューション提供

Webサイト：https://www.quest.co.jp/(https://www.quest.co.jp/)

<60周年記念サイト(https://www.quest.co.jp/quest-60th/)も公開中です>

Webサイト サービスページTOP60周年記念サイト