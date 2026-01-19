【通信速度調査】楽天モバイルで山手線全30駅実測、新宿0.24Mbps・高田馬場249Mbps ─ 駅による速度差は最大1,000倍超

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井宏太・本社：福井県福井市）が運営する通信メディア「オールコネクトマガジン（https://all-connect.co.jp/magazine/）」は、JR山手線の全30駅にて楽天モバイルの通信速度実態調査を実施しました。

楽天モバイルは2025年12月25日に契約数1,000万回線を突破し、ますます利用者が増えています。一方で「繋がりにくい駅がある」という声も。

本調査は、朝の通勤ラッシュ時に楽天モバイルが実際にどの程度使えるのか、駅構造・混雑度が通信品質に与える影響を検証することを目的としています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_1_8f643e9829c088411149cf164e8d1f2a.jpg?v=202601191151 ]

調査結果サマリー

・下り平均速度：48.7Mbps（日常利用に十分）

・下り最高速度：249Mbps（高田馬場駅）

・下り最低速度：0.24Mbps（新宿駅）

・上り平均速度：22.8Mbps

・駅による速度差：最大1,037倍

【今回の実測調査の様子（山手線全30駅で計測）】

【結論】山手線の通信速度は「駅環境」で最大1,000倍の差

山手線の通信速度は「駅環境」(https://all-connect.co.jp/magazine/chikatetsu-rakuten-uq-speed-test/)が決め手になります。

今回の実測では、最速（下りダウンロード速度）の高田馬場駅（249Mbps）と最遅（下りダウンロード速度）の新宿駅（0.24Mbps）で、下り速度に最大1,037倍の差が発生しました。

高田馬場駅・鶯谷駅・巣鴨駅など、地上ホームで見通しが良く利用者が比較的少ない駅では100Mbps超を記録。



一方、新宿駅・池袋駅など周囲を高層ビルに囲まれ、乗降客数が数百万人規模のターミナル駅では10Mbps以下と低速でした。



この大きなギャップは、通信品質が”SIM性能そのもの”よりも、駅構造・周囲のビル環境・混雑度・基地局位置などの物理的環境に強く左右されることを示しています。

調査結果サマリー

・下り速度で同一キャリア内で最大1,037倍の速度差を記録

・通信品質は「SIM性能」より「駅環境」が決め手になる

・地上ホーム（高田馬場・鶯谷など）は電波良好で高速

・主要ターミナル（新宿・池袋）は混雑・ビル環境で低速

山手線全30駅の実測結果一覧

100Mbps超は6駅（高田馬場・鶯谷・巣鴨・五反田・駒込・有楽町）、10Mbps未満は15駅と半数を占めた。

楽天モバイル山手線通信速度結果グラフ

楽天モバイル 山手線30駅 速度ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_2_107d0c230e882562d2b50d1a245ab325.jpg?v=202601191151 ]

※本測定はベストエフォート方式の参考値です

山手線30駅 楽天モバイル速度調査まとめ

・下り平均速度：48.7Mbps

・最速駅：高田馬場（249Mbps）

・最遅駅：新宿（0.24Mbps）

・100Mbps超：6駅

・10Mbps未満：15駅（全体の半数）

高速だった駅TOP5 ─ 山手線北部～西部に集中

結論：下り速度で高速だった上位5駅は主に山手線の北部～西部に位置し、地上ホームで見通しが良い駅が並んだ。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_3_6f5f29fd55839d5f2c828213a82714ef.jpg?v=202601191151 ]

※下りダウンロード速度で比較しています

上位5駅はすべて100Mbps超で、4K動画のストリーミング（推奨25Mbps）も余裕でこなせる速度でした。

高速だった理由

〇地上ホームで電波が届きやすい

〇利用者数が比較的少なく電波の「渋滞」が起きにくい

〇楽天モバイルの基地局が近くにある可能性

低速だった駅WORST5 ─ 新宿が0.24Mbpsで最下位

結論：下り速度で低速だった下位5駅には新宿・上野など主要ターミナル駅が含まれ、1Mbps以下の駅も3つあった

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_4_d287ef965aac6d9e0f03fff9a65bd1e1.jpg?v=202601191151 ]

※下りダウンロード速度で比較

新宿駅の0.24Mbpsは、Webページの読み込みすら困難なレベル。田端駅（0.38Mbps）、大塚駅（0.87Mbps）も1Mbps以下で、実質的に「繋がらない」状態だった。

低速だった理由

×利用者数が多く電波の「渋滞」が発生

×駅構造が複雑で電波が届きにくい

×楽天モバイルの基地局整備が追いついていない

主要ターミナル駅の結果 ─ 渋谷は高速、新宿・池袋・上野は苦戦

主要ターミナル駅の速度比較

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_5_853a2c100d5c75c477726ba8baab4144.jpg?v=202601191151 ]

渋谷駅は現在進行中の大規模再開発により駅構造が変化し、電波環境が改善された可能性がある。一方、新宿・池袋は依然として厳しい状況だった。

なぜ新宿駅は0.24Mbpsだったのか？ ─ 速度差が生まれる3つの要因

結論：新宿駅で0.24Mbps（下りダウンロード速度）と極めて低速だった理由は、「駅構造」「利用者数」「基地局整備状況」の3つの要因が重なったためである。

【要因1】駅構造と電波の届きやすさ

結論：地上ホームで周囲に遮蔽物が少ない駅は高速、複雑な構造の駅は低速だった。

高速だった駅の特徴

〇地上ホームで見通しが良い（高田馬場・鶯谷・巣鴨など）

〇周囲に遮蔽物が少なく、基地局からの電波が届きやすい

低速だった駅の特徴

×周囲を高層ビルに囲まれている（新宿・原宿など）

×駅構造が複雑で電波が反射・干渉しやすい

新宿駅はJR・私鉄・地下鉄が複雑に交差する巨大ターミナルであり、山手線ホーム自体は地上だが、周囲を高層ビルに囲まれているため電波が届きにくい。

【要因2】利用者数と電波の「渋滞」

結論：新宿駅は1日の乗降客数が約350万人と世界最多であり、朝8時台は電波の「渋滞」がピークに達していた。

乗降客数と速度の関係

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_6_4678741f63237dfee2fe48b16049171b.jpg?v=202601191151 ]

利用者数が多い駅ほど低速になる傾向があるが、渋谷駅は例外的に高速だった。これは再開発による駅構造の変化や、楽天モバイルの基地局配置が影響している可能性がある。

【要因3】楽天モバイルの基地局整備状況

結論：楽天モバイルは2020年にサービスを開始した後発キャリアであり、地下駅や複雑な構造の駅では基地局整備が追いついていない可能性がある。

・2020年4月サービス開始、大手3社と比較して基地局数が少ない

・2024年からプラチナバンド（700MHz帯）の運用を開始

・2025年12月25日に1,000万回線を突破し、基地局整備を加速中

プラチナバンドは屋内や地下でも電波が届きやすい特性があり、今後、新宿駅などの主要ターミナルでも改善が期待される。

UQモバイルとの比較 ─ 楽天は「高速だが不安定」、UQは「安定感」

結論：楽天モバイルはUQモバイル(https://all-connect.co.jp/magazine/uqmobile_speedsurvey_yamanoteline/)と比較して平均速度（下りダウンロード速度）が約2倍だが、駅によるバラつきが大きく「安定感」ではUQモバイルが優位だった。

楽天モバイル vs UQモバイル 比較

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_7_f13f483f5b4a1b28d65e89555e811a8d.jpg?v=202601191151 ]

※UQモバイルのデータは2025年8月1日（12:49～19:19）にGoogle Pixel 7で計測した過去調査の結果を引用。(https://all-connect.co.jp/magazine/uqmobile_speedsurvey_yamanoteline/) 計測条件が異なるため参考値として比較しています。

楽天モバイルは「当たり」の駅では249Mbpsと超高速だが、「外れ」の駅では0.24Mbpsとほぼ繋がらない。UQモバイルは最低でも10.6Mbpsと安定している。

選び方の目安

・高速を求めるなら楽天モバイル（ただし駅による当たり外れあり）

・安定感を求めるならUQモバイル（どの駅でも10Mbps以上）

・新宿・池袋をよく使うならUQモバイルが安心

・高田馬場・鶯谷をよく使うなら楽天モバイルが圧倒的に速い

■調査担当者荒木孝博 Takahiro Araki

旅行業界・通信業界・デジタルマーケティングで幅広い経験を持つ。旅行会社で旅行企画・法人営業・添乗業務を経験後、婚活サービス（現：上場企業）事業会社に立ち上げメンバーとして入社し、営業・支店責任者を務める。その後、株式会社ALL CONNECT(https://all-connect.co.jp/)でフレッツ光の営業、WiMAXの広告運用、Y!mobileの代販事業運営を担当し、株式会社グライドの代表取締役として「業界初！引越しシェアリングサービス【Hi!MOVE（ハイ！ムーブ）】」をリリース。現在は株式会社Adeval(https://adeval.co.jp/)の代表取締役として広告事業を統括し、通信・住まい・ライフスタイル領域で専門的なアドバイスを提供している。

調査担当者コメント

本調査で最も特徴的だったのは、同一キャリア内で最大1,000倍超の速度差（下りダウンロード速度）が発生した点です。これはキャリア間の性能差というより、駅構造・周囲のビル環境・混雑密度といった物理環境が通信性能を支配していることを示しています。



特に新宿駅では下り0.24Mbpsという結果でしたが、これは1日約350万人が利用する世界最大のターミナル駅であり、朝8時台の通勤ラッシュ時に電波の「渋滞」がピークに達していたためと考えられます。



一方、高田馬場駅では249Mbpsと光回線並みの速度を記録しており、駅環境による差が顕著に表れました。



700MHz帯（プラチナバンド）の運用が本格化すれば、新宿駅のような複雑な構造の駅でも通信品質が大きく改善される可能性が高いと見ています。

調査担当者コメントまとめ

・同一キャリア内で最大1,000倍超の速度差が発生

・通信品質は「キャリア性能」より「駅環境」が決定的

・新宿駅0.24Mbps vs 高田馬場駅249Mbpsの極端な差

・楽天モバイルの700MHz帯運用で今後の改善が期待

よくある質問（FAQ）

Q.楽天モバイルで最も速度が速かった駅は？

高田馬場駅で下り249Mbpsを記録した。4K動画のストリーミングも余裕でこなせる速度である。

Q.楽天モバイルで最も速度が遅かった駅は？

新宿駅で下り0.24Mbpsを記録した。Webページの読み込みすら困難なレベルである。

Q.新宿駅でなぜ0.24Mbpsと遅かったのか？

1日約350万人が利用する世界最大のターミナル駅であり、朝8時台は電波の「渋滞」がピークに達していたためである。また、周囲を高層ビルに囲まれ、楽天モバイルの基地局整備が追いついていない可能性もある。

Q.楽天モバイルとUQモバイルはどちらが速い？

平均速度は楽天モバイル（48.7Mbps）がUQモバイル（25.6Mbps）の約2倍。ただし楽天は駅によるバラつきが大きく、最低速度はUQ（10.6Mbps）の方が44倍安定している。

Q.楽天モバイルは朝の通勤時間帯でも使える？

駅による。

高田馬場・鶯谷・巣鴨などでは100Mbps超で快適だが、新宿・池袋・上野などでは10Mbps以下と厳しい。

Q.渋谷駅はなぜ高速だったのか？

渋谷駅は現在進行中の大規模再開発により駅構造が変化し、電波環境が改善された可能性がある。一方、新宿・池袋は依然として厳しい状況だった。

Q.池袋駅で上り速度が0Mbpsだったのはなぜ？

朝8時台の通勤ラッシュで電波の「渋滞」が極めて深刻だったためと考えられる。上り速度が0Mbpsでは、SNS投稿やクラウド同期が実質的に不可能である。

Q.楽天モバイルを契約する前に確認すべきことは？

よく使う駅・エリアでの電波状況を事前に確認することが重要。楽天モバイルショップでお試しできる場合もある。

Q.楽天モバイルの速度は今後改善される？

2024年からプラチナバンド（700MHz帯）の運用を開始しており、屋内や地下での電波改善が期待される。

まとめ

結論：楽天モバイルは平均速度48.7Mbpsと日常利用に十分だが、駅による速度差（下りダウンロード速度）が最大1,000倍超と極めて大きく、「当たり外れ」がある。

調査結果の総まとめ

・下り平均速度：48.7Mbps（日常利用に十分）

・最速駅：高田馬場（249Mbps）

・最遅駅：新宿（0.24Mbps）

・速度差：最大約1,037倍

・主要ターミナル：渋谷は高速、新宿・池袋・上野は低速

・UQモバイルとの比較：平均速度は楽天が2倍、安定感はUQが優位

契約を検討する際のポイント

1.よく使う駅での電波状況を事前に確認する

2.楽天モバイルショップで「お試し」できる場合もある

3.繋がりにくい駅では、Wi-Fiスポットの活用も検討する

4.今後のプラチナバンド整備で改善が期待される

1,000万回線を突破し、ますます存在感を増す楽天モバイル。「データ無制限」「楽天ポイント還元」は大きな魅力だが、通信速度は駅によって大きく異なることが今回の調査で明らかになった。

契約を検討する際は、自分の生活圏での電波状況を事前に確認することをおすすめする。

【関連記事】

格安SIMのおすすめランキング（ https://all-connect.co.jp/magazine/kakuyasu-sim-recommendation/(https://all-connect.co.jp/magazine/kakuyasu-sim-recommendation/) ）

格安SIM 速度ランキング（https://all-connect.co.jp/magazine/kakuyasu_sim_speed/）

格安SIMの無制限プラン（ https://all-connect.co.jp/magazine/kakuyasu-sim-unlimited/ ）

楽天モバイル評判（https://all-connect.co.jp/magazine/rakuten_mobile_reputation/）

楽天モバイル速度（https://all-connect.co.jp/magazine/rakuten_mobile_speed/）

楽天モバイルエリア（https://all-connect.co.jp/magazine/rakuten_mobile_area/）

「オールコネクトマガジン」について

https://all-connect.co.jp/magazine/

オールコネクトマガジンは、株式会社ALL CONNECTが運営する通信関連の情報メディアです。

“むずかしくて選びづらい”通信の世界を、わかりやすく整理・解説することを目的に立ち上げました。

スマートフォン、格安SIM、光回線、WiFiなどの通信サービスに関して、料金や速度の比較、最新キャンペーン、サービスの選び方や活用法などを幅広く取り上げています。

日々の暮らしをより快適で豊かにするため、信頼性の高い情報を提供し、読者が安心してサービスを選択できるよう支援しています。

会社情報

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/160_8_f6ceb968f6e1e9e4b4124e4ef7ea02f8.jpg?v=202601191151 ]