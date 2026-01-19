[マリメッコ]10年ぶりとなるマリメッコの展覧会開催が決定。2026年夏、京都より全国を巡回。

株式会社ルックホールディングス

フィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)の世界を体感できる巡回展「マリメッコ展」が、マリメッコ社の特別協賛のもと、2026年夏より全国で開催されます。10年ぶりの開催となる本展は、京都文化博物館(京都)で幕を開け、東京都庭園美術館(東京)ほか、全国各地を巡回予定です。

マリメッコは1951年の創業以来、デザイナーのアイデアや思想を重視した製品づくりを行ない、毎日の暮らしに彩り、喜び、前向きな心をもたらすことをミッションとするヴィジョンを世界に向けて発信し続けてきました。

これまで生まれた3,500種類以上の独自のプリントデザインは、人々のファッションや暮らしを彩り、また時には過去のデザインが再構築されることでタイムレスな魅力を放ち続けています。日本でも世代を超えて長く愛され続けてきました。

本展は、マリメッコの創始者であるアルミ・ラティアの言葉を手がかりに、様々な年代のドレスやアートワーク、ファブリックを通じて、マリメッコの創造の美学、また継承されるプリントメイキングの技に多角的な視点から光を当てることで、マリメッコの世界へ来場者を誘います。さらに、マリメッコ社とヘルシンキ建築＆デザイン・ミュージアムの特別な協力を得て、貴重な所蔵作品、資料を展示するほか、本展のために制作される映像展示、また日本のアーティストとのコラボレーションを予定しています。

開催情報



展覧会名：マリメッコ展

英語名：Marimekko: Art of Printmaking -Beauty, Dream, Love

開催時期：2026年7月開幕

主催：開催美術館・博物館ほか

特別協力：Marimekko

協力：S2、ヘルシンキ建築＆デザイン・ミュージアム

後援：フィンランド大使館

企画協力：東映



スケジュール



KYOTO

京都文化博物館

2026年7月4日(土) ～ 9月6日(日)



TOKYO

東京都庭園美術館

2026年10月3日(土) ～ 12月20日(日)



HIROSHIMA

ひろしま美術館

2027年1月～3月 (予定)



北九州、富山、名古屋、長崎ほかへ巡回予定

詳しくはこちら(https://www.marimekko.jp/news/detail?name=5946)

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。