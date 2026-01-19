成田の「すき焼き・しゃぶしゃぶ・ふぐ専門店 伊佐」、1月20日より和牛すき焼き・しゃぶしゃぶを本格始動！ まず”肉を選ぶ” という新スタイルを展開。記念として2月8日まで和牛メニュー15％OFF
■ 国産とらふぐ専門店「伊佐」、新たに“和牛”を主役とした鍋料理を展開。
昨年12月、千葉県成田市に「すき焼きしゃぶしゃぶふぐ専門店 としてオープンした伊佐（いさ）」は、2026年1月20日（火）より、待望の生食認可のA5ランク和牛メニューを追加し、本格始動いたします。
ふぐ刺身、ふぐ唐揚げ、ふぐしゃぶ、ふぐ雑炊、ヒレ酒、焼きふぐなど、国産とらふぐに加え、最高級の和牛を新たな柱に据え、真の“二枚看板”に。これを記念し、2月8日（日）まで「和牛メニュー15％OFFキャンペーン」を開催いたします。
■ 新スタイル｜
「料理を選ぶ」のではなく「肉を選ぶ」。
店内では、まずお好みの生食認可の「肉の種類（部位）別」コースを選び、次にお好みの「構成」を選んでいただくという、メニューオーダーになります。
最高級A5ランク和牛の旨みを最大限に引き出し、計12通りの美食体験をお届けするための、新しいスタイルです。
肉質・部位の違いを楽しめる
全12種類のコースを用意しました。
選べる3つの肉コース
雪コース：【赤身】和牛モモ肉（ヘルシーで濃厚な肉本来の旨み）
月コース：【特上】和牛肩ロース（とろける食感と甘みのバランス）
花コース：【特選】和牛サーロイン・リブロース（王道の贅沢、究極の霜降り）
【その2 お好みの贅沢度で構成を選ぶ】
各お肉に対し、美味4つの構成を用意し、計12種類のコースをご提供します。
詳細は下記でご確認下さい。
https://nabe-isa.com/
■ コース紹介
【雪コース｜【赤身】和牛モモ肉（ヘルシーで濃厚な肉本来の旨み】
その他コース、予約はこちらから https://nabe-isa.com/
雪１.｜8,500円
・肉ソーメン
・牛刺し3点盛り
（大トロ・赤身・タタキ 各1枚）
・鍋（すき焼き or しゃぶしゃぶ）
・雑炊
・デザート
※写真はすき焼２人前です。
花コース特選しゃぶ肉（和牛サーロイン・リブロース）
（王道の贅沢、究極の霜降り）※写真は２人前
月コース｜特上しゃぶ肉（和牛肩ロース）
（とろける食感と甘みのバランス）※写真は２人前
雪コース｜赤身しゃぶ肉（和牛モモ肉）
（ヘルシーで濃厚な肉本来の旨み）※写真は２人前
【花コース｜【特選】和牛サーロイン・リブロース（王道の贅沢、究極の霜降り）
その他コース、予約はこちらから https://nabe-isa.com/
花４.｜13,500円
コース内容
・肉ソーメン
・牛刺し5点盛り
（大トロ・赤身・タタキ・上赤身・塩ユッケ）
・霜降り握り2貫
・鍋（すき焼き or しゃぶしゃぶ）
・雑炊
・デザート
※写真はすき焼２人前です
とらふぐコース
とらふぐ
梅コース７５００円
・付きだし（湯引き）・てっさ・ふぐ握り
・てっちり・雑炊・デザート
竹コース９３００円
・付きだし（湯引き）・てっさ・ふぐ握り
・から揚げ・てっちり・雑炊・デザート
松コース１１０００円
・付きだし（湯引き）・てっさ・ふぐ握り
・から揚げ・焼きふぐ・てっちり・雑炊
・デザート
※写真は２人前です
■ 和牛メニュースタート記念キャンペーン
期間：2026年1月20日（火）～2月8日（日）
内容：和牛メニューのみ お会計15％OFF
※ふぐメニューは対象外 ※ご予約時、ご来店時にお伝えください ※他割引との併用不可
■ 店舗写真
全席個室
■ 店舗概要
店名： すき焼きしゃぶしゃぶふぐ専門店 伊佐
住所： 〒286-0033
千葉県成田市花崎町828-11 スカイタウン成田 B1
電話番号： 0476-29-5453
オープン日： 2025年12月3日（水）17:00
予約、メニュー一覧はこちらから https://nabe-isa.com/
■ 会社概要
商号： 株式会社傑さく
代表者： 代表取締役社長 田中 傑（たなか すぐる）
URL： http://kessaku.jp/