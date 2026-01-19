成田の「すき焼き・しゃぶしゃぶ・ふぐ専門店 伊佐」、1月20日より和牛すき焼き・しゃぶしゃぶを本格始動！　まず”肉を選ぶ” という新スタイルを展開。記念として2月8日まで和牛メニュー15％OFF

株式会社 傑さく

■ 国産とらふぐ専門店「伊佐」、新たに“和牛”を主役とした鍋料理を展開。

昨年12月、千葉県成田市に「すき焼きしゃぶしゃぶふぐ専門店 としてオープンした伊佐（いさ）」は、2026年1月20日（火）より、待望の生食認可のA5ランク和牛メニューを追加し、本格始動いたします。

ふぐ刺身、ふぐ唐揚げ、ふぐしゃぶ、ふぐ雑炊、ヒレ酒、焼きふぐなど、国産とらふぐに加え、最高級の和牛を新たな柱に据え、真の“二枚看板”に。これを記念し、2月8日（日）まで「和牛メニュー15％OFFキャンペーン」を開催いたします。

■ 新スタイル｜

「料理を選ぶ」のではなく「肉を選ぶ」。

店内では、まずお好みの生食認可の「肉の種類（部位）別」コースを選び、次にお好みの「構成」を選んでいただくという、メニューオーダーになります。

最高級A5ランク和牛の旨みを最大限に引き出し、計12通りの美食体験をお届けするための、新しいスタイルです。

肉質・部位の違いを楽しめる

全12種類のコースを用意しました。

選べる3つの肉コース

雪コース：【赤身】和牛モモ肉（ヘルシーで濃厚な肉本来の旨み）

月コース：【特上】和牛肩ロース（とろける食感と甘みのバランス）

花コース：【特選】和牛サーロイン・リブロース（王道の贅沢、究極の霜降り）

【その2 お好みの贅沢度で構成を選ぶ】

各お肉に対し、美味4つの構成を用意し、計12種類のコースをご提供します。



詳細は下記でご確認下さい。

https://nabe-isa.com/

■ コース紹介

【雪コース｜【赤身】和牛モモ肉（ヘルシーで濃厚な肉本来の旨み】

その他コース、予約はこちらから

・肉ソーメン

・牛刺し3点盛り

（大トロ・赤身・タタキ 各1枚）

・鍋（すき焼き or しゃぶしゃぶ）

・雑炊

・デザート

※写真はすき焼２人前です。

花コース特選しゃぶ肉（和牛サーロイン・リブロース）

（王道の贅沢、究極の霜降り）※写真は２人前

月コース｜特上しゃぶ肉（和牛肩ロース）

（とろける食感と甘みのバランス）※写真は２人前

雪コース｜赤身しゃぶ肉（和牛モモ肉）

（ヘルシーで濃厚な肉本来の旨み）※写真は２人前

【花コース｜【特選】和牛サーロイン・リブロース（王道の贅沢、究極の霜降り）

その他コース、予約はこちらから

コース内容

・肉ソーメン

・牛刺し5点盛り

（大トロ・赤身・タタキ・上赤身・塩ユッケ）

・霜降り握り2貫

・鍋（すき焼き or しゃぶしゃぶ）

・雑炊

・デザート

※写真はすき焼２人前です

とらふぐコースとらふぐ

梅コース７５００円

・付きだし（湯引き）・てっさ・ふぐ握り

・てっちり・雑炊・デザート

竹コース９３００円

・付きだし（湯引き）・てっさ・ふぐ握り

・から揚げ・てっちり・雑炊・デザート

松コース１１０００円

・付きだし（湯引き）・てっさ・ふぐ握り

・から揚げ・焼きふぐ・てっちり・雑炊

・デザート

※写真は２人前です

■ 和牛メニュースタート記念キャンペーン

期間：2026年1月20日（火）～2月8日（日）

内容：和牛メニューのみ お会計15％OFF

※ふぐメニューは対象外 ※ご予約時、ご来店時にお伝えください ※他割引との併用不可

■ 店舗写真

全席個室

■ 店舗概要

店名： すき焼きしゃぶしゃぶふぐ専門店 伊佐

住所： 〒286-0033

千葉県成田市花崎町828-11 スカイタウン成田 B1

電話番号： 0476-29-5453

オープン日： 2025年12月3日（水）17:00

予約、メニュー一覧はこちらから

■ 会社概要

商号： 株式会社傑さく

代表者： 代表取締役社長 田中 傑（たなか すぐる）

URL： http://kessaku.jp/