BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÈæ³Ó¥Ó¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¥Þ¥¤¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈøÃÓ Å°ºÈ¡Ë¤Ï¡¢8·î10Æü¤ò¡ÖÈ¯Ãí¿ä¿Ê¤ÎÆü¡×¡¢10·î10Æü¤ò¡Ö¼õÃí¿ä¿Ê¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢Àµ¼°¤ËÅÐÏ¿¡¦À©Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÇ°ÆüÅÐÏ¿¤ÎÇØ·Ê
BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖÈæ³Ó¥Ó¥º¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¯Ãí¼Ô¡¦¼õÃí¼Ô¤¬¡ÖÃ¯¤ËÍê¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¡¢È¯Ãí¤â¼õÃí¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¾ðÊóÉÔÂ¤«¤é¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¯Ãí¡¦¼õÃí¤Î¡Ö¹ÔÆ°Á°¤ÎÊÉ¡×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢È¯Ãí¡¦¼õÃí¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ÔÆ°¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨Ä¾¤¹¼Ò²ñÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎµÇ°Æü¤òÅÐÏ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î10Æü¡ÖÈ¯Ãí¿ä¿Ê¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¯Ãí¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤·¡¢ÎÉ¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È½Ð²ñ¤¦Ê¸²½¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈ¯Ãí¡á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆ°¤«¤¹ºÇ½é¤Î°ìÊâ¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ¯Ãí¿ä¿Ê¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢È¯Ãí¤òÆÃÊÌ¤ÇÂçÊÑ¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î10Æü¡Ö¼õÃí¿ä¿Ê¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¼õÃí¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼õÃí¡áÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼õÃí¿ä¿Ê¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¼õÃí¤òºÇÅ¬¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°Æü³µÍ×
- µÇ°ÆüÌ¾¡§È¯Ãí¿ä¿Ê¤ÎÆü
ÆüÉÕ¡§8·î10Æü
Í³Íè¡§¥Ï¡Ê8¡Ë¥Ã¥Á¥å¥¦¡Ê10¡Ë¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»
- µÇ°ÆüÌ¾¡§¼õÃí¿ä¿Ê¤ÎÆü
ÆüÉÕ¡§10·î10Æü
Í³Íè¡§¥¸¥å¡Ê10¡Ë¥Á¥å¥¦¡Ê10¡Ë¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»
- ÅÐÏ¿¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¥Þ¥¤¥ó¥É
- ÅÐÏ¿Àè¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ
Èæ³Ó¥Ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥º¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¿Í¤È¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤ò·Ò¤°¡×ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë°ì³ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ì¾»ÉºîÀ®¡¦ÀÇÌ³ÁêÃÌ¡¦Ë¡¿ÍÅÐµ¡¦WebÀ©ºî¡¦ÆâÁõ¹©»ö¡¦±Ä¶ÈÂå¹Ô¡¦¿Íºà¸¦½¤¡¦Æ°²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÎÈ¯Ãí¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
