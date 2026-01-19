気候変動適応をビジネスへ転換するデザインアプローチを提供開始

株式会社mct

株式会社mct（本社：渋谷区、代表取締役：白根英昭）は、気候変動適応を商品・サービス開発の機会へと転換する新しいデザインアプローチ「気候変動時代の商品開発を導く未来洞察」の提供を開始しました。本サービスは、国立環境研究所 気候変動適応センターが推進する「＃適応しよう」キャンペーンにて、「気候変動適応に関するビジネス機会‧研究開発テーマの創出支援」を行う企業として、気候変動適応賛同パートナーに登録されています。

気候変動「緩和」ではなく「適応」に着目

現在、多くの企業は「環境に優しい商品」といった排出削減を目的とした「緩和」に偏る傾向があります。しかし、気候変動の影響は地域ごとに複雑かつ不連続に進行しており、従来の過去データの延長線上にあるトレンド分析では、未来の顧客ニーズを予測できません。

本サービスは、このような従来の調査手法では捉えきれない変化の兆しを発見するため、以下のデザインアプローチを体系化しています。気候変動を単なるリスクや義務的な対応としてではなく、未来の生活者が直面する切実な課題を解決するための成長戦略として位置づける点が、本サービスの独自性になります。

シグナル探索：世界各地で発生している極端な環境変化を「未来の日本の兆し」と捉え、未来のライフスタイルや価値観の変化に繋がる可能性を探索します。また、そこから得られる洞察を主流市場に応用する戦略的な視点を提供します。

エキスパートインタビュー：気候モデル研究者や環境経済学者など最前線の専門家から、一般化されていない科学的知見や仮説を収集し、課題と機会を特定します。

エクストリームユーザー調査：海面上昇や極端な熱波など、将来的に一般化する可能性のある課題を既に日常的に経験している人々から、適応行動や新しいニーズを理解します。

フューチャーデザインワークショップ：複数の未来シナリオを描き出し、現在の延長線上では見えない潜在課題を特定した上で、具体的な製品・サービス案を探索します。

たとえば、韓国ソウルで発生したラブバグという昆虫大量発生の現象を起点に、「着ることで美を表現する」というこれまでの価値観から、気候変動によって「着ることでスキンケアにつながる」という価値観に転換する可能性を描くなど、気候変動適応による新しい世界観やビジネス機会を発想することが可能となります。

現在は、上記のような気候変動適応の兆し（シグナル）と、そこから導かれる具体的な市場の可能性（未来シナリオ）のペアを紹介している未来シナリオブックを無償で提供しています。

https://mctinc.jp/climate_adaptation

mctは今後も、企業が気候変動への適応力を高め、不確実な未来において持続可能な競争優位性を構築できるよう、未来洞察を通じた伴走支援を強化していきます。

株式会社mctについて

人間中心デザインとCX経営を軸に、企業の顧客価値創造と事業成長を支援するコンサルティングファーム。サービスデザイン、商品開発、CX測定・改善、組織変革など、幅広い領域で実績を持つ。

会社概要

社名：株式会社mct

東京本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1F・2F

大阪本社：〒542-0076 大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばスカイオ17階

代表者：代表取締役 白根英昭

URL：https://mctinc.jp/

事業内容：CXコンサルティング、人間中心デザイン支援、組織変革支援

本件に関するお問い合わせ先

株式会社mct 担当：桑山 Email：cxm@mctinc.jp TEL：090-9139-8034