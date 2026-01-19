クラウドソーシング事業を展開するクラウドワークスがEight Career Designを導入し、即戦力人材の採用に成功

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、日本最大級のクラウドソーシングサービスを運営する株式会社クラウドワークス（以下、クラウドワークス）が、プロフェッショナルリクルーティングサービス「Eight Career Design」を導入したことを発表します。

同社では、これまで大手転職サービスを活用して採用活動を行っていましたが、候補者が複数社から同時にアプローチを受けるケースが多く、内定辞退率の高さが課題でした。今回、長期的な採用体制の強化を見据えてEight Career Designを導入し、転職潜在層へのアプローチを強化した結果、従来の手法では出会えなかった、営業経験と高いコミュニケーション力を備えた「カスタマーサクセス」における即戦力人材2名を、企業とフリーランスの円滑な関係構築を担うポジションとして採用することに成功しました。

■導入背景と効果

クラウドワークスは、国内最大級のクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」の人材データベースを活用した人材紹介サービス「クラウドワークス エージェント」を展開しています。サービスの成長に伴い、同社では企業とフリーランスの間に立ち、円滑なコミュニケーションを支援するカスタマーサクセス担当者を求めていました。従来は大手転職サービスを利用していましたが、転職意欲の高い候補者は複数社を同時に受けているケースが多く、比較検討の結果、内定を辞退されてしまうことが課題となっていました。そこで、短期的な採用活動ではなく、長期的な候補者との関係構築を重視し、転職潜在層にもアプローチ可能なEight Career Designを導入しました。

・採用競合が少ない転職潜在層へのアプローチにより、円滑な内定承諾に結び付いた

Eight Career Designは、名刺アプリ「Eight」の400万人のユーザーデータベースを活用することで、転職市場では出会えない潜在層にアプローチができます。Eight利用者の多くは転職を主目的としていないため、他社との採用競合が少なく、その結果、比較検討による辞退を避け、スムーズな内定承諾につなげることができました。

・転職意向度と名刺情報をもとに、精度の高いアプローチを実現

Eight Career Designでは、管理画面上で候補者の「転職意向度の変化」が明確に把握できるため、最適なタイミングでスカウトを送付することが可能となりました。さらに、名刺情報をもとに、候補者のキャリアに合わせた説得力のある文面を作成することで、候補者との効率的な関係構築が可能となりました。

・スカウトが丁寧に読まれ、質の高い対話へ発展

Eight Career Designでは、他の転職サービスとは異なり、候補者に届くスカウト数が限定されています。一通ごとに丁寧に目を通してもらいやすいため、候補者からは「文面が良かったので会いたい」という声も寄せられるなど、質の高いコミュニケーションへと発展しました。

■株式会社クラウドワークスについて

会社名：株式会社クラウドワークス

URL：https://crowdworks.co.jp/

所在地：〒150-6006 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田浩一郎

設立：2011年11月11日

資本金：28億316万円 ※2025年9月末現在

事業内容：フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び

企業の生産性を向上するDXコンサルティングサービスの運営

（以上）

■プロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」

「Eight Career Design」は、名刺アプリ「Eight」の法人向けサービスで、名刺情報やキャリアサマリのキャリアプロフィール情報、転職意向度をもとに候補者にアプローチができるダイレクトリクルーティングサービスです。国内最大の400万人を超えるEightユーザーから候補者を検索・絞り込み、候補者の転職意向の変化を逃すことなくアプローチが可能です。

https://materials.8card.net/eight-career/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/