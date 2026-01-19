クラウドシフト管理「らくしふ」、公式アプリを正式リリース

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、クラウドシフト管理サービス「らくしふ」の公式アプリを正式公開したことをお知らせします。

本アプリは、シフト制で働く現場スタッフの「働きやすさ」を支援し、2025年6月から、「らくしふ」導入企業の一部にて先行公開しており、先行公開から約1ヶ月で累計3万ダウンロードを記録し、多くの現場で活用されています。（2025年7月時点）

今回の正式リリースによって、全ての「らくしふ」導入企業にご利用いただくことが可能になります。

あわせて、店舗やチーム内でメッセージを送り合えるチャット機能「TeamApp」を新たに搭載しました。これにより、シフトの確認・調整に加え、日常的な業務連絡や情報共有までをアプリ内で完結でき、シフト運用と現場コミュニケーションの両面から現場連携を支援します。

■「らくしふ」公式アプリに関するお問い合わせ

新規のお客様：らくしふサービスサイト(https://rakushifu.jp/)よりお問い合わせください

既存のお客様：CS担当にお問い合わせください

＊公式アプリのご利用には、らくしふ及びアプリの利用契約が必要です

■「らくしふ」公式アプリリリースの背景

クロスビットは、「100年先も続く、働くを支える」をミッションに掲げ、LINEを活用したクラウドシフト管理サービス「らくしふ」を提供しています。

LINEからのシフト提出・通知といった使い慣れたツールによる高い操作性に加え、希望シフトの自動集約や法令対応支援、拠点横断の一元管理など、シフト管理業務の課題を総合的に支援してきました。

現在、飲食・小売・ホテル・介護・福祉など幅広い業種で導入が進み、累計導入事業所数は3万件を突破しています。

近年の労働市場では、人手不足の深刻化に加え、働き方の多様化や現場業務の複雑化が進んでいます。有効求人倍率は高水準で推移し、全国的に採用難が続く中、短時間勤務や副業・兼業、スポットワークなど、多様な就労スタイルが広がっています。また、外国人労働者数も増加傾向にあり、多様なバックグラウンドを持つスタッフが同じ現場で働くケースも増えています。

こうした環境変化を背景に、企業には柔軟なシフト管理体制の構築と、スタッフ一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりが、これまで以上に求められるようになっています。「らくしふ」は、LINE連携による手軽な運用が評価される一方で、より高い視認性や操作性、明確なアカウント管理を求める現場の声も増えていました。

こうしたニーズに応えるために開発されたのが、「らくしふ」公式アプリです。

これまでのシフト共有の手軽さを維持しながら、スマートフォンに最適化した操作性と視認性を備え、多様化する労働環境に対応したユーザー体験を提供します。

■「らくしふ」公式アプリ 概要

先行提供開始：2025年6月～ ※「らくしふ」導入企業の一部にて提供中

対応端末：スマートフォン

対応OS：iOS 15以上／Android 7以上

対象業種：飲食、小売、ホテル、アミューズメントなどシフト制を採用する業種全般

■「らくしふ」公式アプリ 主な特長

本アプリは、シフト制で働くスタッフの声をもとに、実用性を重視した機能を備えています。

直感的な操作性と高い視認性

スマートフォンに最適化されたUIにより、希望シフトの提出や確認をスムーズに行えます。

シフトのカレンダー／リスト表示

確定シフトや希望シフトを、月間カレンダーまたはリスト形式で表示し、確認作業の負担を軽減します。

多言語対応（5ヶ国語）

日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応し、多国籍な職場環境でも安心して利用できます。

プッシュ通知による情報共有

希望シフト提出期限や確定シフト公開、欠員募集などの重要情報を即時通知し、伝達漏れを防ぎます。

はたらくリンクス：業務に必要な情報への導線を一本化

分散しがちなマニュアルや業務アプリへの導線を集約し、ポータルアプリとして利用できます。

現場のコミュニケーションを活性する「TeamApp」

各店舗のグループチャットや掲示板など、複数店舗の運営に最適化された機能を搭載し、現場のコミュニケーションを活性化します。

欠員枠募集

欠員発生時に自店舗・他店舗のスタッフに対し、ヘルプ勤務募集をかけることできます。らくしふ管理画面から、リアルタイムでアプリに募集を通知することができます。送付対象はスタッフ個人に加え、スキルや雇用形態などから条件指定が可能で、突発的な人手不足にも対応が可能です。（2026年2月公開予定）

■今後の展望

これまで管理者がブラウザで行なっていたシフト作成業務を、アプリ上で完結できる機能の提供を予定しています。希望シフトの回収から作成、共有までを一気通貫で行えることで、管理工数のさらなる削減を目指します。また、アプリ内通話機能を導入予定で、急な欠員対応や緊急連絡時にも、外部ツールを使うことなく即時に連絡が取れる環境を整備し、現場の判断スピードと連携力を高めます。

■クロスビット提供サービスについて

労働人口の減少に伴って、非正規雇用やオンデマンドワーク化が進んでいます。リソース分配計画の重要性が高まり、管理・作業工数削減、各種計算自動化を推進する動きが加速しています。私たちはクラウドシフト管理「らくしふ」の提供を通じて、シフト管理の効率化・管理工数削減・人件費最適化を支援しています。今後は必要な労働力を最適に配置するためAIを活用するなど、サービス提供を通じて企業の成長に貢献します。

詳細・資料請求はこちら :https://rakushifu.jp/「らくしふ」の詳細はこちらからご覧ください

■企業情報

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

企業 URL：https://x-bit.co.jp