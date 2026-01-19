家族で楽しむ吉祥寺エクセルホテル東急のカレーブッフェが3日間限定で開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/137756/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市 総支配人：斎藤美次）では、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）までの3日間、ラウンジ＆ダイニング「SORAE」にて、カレーブッフェを開催いたします。

世代や好みに合わせて選べるブッフェスタイルで、家族みんなが同じテーブルで楽しめる時間をお届けしたいという想いから、本企画を開催することといたしました。

本フェアでは、複数のカレールーにトッピングを組み合わせながら、選んで楽しい、食べておいしいカレー体験をご提案。ミートボールやシーフード入りスクランブルエッグ、野菜のソテーなどをトッピングして、自分好みの一皿を仕上げる楽しさが魅力です。辛さはスパイスで調整できるため、お子様から大人まで、それぞれの好みに合わせてお楽しみいただけます。

カレールーは、玉ねぎの甘みとコクが味わえるオニオンカレーや、スパイスの風味とともにビーフの旨みが口いっぱいに広がるキーマ風ビーフカレーなど、個性の異なる味わいをご用意。それぞれのルーを食べ比べながら、お好みの組み合わせを探す楽しさも魅力です。

◎おすすめの楽しみ方

・キーマ風ビーフカレー × シーフード入りスクランブルエッグ×パルメザンチーズ

卵とチーズのまろやかさが加わり、より奥行きのある味わいを楽しめます。

・オニオンカレー × ソーセージ・コーンのソテー×フライドオニオン

玉ねぎの甘みをベースに、ソーセージの旨みとコーンの甘みが重なる、満足感のある一皿です。

また、SORAEで人気のしっとり柔らかなローストビーフをはじめ、カレー以外のブッフェ料理も充実。キッズコーナーもご用意し、ご家族それぞれが好きなものを選びながら、食事をお楽しみいただけます。会話がはずむひとときを楽しめる、3日間限定のカレーブッフェを、ぜひご利用ください。

なお、2026年2月6日（金）までにご予約いただいたお客様を対象に、早期予約特典としてご利用料金を10％OFFにてご案内いたします。ご家族でのお出かけや連休のご予定に合わせて、早めのご予約もおすすめです。

「KICHIJOJI Curry Buffet」概要

■場 所 ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

■提供期間 2026年2月21 日（土）～2月23日（月・祝）

■提供時間 ランチ 11:30～14:30(L.O.14:00)

ディナー 17:30～21:30(L.O.21:00)

■料 金 大人 5,000円、4歳～12歳 3,000円 ※3歳以下無料

◎早期予約特典

2026年2月6日（金）までのご予約で、上記料金より10％OFFにてご利用いただけます。

大人 4,500円、 4歳～12歳 2,700円

天井高約15ｍの開放感あふれる店内

■提供カレー例

◎オニオンカレー（中辛）

SORAEで人気の定番カレー。甘みと辛さのバランスが後を引きます

◎キーマ風ビーフカレー（辛口）

ビーフの旨味がたっぷりの汁気の少ないカレー。ナンとの相性抜群

◎パキスタンカレー（マイルド）

玉ねぎたっぷり、トマトの風味豊かな味わい

◎グリーンタイカレー（辛口）

青唐辛子の辛さとココナッツの甘さが絶妙なスープカレー

◎お子様カレー（甘口）

お子様にも食べやすい、甘口でやさしい味わいのカレー。安心してお楽しみいただけます。

■ブッフェメニュー例

＜カレートッピング＞

ミートボールソテー、ミックスベジタブルソテー、ソーセージ・コーンのソテー、ほうれん草のソテー、シーフード入りスクランブルエッグ

＜付け合わせ＞

フライドオニオン、フライドガーリック、アーモンドスライス、パルメザンチーズ、レーズン、カイエンペッパーパウダー、チリパウダー福神漬け、らっきょう

＜冷製オードブル＞

本日のベジタブル8種、リーフサラダセレクション、スパイシーチキンサラダ、タマゴサラダ、シャルキュトリー各種、マカロニサラダ、春雨サラダ

＜温製料理＞

ローストビーフ SORAE風、白身魚のポワレ ジェノベーゼソース、チキンソテー、リヨネーズポテト、和風パスタ、オニオンコンソメ ほか

＜キッズコーナー＞

シュリンプフリット、鶏肉の唐揚げ、フライドポテト他

＜デザート・パン・ソフトドリンク各種＞

どなたでも楽しめるキッズコーナー

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※写真はイメージです

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分

首都高速＜高井戸ランプ＞から15分

お客様からのお問合せ先

吉祥寺エクセルホテル東急 ラウンジ&ダイニング「SORAE」 0422-29-3081