家族で楽しむ吉祥寺エクセルホテル東急のカレーブッフェが3日間限定で開催！

https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/137756/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市 総支配人：斎藤美次）では、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）までの3日間、ラウンジ＆ダイニング「SORAE」にて、カレーブッフェを開催いたします。


世代や好みに合わせて選べるブッフェスタイルで、家族みんなが同じテーブルで楽しめる時間をお届けしたいという想いから、本企画を開催することといたしました。



本フェアでは、複数のカレールーにトッピングを組み合わせながら、選んで楽しい、食べておいしいカレー体験をご提案。ミートボールやシーフード入りスクランブルエッグ、野菜のソテーなどをトッピングして、自分好みの一皿を仕上げる楽しさが魅力です。辛さはスパイスで調整できるため、お子様から大人まで、それぞれの好みに合わせてお楽しみいただけます。


カレールーは、玉ねぎの甘みとコクが味わえるオニオンカレーや、スパイスの風味とともにビーフの旨みが口いっぱいに広がるキーマ風ビーフカレーなど、個性の異なる味わいをご用意。それぞれのルーを食べ比べながら、お好みの組み合わせを探す楽しさも魅力です。



◎おすすめの楽しみ方


・キーマ風ビーフカレー × シーフード入りスクランブルエッグ×パルメザンチーズ


　卵とチーズのまろやかさが加わり、より奥行きのある味わいを楽しめます。


・オニオンカレー × ソーセージ・コーンのソテー×フライドオニオン


　玉ねぎの甘みをベースに、ソーセージの旨みとコーンの甘みが重なる、満足感のある一皿です。



また、SORAEで人気のしっとり柔らかなローストビーフをはじめ、カレー以外のブッフェ料理も充実。キッズコーナーもご用意し、ご家族それぞれが好きなものを選びながら、食事をお楽しみいただけます。会話がはずむひとときを楽しめる、3日間限定のカレーブッフェを、ぜひご利用ください。


なお、2026年2月6日（金）までにご予約いただいたお客様を対象に、早期予約特典としてご利用料金を10％OFFにてご案内いたします。ご家族でのお出かけや連休のご予定に合わせて、早めのご予約もおすすめです。





「KICHIJOJI Curry Buffet」概要


■場　所　ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)


■提供期間　2026年2月21 日（土）～2月23日（月・祝）


■提供時間 ランチ　 11:30～14:30(L.O.14:00)　


ディナー　17:30～21:30(L.O.21:00)


■料　金　大人 5,000円、4歳～12歳 3,000円　※3歳以下無料


◎早期予約特典


2026年2月6日（金）までのご予約で、上記料金より10％OFFにてご利用いただけます。


大人　4,500円、 4歳～12歳　2,700円





天井高約15ｍの開放感あふれる店内

■提供カレー例


◎オニオンカレー（中辛）


　SORAEで人気の定番カレー。甘みと辛さのバランスが後を引きます


◎キーマ風ビーフカレー（辛口）


　ビーフの旨味がたっぷりの汁気の少ないカレー。ナンとの相性抜群


◎パキスタンカレー（マイルド）
　玉ねぎたっぷり、トマトの風味豊かな味わい


◎グリーンタイカレー（辛口）


　青唐辛子の辛さとココナッツの甘さが絶妙なスープカレー


◎お子様カレー（甘口）


　お子様にも食べやすい、甘口でやさしい味わいのカレー。安心してお楽しみいただけます。


■ブッフェメニュー例


＜カレートッピング＞


ミートボールソテー、ミックスベジタブルソテー、ソーセージ・コーンのソテー、ほうれん草のソテー、シーフード入りスクランブルエッグ


＜付け合わせ＞


フライドオニオン、フライドガーリック、アーモンドスライス、パルメザンチーズ、レーズン、カイエンペッパーパウダー、チリパウダー福神漬け、らっきょう


＜冷製オードブル＞


本日のベジタブル8種、リーフサラダセレクション、スパイシーチキンサラダ、タマゴサラダ、シャルキュトリー各種、マカロニサラダ、春雨サラダ


＜温製料理＞


ローストビーフ SORAE風、白身魚のポワレ ジェノベーゼソース、チキンソテー、リヨネーズポテト、和風パスタ、オニオンコンソメ ほか


＜キッズコーナー＞


シュリンプフリット、鶏肉の唐揚げ、フライドポテト他


＜デザート・パン・ソフトドリンク各種＞





どなたでも楽しめるキッズコーナー

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております　


※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください　


※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます　


※写真はイメージです


※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします




【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】


東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分


首都高速＜高井戸ランプ＞から15分






お客様からのお問合せ先


吉祥寺エクセルホテル東急 ラウンジ&ダイニング「SORAE」 0422-29-3081