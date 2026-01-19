冷凍幼児食「モグモ」が『ママリ口コミ大賞2026 幼児食部門』を2年連続で受賞！

株式会社Oxxx

家族の成長を支えるライフスタイルブランド「モグモ」を運営する株式会社Oxxx（本社：福岡県福岡市、代表取締役：黒瀬優作、以下オックス）は、コネヒト株式会社が実施した、全国の子育て家族が支持しているサービスを表彰する『ママリ口コミ大賞2026 幼児食部門』を受賞したことをお知らせいたします。昨年に続き2年連続の受賞となります。

■「ママリ口コミ大賞2026」とは

『ママリ口コミ大賞2026』は、ママ向けNo.1アプリ「ママリ」が、月間400万検索、110万投稿等のデータを独自のロジックで集計し紹介する企画です。

* 1,092人のママを対象としたママ向けアプリの認知度・利用経験調査にて、2項目（認知度、子育てママの利用率）で1位を獲得し、 （調査実施：2024年3月、アンケートモニター提供元：GMOリサーチ＆AI株式会社） 全国の子育て家族が「実際に使ってよかった」と支持している商品・サービスを厳選

して紹介する、今回で11回目を迎える取り組みです。



■子育てのリアルな声が評価され、2年連続受賞

全国のママリユーザーの子育て家族に多くのご支持をいただき、モグモが幼児食領域を牽引するサービスとして「ママリ口コミ大賞2026 幼児食部門」を2年連続で受賞いたしました。

共働き世帯の増加や、幼児期の「食」に関する悩みが深刻化する中、

- 「忙しい日でも、罪悪感なく出せる」- 「子どもが“また食べたい“と言ってくれる」- 「偏食の相談ができて心強い」

といった声が寄せられ、味・栄養・安心感の三拍子がそろった幼児食として高く評価されました。

モグモは、今後も子育て家族をはじめ、より多くのご家庭の食卓における課題解決に取り組み、子育て家族一人ひとりの暮らしに寄り添い続けてまいります。

日々変化する子育ての悩みに向き合いながら、親子の成長を支える幼児食ブランドを目指してサービスの進化を続けてまいります。

モグモ公式サイト：https://mogumo.jp/

モグモ公式Instagram：https://www.instagram.com/mogumo.jp/

ママリ口コミ大賞2026特設ページ：https://award.mamari.jp/

口コミ例

■幼児食ブランド「モグモ」について

モグモは、管理栄養士が監修し、無添加メニューが多数揃っている幼児期の食卓の悩みがなくなる冷凍幼児食です。

※法人様向けの福利厚生プランや保育園向けのプランもございますので、お気軽にお問い合わせください

【会社概要】

会社名：株式会社Oxxx(Oxxx Inc.)

代表者 ：代表取締役社長 黒瀬優作

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名１丁目８－６ HCC BLD 4階

設立日 ：2021年3月3日

事業内容：冷凍宅配幼児食「モグモ」の企画・運営

ECサイト運営代行

URL ：https://oxxx.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Oxxx 広報

E-mail：contact@oxxx.jp