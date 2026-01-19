加藤浩次リポーターが『GO』に関するニュースをお届け　「GO！号！外！」シリーズ第5弾は水素タクシー

GO株式会社

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1※1タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)は、加藤浩次さんがリポーターを務めるCMシリーズ「GO！号！外！」の最新シリーズ「水素タクシー篇」(https://www.youtube.com/watch?v=HMA1ydh-Wgs)を、株式会社IRISが展開する日本最大※2のタクシーメディア『TOKYO PRIME』にて2026年1月19日(月)より東京都内で放映いたします。上質な移動体験を提供する『GO PREMIUM』にて新たに『GO PREMIUMセダン』として水素タクシーが呼べるというニュースを加藤リポーターがお伝えします。

｜水素タクシーを見て加藤さんが「乗りたい！乗せてよ！」と懇願

2023年2月よりスタートした本CMシリーズは、『GO』のヘビーユーザーであり数多くの情報番組などでMC経験が豊富な加藤浩次さんにリポーター役を務めていただいております。この度公開されるのは「水素タクシー篇」で、加藤リポーターが水素ステーションに突撃し、水素タクシーを視察します。車両の外観や水素充填の様子などをレポートするも、乗車することができず、思わず「乗せてよ！」と懇願する加藤リポーターの必死な様子にご注目ください。

- 『GO PREMIUMセダン』について https://service.go.mo-t.com/premium-sedan[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HMA1ydh-Wgs ]

｜スタッフリスト

- 出演者：加藤 浩次(82style) / 中島 宏(GO Inc.)- ECD：齋藤 太郎(dof)- CD：野崎 愉宇(dof)- 企画/CW：岡部 将彦(Que)- AD：戸田 宏一郎(CC INC.)- デザイナー：目黒洋子（CC INC.)、熊坂裕大（bears bold.）- 広告会社Pr：柴山絵里子 /佐々木すぐる(dof)- 制作会社Pr：城殿 裕樹/荒木 一也(KEY pro)- 制作会社PM：築山 怜央 / 坂本 真波(KEY pro)- 監督：堀井 亮良(電通クリエイティブピクチャーズ)- カメラマン：山本 俊一郎(freelance)- 照明技師：松山 嘉人(電通クリエイティブピクチャーズ)- スタイリスト：池田 未来(freelance)- ヘアメイク：米尾 太一(untitled inc.)- Offline Editor：脇田 祐介(freelance)- Online Editor：横小路 和友(digital egg)- Colorist：高橋 直孝(L’espace Vision)- Mixer ：佐藤 雅之(freelance)- Music：緑川 徹(メロディー・パンチ)- キャスティング：垰 由紀子 / 廣澤真衣 / 黒丸 響(ハンディ)

｜タクシーアプリ『GO』概要

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

