『キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ』シリーズ新CM2026年1月20日（火）より全国にて放映開始

ライオン株式会社

ライオン株式会社（本社：東京都台東区）は、『キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ』シリーズの新CM（15秒）を、2026年1月20日（火）より全国にて順次放映を開始いたします。また、同日からブランドサイト内でも動画を公開いたします。

１．『キレイキレイ』ブランドについて

『キレイキレイ』は、1996年の病原性大腸菌Ｏ157による集団感染が大きな社会問題になったことを契機に、1997年に誕生したブランドです。子どもが自発的に楽しく手洗いできるよう、親子が登場するデザインのパッケージを採用し、全国の家庭に向けて「家族の清潔・衛生習慣」の啓発を行い、生活者に選ばれてまいりました。

清潔・衛生習慣の普及とその長期的な定着を一層推進し、家族が笑顔で健やかな毎日を過ごせるようサポートしてまいります。

２．新CM制作の背景

「キレイキレイできちんと手洗い。きちんと殺菌。家族みんなで笑顔で過ごそう！」というメッセージを、ブランドならではのキャラクターで楽しく伝える新CMを作成しました。

手についているバイ菌たちを、『キレイキレイ』で手を洗うことできちんと殺菌することを、バイ菌軍団のキャラクターを用いて直感的に理解できる映像に仕上げています。

インフルエンザが流行しがちな冬の時期に改めて、手洗いの大事さをお伝えしてまいります。

CMの動画は、1月20日（火）より『キレイキレイ』ブランドサイトにてご覧いただけます。

【ブランドサイト】https://go-lion.jp/Kireikirei141 (https://go-lion.jp/Kireikirei141)

３．製品ラインナップ

左から、手に香りが残りにくい「シトラスフルーティの香り」、清潔感のある「フローラルソープの香り」、もぎたて「フルーツミックスの香り」

『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』は、殺菌成分が手にとどまる「殺菌ベール処方」でウイルスや細菌を除去（※）し、バイ菌から家族の手肌を守ります。キレイキレイ薬用泡ハンドソープは、3種の香りからお選びいただけます。

（※）エンベロープ型ウイルスにてテスト。全てのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。

左から

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 本体250ml／

つめかえ用大型サイズ450ml／つめかえ用特大サイズ800ml

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り 本体250ml／

つめかえ用大型サイズ450ml／つめかえ用特大サイズ800ml

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り 本体250ml／

つめかえ用大型サイズ450ml／つめかえ用特大サイズ800ml

全て医薬部外品 販売名：キレイキレイ薬用泡ハンドソープN



【関連情報】 フレー！フレー！ファミリープロジェクトについて

『キレイキレイ』は清潔・衛生習慣づくりを通して家族を応援する「フレー！フレー！ファミリープロジェクト」で、家族が笑顔で健やかな毎日を過ごせるようにサポートする取り組みを行っています。家族の日常的な衛生への不安に寄り添い、手洗いなどの清潔・衛生習慣や、衛生環境づくりを支えるための施策を展開しております。全国の保育園・幼稚園に向けた「手洗い教室&キレイキレイオリジナルマイボトルづくり」を皮切りに、様々な取り組みを通じて家族の笑顔と安心を増やしてまいります。

https://kireikirei.lion.co.jp/hfproject/

＜活動内容＞

・保育園や幼稚園で「キレイキレイ手洗い教室」の実施

・公共施設への製品提供等の衛生環境づくり支援

■ スタッフリスト

クリエイティブディレクター：小島 曜（博報堂クリエイティブ・ヴォックス）

プロデューサー：藤掛真里/川口雄輝（太陽企画）

プロダクションマネージャー：森本美都/井上瑠菜（太陽企画）

監督：小関亜紀

カメラマン：合田智彦

照明技師：坂田覚

音楽：緑川徹（メロディ・パンチ）

CG制作：赤坂タロウ（プラチナミサイル）