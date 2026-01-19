『キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ』シリーズ新CM2026年1月20日（火）より全国にて放映開始
ライオン株式会社（本社：東京都台東区）は、『キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ』シリーズの新CM（15秒）を、2026年1月20日（火）より全国にて順次放映を開始いたします。また、同日からブランドサイト内でも動画を公開いたします。
１．『キレイキレイ』ブランドについて
『キレイキレイ』は、1996年の病原性大腸菌Ｏ157による集団感染が大きな社会問題になったことを契機に、1997年に誕生したブランドです。子どもが自発的に楽しく手洗いできるよう、親子が登場するデザインのパッケージを採用し、全国の家庭に向けて「家族の清潔・衛生習慣」の啓発を行い、生活者に選ばれてまいりました。
清潔・衛生習慣の普及とその長期的な定着を一層推進し、家族が笑顔で健やかな毎日を過ごせるようサポートしてまいります。
２．新CM制作の背景
「キレイキレイできちんと手洗い。きちんと殺菌。家族みんなで笑顔で過ごそう！」というメッセージを、ブランドならではのキャラクターで楽しく伝える新CMを作成しました。
手についているバイ菌たちを、『キレイキレイ』で手を洗うことできちんと殺菌することを、バイ菌軍団のキャラクターを用いて直感的に理解できる映像に仕上げています。
インフルエンザが流行しがちな冬の時期に改めて、手洗いの大事さをお伝えしてまいります。
CMの動画は、1月20日（火）より『キレイキレイ』ブランドサイトにてご覧いただけます。
【ブランドサイト】https://go-lion.jp/Kireikirei141 (https://go-lion.jp/Kireikirei141)
３．製品ラインナップ
左から、手に香りが残りにくい「シトラスフルーティの香り」、清潔感のある「フローラルソープの香り」、もぎたて「フルーツミックスの香り」
『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』は、殺菌成分が手にとどまる「殺菌ベール処方」でウイルスや細菌を除去（※）し、バイ菌から家族の手肌を守ります。キレイキレイ薬用泡ハンドソープは、3種の香りからお選びいただけます。
（※）エンベロープ型ウイルスにてテスト。全てのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。
左から
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 本体250ml／
つめかえ用大型サイズ450ml／つめかえ用特大サイズ800ml
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り 本体250ml／
つめかえ用大型サイズ450ml／つめかえ用特大サイズ800ml
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り 本体250ml／
つめかえ用大型サイズ450ml／つめかえ用特大サイズ800ml
全て医薬部外品 販売名：キレイキレイ薬用泡ハンドソープN
【関連情報】 フレー！フレー！ファミリープロジェクトについて
『キレイキレイ』は清潔・衛生習慣づくりを通して家族を応援する「フレー！フレー！ファミリープロジェクト」で、家族が笑顔で健やかな毎日を過ごせるようにサポートする取り組みを行っています。家族の日常的な衛生への不安に寄り添い、手洗いなどの清潔・衛生習慣や、衛生環境づくりを支えるための施策を展開しております。全国の保育園・幼稚園に向けた「手洗い教室&キレイキレイオリジナルマイボトルづくり」を皮切りに、様々な取り組みを通じて家族の笑顔と安心を増やしてまいります。
https://kireikirei.lion.co.jp/hfproject/
＜活動内容＞
・保育園や幼稚園で「キレイキレイ手洗い教室」の実施
・公共施設への製品提供等の衛生環境づくり支援
■ スタッフリスト
クリエイティブディレクター：小島 曜（博報堂クリエイティブ・ヴォックス）
プロデューサー：藤掛真里/川口雄輝（太陽企画）
プロダクションマネージャー：森本美都/井上瑠菜（太陽企画）
監督：小関亜紀
カメラマン：合田智彦
照明技師：坂田覚
音楽：緑川徹（メロディ・パンチ）
CG制作：赤坂タロウ（プラチナミサイル）