Woltがアプリを刷新！より直感的な注文体験へ！

デリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」を展開するWolt Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ナタリア・ヒザニシヴィリ、以下 Wolt）は、Woltアプリを刷新したことをお知らせします。今回のアップデートによって、レストラン、食料品、ドラッグストア、ビューティー、家電などのカテゴリー横断的に、お客様が必要とされる商品をより速く、より直感的に見つけやすくなりました。この新しくなったアプリは、Woltがサービスを展開する世界30以上の国々で数百万人のユーザーに提供されます。

Woltは過去10年間にわたり、デリバリーを通じて多くのお客様の生活を支えてきました。これまでに世界中で累計7億件以上の注文を受け、加盟店の皆様に対して総額150億ユーロ（約2兆7000億円）を超える売上機会を創出しています。現在では、5件に1件の注文がレストラン以外のカテゴリーとなっており、Woltは「料理のデリバリー」から「日常の買い物を支えるプラットフォーム」へと進化を遂げています。

今回のアップデートは、料理、食料品、小売商品をシームレスに行き来できる体験を実現することを目的としています。必要なものを簡単に見つけ、地域のお店のビジネスを支えながら、お客様に街をもっと身近に感じていただけるアプリとなることを目指しています。

新しいWoltアプリの主な特長

■ 検索・ブラウズの統合ハブ

画面下部に新たに追加された検索ボタンから、お近くのレストラン、店舗、サービスを一括して探索可能に。

■ ユニバーサル検索機能

キーワード入力により、カテゴリを横断した検索結果を表示。例えば「プロテイン」と検索すると、スーパーやドラッグストアのプロテイン関連商品はもちろん、レストランの高たんぱくメニューも一画面に表示されます。

■ 商品起点のブラウジング体験

店舗単位ではなく、商品から比較・検討が可能。複数の店舗の商品を横断して閲覧できます。

■ 一新されたデザイン

丸みを帯びたデザイン、鮮やかなカラー、なめらかな動きにより、より直感的で快適な操作性を実現。

加盟店の皆様にとっての新たな価値

本アップデートにより、商品はカテゴリを横断して表示されるようになり、お客様がお店を選ぶ前の段階から商品と出会える機会が広がります。検索・ナビゲーション機能の進化により、地域の加盟店の皆様が新たなお客様とつながる機会が増え、加盟店の皆様のさらなるビジネスの成長につながることが期待されます。

ローカルコマースの次のステージへ

今回のアプリ刷新は、Woltがフードデリバリーを超え、ローカルコマース全体を支えるプラットフォームへと進化する重要な節目です。料理の注文から日用品のお買い物に至るまで、街とのつながりをより身近に、より便利に提供していきます。

Woltについて

Woltはヘルシンキを拠点に、地域で愛される人気のレストランやショップとの出会いの機会を創出し、商品の迅速な配送サービスを提供するテクノロジー企業です。地域の物流サービスからリテールに関するソフトウェア、金融ソリューションまで幅広い技術を開発しています。

2014年に創業し、2022年にDoorDashと協力関係を構築しました。現在、世界の30を超える国においてWoltのプロダクトとブランドで運営を行なっています。