バレンタイン特別企画！小田急限定の「チョコバナナ」スイーツが登場

近年のバレンタインでは、カカオ価格の高騰やそのバリエーションの豊富さから、チョコレートとさまざまな素材を組み合わせた"チョコスイーツ”の注目が高まっています。小田急百貨店新宿店では、バレンタインイベント「ショコラ×ショコラ」の特別企画として、「チョコ×バナナ」特集を実施します。バナナの輸出量世界一を誇る国・エクアドルで生産された、『田辺農園』のバナナを使用し、デパ地下の有名ブランドが考案したオリジナルの「チョコバナナスイーツ」をバレンタイン限定で販売します。

小田急百貨店新宿店「ショコラ×ショコラ」チョコバナナスイーツを特集

会期中には、駐日エクアドル大使館のセサル・モンターニョ特命全権大使と「ナナナ」（テレ東バナナ社員）が来場し、エクアドル産のバナナをプレゼントする企画も実施します。

エクアドルで生産された『田辺農園』のバナナを使用したチョコバナナスイーツが登場濃厚な甘味とコクが特長の『田辺農園』のバナナを使用

◎『田辺農園』エクアドル産のバナナとは

田辺農園は1991年、世界有数のバナナ輸出国・南米エクアドル標高約300ｍの高地に、農園主田邊正裕さんによって拓かれたバナナ農園です。自然環境の保全にも配慮し、持続可能な農業を続けていくことを目指し、可能な限り自然に近い環境を保ちながらバナナを育て、“田辺式”とも呼べる独自の自然循環農法を実践しています。田辺農園のバナナは気品あふれる濃厚な甘味とコクに加えて、爽やかな酸味が特長です。

■今年のバレンタインは「チョコバナナ」に注目！

日本で親しまれているフルーツの代表格・バナナとチョコレートのコラボレーション。バレンタイン限定のチョコバナナスイーツが登場します。ケーキや焼き菓子だけでなく、出来立てを楽しめるイートイン限定デザートにもご注目です。

『カズベイク』（イートイン）『ミッシェル・ブラン』

●『カズベイク』Sonna Banana （1皿/イートイン） 2,200円【小田急限定】

※販売： 2月4日（水）～8日（日）地下2階

バナナを「鰹節」や「キャラメル」を中心に、中国茶のキームンやアボカドと合わせた一皿。バナナのコクや甘味を新しい角度から楽しめる「そんなBanana !!」な体験をぜひ。

●『ミッシェル・ブラン』モワルー ショコラ バナーヌ（１個）540円【小田急限定】

※販売： 1月21日（水）～2月14日（土）7階

しっとり濃厚なショコラの生地にエクアドル産バナナを贅沢にとじ込めました。中にはバナナのキャラメリゼを忍ばせて。トッピングしたクランブルショコラのサクッとした食感もアクセントです。バナナとカカオが織りなす上品で深みのある味わいをご堪能ください。

『バニラビーンズ』『ヴィタメール』『パティスリー モンシェール』

●『バニラビーンズ』ショーコラ・フレッシュバナナ （1個） 496円【小田急限定】

※販売： 1月21日（水）～2月14日（土）7階

濃厚なバナナの風味を、エクアドル産アリバカカオのホワイトチョコレートでとじ込め、サクサク食感

のココアクッキーでサンドしました。

●『ヴィタメール』エクアドル産バナナと苺のガトー （1個）810円【小田急限定】

※販売：2月4日（水）～2月14日（土）地下1階

濃厚で香り高いチョコクリームとショコラスポンジ、エクアドル産バナナと甘酸っぱい苺を組み合わ

せたケーキです。

●『パティスリー モンシェール』濃厚バナナのプリンスロールハーフデコレーション（1個） 1,500円【小田急限定】※販売：2月4日（水）～2月14日（土）地下1階

「堂島ロール」にチョコを練り込んだプリンスロールにバナナカスタードを忍ばせ、軽く焦げ目を付けたバナナをデコレーションしました。チョコクリームの味わいに、バナナの濃厚な甘さがぴったりの一品です。

『ビスキュイテリエ ブルトンヌ』『ル ビアン』

●『ビスキュイテリエ ブルトンヌ』フィナンシェ＜バナーヌ・ショコラ＞（1個） 324円 【小田急限定】※販売：2月4日（水）～2月14日（土）地下1階

濃厚な甘みをもつエクアドル産バナナとコクのあるマスコバド糖を合わせた生地に、チョコチップとシュトロイゼルをのせて焼き上げました。

●『ル ビアン』ショコラバナナブレッド（1個） 1,404円【小田急限定】

※販売：2月4日（水）～2月14日（土）地下2階

ココアを混ぜ込んだバナナブレッド生地に、エクアドル産のバナナとチョコチップを合わせて焼き上

げました。

■エクアドル大使と「ナナナ」がやってくる！エクアドル産バナナのプレゼントも

◎エクアドル大使と「ナナナ」来店!? 「田辺農園のエクアドル産バナナ」プレゼント(ハート)

エクアドル大使館からセサル・モンターニョ特命全権大使が、アミーゴ（お友達）の「ナナナ」（テレ東バナナ社員）と一緒に来店します。「ショコラ×ショコラ」限定のバナナスイーツに使用した「田辺農園のエクアドル産バナナ」をご来場の先着100名様にプレゼントします。

「ナナナ」（テレ東バナナ社員）も来店

〈日時・場所〉

(1) 1月21日（水）14時～（約20分）新宿店7階イベントスペース

(2) 2月7日（土）14時～（約20分）新宿店地下2階イベントコーナー

◎ハッピーバレンタイン(ハート)「ナナナ」がやってくる！

田辺農園のエクアドル産バナナをご提供いただいたエクアドル大使館のセサル・モンターニョ特命全権大使のアミーゴ(お友達)の「ナナナ」(テレ東バナナ社員)が来店します。

〈日時・場所〉

(1) 1月21日（水）15時～、16時～（約20分）新宿店7階イベントスペース

(2) 2月7日（土）15時～、16時～（約20分）新宿店地下2階イベントコーナー

【7階イベントスペース「ショコラ×ショコラ」について】

7階のイベントスペースで開催する「ショコラ×ショコラ」の詳細は以下リリースをご参照ください。

◎選りすぐりのショコラが集う！「ショコラ×ショコラ」を1月21日（水）から開催

