株式会社PURELOGI

株式会社PURELOGI（本社：東京都港区、代表取締役：古尾谷 宗一郎、以下PURELOGI）は、KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）とともに、国土交通省の「地域連携モーダルシフト等促進事業」として採択された「神奈川中小物流事業者地域連携モーダルシフト事業」（以下、本事業）に参画し、本事業の推進を支援します。

地域連携モーダルシフト等促進事業は、物流事業者が担い手不足やカーボンニュートラル対応など、さまざまな課題に直面するなか、地域の産業振興等と連携した先進的な取組みを通じて、モーダルシフトや共同輸配送等を強力に推進することを目的に実施されています。

近年はECの発展にともない多品目かつ小ロットの荷物を扱う機会が増えるなど、物流業者を取り巻く経営環境が変化しています。一方で、全国的にも物流事業者の大部分は中小規模の企業が占めており、物流DXや一連の物流プロセスの効率化が課題となっています。このような背景から、神奈川県において中小規模物流事業者を対象としたワンストップ型の物流DX基盤モデルの構築に向けた検討を行うことを目的に、自治体や荷主・運送業者などが参画し、PURELOGIを幹事社として、「神奈川中小物流事業者地域連携モーダルシフト検討協議会」（以下、本協議会）が発足しました。

PURELOGIはKPMGコンサルティングへ本協議会の運営支援や中小物流事業者や荷主企業へのヒアリングや現状整理を委託し本事業を推進します。また、課題把握や業務プロセスの可視化、ワンストップ型物流DX基盤モデルの検討の支援を通じて、地域物流の高度化と持続的な産業発展への貢献を目指します。

●事業名

神奈川中小物流事業者地域連携モーダルシフト事業

●事業内容

地域内事業者へのアンケート・ヒアリングを通じて、在庫管理（RFID）、流通経路の把握（トラック側位置情報連動）、倉庫内ロボットとの連動により、物流量・移動状況の把握を中心とした、中小規模物流事業者DX基盤モデルの構築を検討する

●支援業務内容

以下業務に関わる業務推進および支援

1. 協議会運営支援

2. アンケート・ヒアリングによる物流量の可視化

3. プロジェクトマネジメント

4. 施策に関する検討

5. 品質管理

●協議会構成員一覧

・株式会社PURELOGI（本社：東京都港区）

・ヤマセイ商事株式会社（本社：埼玉県富士見市）

・株式会社ズイカインターナショナル（本社：長野県下高井郡）

・株式会社THE組（本社：東京都豊島区）

・TRAVALO JAPAN株式会社（本社：東京都豊島区）

（オブザーバー）

・横浜未来機構（所在地：神奈川県横浜市）

・神奈川県ロボット実装促進センター

・神奈川県産業労働局産業部産業振興課

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、KPMGインターナショナルのメンバーファームとして、ビジネストランスフォーメーション（事業変革）、テクノロジートランスフォーメーション、リスク＆コンプライアンスの3分野から企業を支援するコンサルティングファームです。戦略策定、組織・人事マネジメント、デジタルトランスフォーメーション、ガバナンス、リスクマネジメントなどの専門知識と豊富な経験を持つコンサルタントが在籍し、金融、保険、製造、自動車、製薬・ヘルスケア、エネルギー、情報通信・メディア、サービス、パブリックセクターなどのインダストリーに対し、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。

株式会社PURELOGIについて

名称：株式会社PURELOGI（ピュアロジ）

代表者：代表取締役 古尾谷 宗一郎

本社所在地：東京都港区海岸2丁目1番23号 ベイサイド5階

設立年月日：2012年1月16日

主な事業内容：保管業務および出荷配送業務、物流最適化のための各種システム開発、物流に関するコンサルティング、ネットショップの制作・受注管理

株式会社PURELOGIは、EC事業者向けの物流フルフィルメントを中心に、入庫・在庫管理・流通加工・梱包発送までを一貫して担う物流サービス会社です。

出荷ミスが少なく多品種・小ロットに対応できる柔軟な運用体制に加え、グループ会社・株式会社PUREWORKSによるIT開発・業務システム構築支援を組み合わせることで、物流現場の効率化と高精度化も実現しています。

また、PUREWORKSのBPOチームと連携することで、受注処理・CS対応・データ管理などのBPO業務も一体で提供し、EC事業者が販売・商品企画に集中できる環境を構築しています。

株式会社PUREWORKSについて

PUREWORKSはシステム開発やSESなどのテクノロジー事業、ホームページ・映像・CG・デザインなどのクリエイティブ事業、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)事業、子会社（株式会社PURELOGI）による物流事業とグループ全体で幅広い業務領域をカバーし、お客様の事業コンシェルジュとして、ワンストップでビジネスの成長を支えております。

また東京、沖縄など多拠点展開により、ニアショアによる時差のないサービスの提供とBCP対策として災害時のお客様ビジネスの継続をご支援しております。