業務プロセスを起点にAIで自動化するAIワークフローツール「workrun」を提供開始

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（東京都千代田区、代表取締役：秋山勝、以下「当社」）は、ツール間で業務フローをAIが自律実行するAIワークフローツール「workrun（ワークラン）」の提供を本日開始したことをお知らせします。

workrunは、SaaSやチャット・CRM など既存ツールから通知され、判断・処理・記録される連携を一連の業務プロセスとして自動化します。

これにより、複数のツールにまたがる定型・半定型業務を人手を介さず処理し、企業の業務効率化と標準化を同時に実現します。

■主な特長

１. API連携可能な既存ツールを活かしたAIワークフロー

SaaS、CRM、チャットなどAPI経由でデータ連携できるツールを前提に、AIがワークフローを自動実行します。

２. 判断・通知・記録・連携の一気通貫処理

複数ツールをまたいだ業務プロセスをAIが自律的に実行し、手作業の削減と処理精度向上を実現します。

３. 導入負担の少ないスモールスタート

既存のツール環境をそのまま活かせるため、導入時の業務変更コストを抑えることが可能です。

■ 想定される利用シーン

■ 具体的な利用例

■説明会セミナー開催のお知らせ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oRUuCBB8k7o ]- 既存システムとAPIでつながる問い合わせ対応や受注フローの自動処理- SaaS間での顧客データ・アラート連携の自動化- 一定ルールでの判断・配信・通知業務の自動実行- 問い合わせ業務の回答文生成の自動化- 問い合わせリードの振り分け自動化

workrunの活用方法や導入効果について詳しくご紹介するセミナーを開催いたします。

■株式会社ベーシックについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/649_1_de7f19018a5e1f90d0dc562ba7fc1c20.jpg?v=202601191121 ]

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun(https://b-work.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260119_000000649)：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One(https://ferret-one.com/)：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260119_000000649)：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW(https://b-aibow.com/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260119_000000649)：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール