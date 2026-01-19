日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」が、パーソルホールディングス株式会社と「HR業界 × AI」をテーマにオンラインイベントを開催！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」において、「データは『資産』か、ただの『ノイズ』か。カオスなAI時代に"価値"を定義するエンジニアリング」を2026年2月20日（金）に開催いたします。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

イベント概要

当イベントは、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」を運営するQiita株式会社と、人材派遣・人材紹介をはじめとし、ITアウトソーシング、設計開発にいたるまで、人と組織にかかわる多様なサービスを展開するパーソルホールディングス株式会社が共同で開催します。

パーソルホールディングスにおいてAI活用を推進するお二人に、プロジェクト事例をもとに、企画側と開発側それぞれの視点でデータエンジニアリングの面白みや難しさを語っていただきます。

- 本イベントで得られるインプット- - ビッグデータをビジネスに活かす面白さ・難しさ- - AI時代のHR業界で挑戦する「新しいクリエイティブ」とは

https://increments.connpass.com/event/379623/

登壇者情報（敬称略）

藤 亮太

パーソルホールディングス株式会社 / グループAI・DX本部 グループAI推進部 データサイエンス室 室長

大学院でデータサイエンスやAIを研究し、SIerに新卒入社。データ分析やPoC、AIサービス/システムの企画・開発・プリセールスに従事。2023年パーソルホールディングスに入社。業務効率化、AIによるサービスの付加価値向上を目指して、業務のAI適用を推進中。2025年10月より室長を務める。

峰岸 零

パーソルホールディングス株式会社 / グループAI・DX本部 デジタル開発部 テクニカルアライアンス室 リードエンジニア

2020年にニトリホールディングスに新卒入社し、家具製品開発システムのフロントエンド～バックエンドを担当。その後、大規模開発案件を請け負い、クラウドインフラの構築を手掛け、2023年パーソルホールディングスに入社。デジタル開発室でマッチングサービスへのAI導入プロジェクトに携わる。

清野 隼史

Qiita株式会社 / プロダクト開発部 部長

アルバイトを経て、2019年4月にIncrements（現 Qiita株式会社）へ新卒入社。入社後はQiita、Qiita Jobsのプロダクト開発や機能改善等を担当。2020年1月から「Qiita」のプロダクトマネジメントとメンバーのマネジメントを行う。2025年4月よりプロダクト開発部 部長として開発組織の統括を行う。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2691_1_8f663b7fb91c465d79e614cd23f1ea19.jpg?v=202601191121 ]

※予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

株式会社エイチームホールディングスについて

Qiita Job Change（エンジニア向け転職エージェント・転職サイト比較メディア）
https://jobs.qiita.com/
Qiita Select（エンジニア向けサービス・商品比較メディア）
https://qiita.com/qiita-select/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

