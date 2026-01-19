【料理教室】＜食品メーカー直伝＞プロの技できれいに巻ける！手作りの恵方巻に挑戦～野菜が美味しいサラダ巻＆かわいい鬼のデザートづくりレッスン～

ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズ株式会社（東京本社：東京都杉並区、代表取締役社長：島本 国一、以下「当社」）は、一般のお客様向けの料理教室「キッチンスペース831」にて、1月及び2月に開催するレッスンの参加者募集を開始しました。

レッスン詳細・お申し込みはこちら :https://www.street-academy.com/myclass/125724?conversion_name=direct_message&tracking_code=0101171639284ceb1e41bfbcb8de92d6

今回は、「【恵方巻】サラダ巻2本＆見た目がかわいい鬼!?のデザートづくり」を開催します。以前からリクエストの多い恵方巻（サラダ巻）が2本作れるレッスンです。

恵方巻とは、節分にその年の縁起の良い方角（今年は南南東）を向いて1本食べきると幸福が訪れるとされる縁起物です。七福神にちなんで、7種類の具材を巻き込むのが定番とされています。本レッスンでは、グリーンリーフ・にんじん・ごぼう・たまご・かに風味かまぼこ・きゅうり・しいたけの7種の具材を、海苔と酢飯の上に乗せて巻き込みます。「巻き方が分からない」、「巻いても具材がぽろぽろと落ちてしまう…」など皆様のお悩みに寄り添い、巻きすの使い方から美味しい酢飯の作り方、具材の並べ方や切り方までポイントを多数お伝えします。

また今回は、恵方巻に加えて、チーズクリームの上にチョコレートやドライフルーツで鬼の顔をデコレーションするデザートも作ります。

節分はもちろん、ハレの日のご馳走などでも手作りの料理で食卓を彩ってみませんか。

料理教室「キッチンスペース831」では今後も、当社が培ってきたプロのニーズに応える調理の技術やアイデアをお届けしてまいります。

【対面レッスン】＜恵方巻＞サラダ巻2本＆見た目がかわいい鬼!?のデザートづくり

料理教室「キッチンスペース831（はちさんいち）」概要

当社でメニュー開発を担当する社員が講師をつとめる、一般のお客様を対象とした料理教室です。アットホームな雰囲気で会話を楽しみながらレッスンを受けていただけます。食品メーカーならではの家庭で活用できるプロの技、調理時間短縮のテクニック、アレンジ方法、魅せる盛り付けなどをお伝えします。教えたいと学びたいをつなぐまなびのマーケット「ストアカ」のサービスを利用し、告知と集客を行っています。▶詳細はこちら(https://www.kenkomayo.com/pro/pages/feature_831.aspx)

