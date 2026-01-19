【ウェビナー】2/10（火）パナソニックグループのバックアップ基盤刷新事例と、そこから学んだバックアップの展望

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年2月10日（火）『パナソニックグループのバックアップ基盤刷新事例と、そこから学んだバックアップの展望』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4385221

日 時：2026年2月10日（火）15：00～15：15

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・バックアップ領域における構想企画を担当されている方

・バックアップ基盤に課題を感じている方

・他社事例にご興味のある方

＜内容＞

パナソニックグループではDXの一環として「バックアップ基盤刷新」をテーマに掲げ、4ヵ年計画で7つの基盤統合に取り組んでいます。

ベストハイブリッドとしてのオンプレ/クラウドのバックアップ一元化に至った背景、製品選定ポイントや刷新効果、そしてこの経験から見えてきた展望についてご紹介いたします。



※2025年2月19日に「TECH+ EXPO 2025」にて配信された講演のアーカイブです。

