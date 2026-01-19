ホームセンターチェーン「サンデー」が、商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の導入を開始

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、東北エリアを中心にホームセンターチェーン事業を展開する株式会社サンデー（本社：青森県八戸市、代表取締役社長：大南 淳二、以下「サンデー」）に導入されたことをお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

サンデーは、住まいと暮らしをより快適にするサービスと商品を提供し、地域の発展に貢献することを掲げ、住生活関連を主体とする商品の販売・サービスの提供を行う企業です。DIY用品を中心に、住まい・暮らし・余暇関連の生活用品を幅広く扱うホームセンターチェーンとして、東北エリアを中心に111店舗を展開し、地域に寄り添った店舗運営を続けています。また直近では、生活に必要な「衣・食・住」をワンストップで揃える店舗モデルへの取り組みも進めており、地域のお客さまの利便性向上を目指した施策を強化しています。

サンデーでは、これまでカウンターワークスが提供するポップアップストアの出店支援プラットフォーム「ショップカウンター」を活用し、催事運用を行ってきました。しかし、お問い合わせ窓口が複数に分かれていたため、出店希望者の問合せが分散しやすく、催事開催店舗に偏りが見られることがありました。また、複数の代理店との連携が必要となったことで、連絡調整に係る工数が増える一面もありました。

ショップカウンター エンタープライズ導入の狙い

今回の導入により、サンデーは催事管理業務のアウトソースを進め、日程調整や請求を含む運用負荷を軽減します。これにより、催事の実施数と稼働率を平準化しながら、店舗開発など収益基盤を支える業務に注力できる体制を整えていく方針です。

催事の内容も、全体でみればまだ実績の少ないキッチンカーをはじめ、セールスプロモーションや物販を含む多様な企画を一括で取りまとめ、多店舗での横展開を進めていきます。独自の募集サイトを活用することで、これまで接点を持てなかったテナントとの取引機会を増やし、店舗全体の集客要素や“賑わい”づくりにもつなげていきます。

まずは「ホームセンター」47店舗、「ホームマート」15店舗、株式会社大創産業の販売代理店として営業する「ダイソー土崎港店」の計63店舗から運用を開始し、順次対象を拡大。人員を増やさずとも運用が回る体制を整え、工数面の負担を抑えたまま、既存の構造では増やしにくかった催事機会の拡大を目指します。

導入企業様のコメント

株式会社サンデー 主任 熊谷 拓昇氏/簗田 京季氏

これまで当社の催事は、主にキッチンカー中心の運用で、出店者との接点づくりや社内調整に負荷がかかり、店舗ごとの稼働にも差が出ていました。ショップカウンター エンタープライズを導入することで、各店の取り組みを全社で再現可能な形にしながら、オンラインでの募集から商談、契約・請求までを一元化できると見ています。現場の手間を増やさずに物販やサービス系など催事の幅を広げられることも大きな魅力です。加えて、従来の代理店中心の運用では実現しにくかった小規模な企画にも挑戦しやすくなり、日々のお買い物の中で新しい出会いを届けられる環境づくりができることに期待しています。

▼「サンデー催事スペース募集サイト」の画面イメージ

URL：https://space.sunday.co.jp(https://space.sunday.co.jp)

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://forms.gle/a5zMqXCayrtRoe8K8

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,200以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp