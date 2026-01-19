日向坂46公式ゲームアプリ「ひなこい」日向坂46「7回目のひな誕祭」に30名様をご招待！ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン1/26（月）15：00スタート！

株式会社10ANTZ

株式会社10ANTZ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：高澤真）が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ひなこい」にて、「ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン～日向坂46『7回目のひな誕祭』～」を、2026年1月26日（月）15：00より開催いたします。本キャンペーンでは、日向坂46ライブ公演「7回目のひな誕祭」に30名様をご招待いたします。

「ひなこい」は“日向坂46と全力で恋するスマホゲーム”です。海辺にある日向町の日向坂総合高校に転校してきた主人公が、廃部になった伝説のアイドル部を立て直すことになり、部員と一緒に全力で夢を目指す大逆転青春ストーリーをお楽しみいただけます。

このたび「ひなこい」では、「ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン～日向坂46『7回目のひな誕祭』～」を、2026年1月26日（月）15：00より開催いたします。

期間中に開催されるかれしイベント前編・後編で対象アイテムを集めて、総合ランキングに入賞した上位30名様を、日向坂46ライブ公演「7回目のひな誕祭」4月5日（日）横浜スタジアム公演の「ひなこい特別かれし席」へご招待いたします。

ご招待する「ひなこい特別かれし席」は、アリーナ中央ブロック付近の前方エリア列にて確保される、全力なメンバーを“間近”で感じられる指定席です。

さらに、ご招待のお客様には、「ご希望の宛名入り直筆メッセージカード」と「ひなこいオリジナルチケットホルダー」をライブ当日にプレゼントいたします。直筆メッセージカードは、お客様がご希望のメンバーをお選びいただけます。

また、「第19回かれしイベント」の開催も決定いたしました。本イベントでは、リアル特典として「本命チョコ(ハート)カラビナ」と「バレンタイン特別かれし証明書」をGETできます。

くわえて、2026年1月20日（火）5：00よりカウントダウンログインボーナスを開催するほか、かれしイベント前編・後編の開催とあわせて、最大200連無料ガチャもお楽しみいただけます。

ぜひ「ひなこい」ならではの特別なキャンペーンをご体験ください。

●「ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン～日向坂46『7回目のひな誕祭』～」

【開催期間】

2026年1月26日（月）15：00 ～ 2026年2月21日（土）22：59

【内容】

日向坂46「7回目のひな誕祭」4月5日（日）横浜スタジアム公演の「ひなこい特別かれし席」へご招待！対象期間中に開催される「第19回かれしイベント前編・後編」で、対象アイテムである「ファン」を集めて、合算した総合ランキング上位30名様が対象です。「ファン」はイベント内ステージのドロップ報酬や、期間限定チャレンジ達成報酬などで獲得可能です。

【ひなこい特別かれし席特典】

「ひなこい特別かれし席」は、アリーナ中央ブロック付近の前方エリア列にて確保される、全力なメンバーを“間近”で感じられる指定席！「ご希望の宛名入り直筆メッセージカード」と「ひなこいオリジナルチケットホルダー」をライブ当日にプレゼント！直筆メッセージカードは、希望メンバーを選べる！

※Leminoスペシャルシートよりも後方のアリーナエリアのお座席になります。

●ゲーム内イベント「第19回かれしイベント～本命ファーストValentine(ハート)～」

【開催期間】

・＜前編＞2026年1月26日（月）15：00 ～ 2026年2月7日（土）22：59

・＜後編＞2026年2月9日（月）15：00 ～ 2026年2月21日（土）22：59

【内容】

運命のかれしになると、リアル特典「本命チョコ(ハート)カラビナ」と「バレンタイン特別かれし証明書」をGETできる！さらに、各メンバー別ランキング上位10位は、あなたが送ったメッセージに日向坂46メンバーがお返事をしてくれる、あなただけの「お返事ビデオレター」がもらえる！

【あらすじ】

バレンタインイベントであの子の手作りチョコが大評判！でも、あくまでそれは練習用？

「今年は初めて本命を渡すの！」僕はカントクとして傍にいられれば──

なんて言っていられない！本命チョコをゲットして君のかれしになる！

●「キミ専用(ハート)告白レシピガチャ」

【開催期間】

・＜前編＞2026年1月26日（月）15：00 ～ 2026年2月7日（土）22：59

・＜後編＞2026年2月9日（月）15：00 ～ 2026年2月21日（土）22：59

【内容】

バレンタイン限定！エプロン姿であなたのためにチョコづくり中のメンバービジュアルが登場！

おひとり様2回限定！有償10連で★4【告白レシピ】シリーズ1枚確定！

●「ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン カウントダウンログインボーナス」

【開催期間】

2026年1月20日（火）5：00 ～ 2026年1月29日（木）4：59

【内容】

「ひなこい特別かれし席ご招待キャンペーン」の開催に向けて、カウントダウンログインボーナスを開催！7日間ログインしてガチャチケットや育成アイテムをGET！

●「1日1回10連無料ひなこいガチャ」

【開催期間】

・＜前編＞2026年1月26日（月）15：00 ～ 2026年2月5日（木）4：59

・＜後編＞2026年2月9日（月）15：00 ～ 2026年2月19日（木）4：59

【内容】

「第19回かれしイベント」とあわせて楽しめる、1日1回10連無料ガチャ。前編・後編の開催で最大200連無料！昨年のバレンタインシリーズも復刻登場！手に入れた推しひな写を育成して、かれしイベントを有利に進めよう！

■「ひなこい」

対象OS：iOS／Android

利用料：基本無料／アイテム課金

ひなこい公式サイト：https://hinakoi.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@hinakoiofficial

公式X：https://x.com/hinakoiofficial

公式LINE：https://lin.ee/dJbMwQk

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hinakoi_official

著作権表記：(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

配信プラットフォーム：

iOS版 App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1489909693

Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.hinakoi

