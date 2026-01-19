『オープンオフィス府中』2026年3月開業予定

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は

2026年3月、東京都、府中市に『オープンオフィス府中』を新設いたします。東京都に数多くのフレキシブルオフィスを展開してきたリージャスが、初めて府中市に新拠点を開設します。この拠点の開設により、リージャスが全国で展開するフレキシブルオフィスは合計214拠点となりました。今後も全国各地で、機能的でリーズナブルなタイプからラグジュアリーなハイエンドタイプまで、フレキシブルオフィスの幅広いニーズに対応する多様なラインナップを提供していきます。

■アクセス・快適さ・利便性を兼ね備えた『オープンオフィス府中』

今回の新拠点「オープンオフィス府中」は、駅を出て目の前にある視認性抜群のビル「府中リノライクビル」の2階に開設されます。京王線「府中」駅から徒歩1分、JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅からも徒歩10分という駅近の好立地。さらにビルの隣にはバスロータリーがあり、羽田空港と府中駅を結ぶリムジンバスの利用が可能で、国内外の出張にも非常に便利です。加えて、府中駅前のバスロータリーからは多方面への路線バスが発着しており、近隣エリアからの通勤もスムーズ。電車だけでなくバス通勤にも対応できるため、幅広いエリアからアクセスしやすいのが特徴です。

オフィスは117坪の広々とした区画で、窓面が大きく自然光をたっぷり取り込む明るく開放的な空間を実現。周辺には飲食店舗が多数あり、ビジネスランチや打ち合わせにも困りません。さらに、隣のビルにはコンビニもあり、急な買い物やちょっとした用事にも対応できる利便性の高い環境です。

■府中市がビジネス拠点として選ばれる理由

府中市は、東京都心へのアクセスの良さと、緑豊かな環境、文化施設が調和した街として注目されています。京王線特急で新宿まで約20分という利便性を誇りながら、都心に比べて賃料が抑えられるため、コストパフォーマンスの高いビジネス拠点として人気です。さらに、JR南武線・武蔵野線を利用すれば、神奈川・埼玉方面への移動もスムーズ。羽田空港⇔府中駅間のリムジンバスを利用すれば、国内外の出張も快適で、グローバルビジネスにも対応可能です。

府中駅周辺は商業施設や飲食店が充実しており、ビジネスランチや打ち合わせにも困りません。コンビニや銀行、郵便局などの生活インフラも徒歩圏内に揃っており、働く人にとって非常に便利な環境です。加えて、府中市は治安が良く、緑豊かな公園や文化施設も多いため、従業員のワークライフバランス向上にも寄与します。こうした要素が、府中を「働きやすく、ビジネスを成長させる街」として際立たせています。

さらに、統計データからも府中市のビジネス成長が裏付けられています。近年、府中市の事業所数は2019年の7,862カ所から2021年には9,566カ所へ増加し、従業員数も約98,000人に達しています。

（参照：府中市(東京都)の事業所数の推移と他の市区町村との比較）

これは、企業活動が着実に拡大している証拠であり、レンタルオフィスの需要が急速に高まっていることを示しています。こうした背景から、今回の「オープンオフィス府中」開設は、地域の高まるニーズに応えるだけでなく、府中に新しい働き方をもたらす戦略的な一歩です。

【内装（イメージ）】プライベートオフィスミーティングルーム主な特徴- 個室型オフィス- 24時間365日利用可能- 入会金なし- 法人登記可能■ 想定される利用シーンと業種別活用例

「オープンオフィス府中」は、以下のような多様な業種・働き方に対応可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115946/table/83_1_9239c82a8f6996a783f99edc2f2afeb3.jpg?v=202601191121 ]■契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。 また、全国のリージャス拠点との連携により、東京２３区・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

■『オープンオフィス府中』概要

開設予定日：2026年3月

住所：〒183-0055

東京都府中市府中町1丁目1-5

府中リノライクビル2F

アクセス：京王線「府中」駅徒歩1分

JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅徒歩10分

総面積：117.60坪

オフィス部屋数：39室

ワークステーション席数：68席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

ホームページ： オープンオフィス府中(https://www.regus-office.jp/fuchu-area/opo-fuchu/)

※開設日、部屋・座席数は現時点での予定

［リージャスについて］

リージャスは、世界120カ国、4,000拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内50都市・210拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

会社概要

社名：日本リージャス株式会社

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目 7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp