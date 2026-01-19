名古屋市主催「女性の活躍推進企業認定・表彰制度」において最優秀賞・従業員部門表彰を受賞

概要

株式会社丸天産業

株式会社丸天産業（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：天野敬之）は、このたび「令和7年度 名古屋市女性の活躍推進企業認定・表彰制度」において、企業部門で最優秀賞を受賞いたしました。

あわせて、当社従業員が従業員部門においても表彰され、組織としての取り組みと個人の活躍の双方が評価される結果となりました。

本制度は、女性の活躍推進に積極的に取り組む企業や、他の模範となる活躍をしている個人を名古屋市が認定・表彰するものです。

当社では、女性活躍推進を経営課題の一つとして位置づけ、「人」を起点とした職場づくりを継続してきました。今回の受賞は、その考え方と実践が組織と個人の両面で評価されたものと受け止めています。

■ 選定理由

名古屋市からは、以下の点が高く評価されました。

- 「人」を大切にする企業理念のもと、女性活躍推進を経営課題として明確に位置づけている点- 女性管理職比率40％を達成し、目標値を上回る成果をあげている点- 女性管理職の増加を契機に、働きやすさの向上や職場環境の改善が進み、仕事と家庭を両立しやすい職場風土が醸成されている点- 子連れ出社を可能とする柔軟な働き方や、共働き夫婦を対象とした研修など、先進的な取り組みを実施している点- 自社にとどまらず、他社も参加可能な研修や交流の場を設け、地域全体へ女性活躍推進を広げている点

これらの取り組みを通じ、名古屋市における女性活躍推進のモデル企業として、地域を牽引する役割を果たしている点が評価されました。

■ 従業員部門表彰について

あわせて、当社従業員である圡方 亜紀が、従業員部門において表彰されました。

自社の営業職として初めて育児休業を取得した後、社内の中核プロジェクトのリーダーを務め、限られた時間の中でも着実に成果を上げてきた点が高く評価されました。

また、部下一人ひとりに寄り添いながら主体性を引き出すマネジメントスタイルを確立し、仕事と家庭を両立しながら活躍する姿は、社内外においてロールモデルとして期待されています。

本表彰は、当社が進めてきた職場環境づくりや柔軟な働き方が、個人の挑戦と成長を実際に後押ししてきたことを示す成果であると考えています。

■ 名古屋市の表彰式について

表彰式は、令和8年1月29日、名古屋市主催の認定・表彰式にて執り行われる予定です。

当日は名古屋市長より表彰状が授与されるほか、表彰企業による事例発表も予定されており、当社の取り組みについて発信する機会となります。

■ 今後の展望

当社は「人を大切にする」という価値観を企業活動の中心に据えてきました。

女性活躍推進はその延長線上にある取り組みであり、性別やライフステージに関わらず、一人ひとりが自分らしく力を発揮できる環境づくりを目指しています。

今後も、柔軟な働き方の推進や人材育成を通じて、誰もが自分らしく力を発揮できる環境づくりを進めるとともに、名古屋市をはじめとする地域社会における女性活躍推進に貢献してまいります。

会社概要

社名：株式会社丸天産業

本社所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-10-34

代表取締役：天野敬之

設立：昭和25年１月５日

HP：https://www.maruten.co.jp/

事業内容：

1. ファシリティマネジメントによる提案・コンサルティング

2. オフィス用品購買システム、通販のご提案・コンサルティング

（アスクル・ビズネット・@オフィス・スマートオフィス等）

3. オフィス家具、プリンター、複合機、ＯＡ機器等の販売

4. 内装仕上げ工事 （電気、電話、LAN工事）

5. ＩＣＴ、映像、音響設備のご提案及び販売

6. 医療備品、学校用備品等の販売

7. ＢＣＰ対策のご提案、セキュリティ用品、防災用品等のノベルティ用品販売

8. プロジェクトマネジメント、移転業務、廃棄作業他

ワークショップやアンケートを実施し、働く人の悩みや課題を見つけ出し解決しています。家具や内装の提供だけではなく、働き方や運用の仕方など、お客様にとっての最適な「働くカタチ」を一緒に考えていくプロジェクトです。

9．事例集の発刊

HONESTY発刊

どんなお客様にどう提案したのか、実際の納入事例をまとめ、発刊しています。

現在の最新刊はVol.28です。

弊社お問い合わせより資料請求していただくことも可