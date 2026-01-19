一般社団法人全国製菓衛生師養成施設協会 主催 第18回製菓衛生師養成施設技術コンクール全国大会ご案内

辻調理師専門学校

一般社団法人全国製菓衛生師養成施設協会が主催する「第18回製菓衛生師養成施設技術コンクール全国大会」が2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、辻調理師専門学校（大阪市）にて開催されます。

本大会は、全国の製菓衛生師養成施設で学ぶ学生が一堂に会し、日々の学習や教育の成果を競い合うもので、参加する学生にはさらなる技術研鑽の場として、また養成施設には教育カリキュラムの改善を目的として毎年実施されています。全国大会では、予選（レシピ審査）を通過した、洋菓子部門40名・和菓子部門11名の学生が、基礎技術を競う「規定課題」と参加者のオリジナルレシピによる「自由課題」によって審査されます。

会場となる辻調理師専門学校からは、洋菓子部門2名、和菓子部門2名の学生が出場し、学びの成果を発揮するべく、日々練習を重ねてまいりました。報道関係者の皆様におかれましては、お忙しい中とは存じますが、ぜひとも全国から集まる学生たちの勇姿を見届けていただき、ご取材等賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

「第18回製菓衛生師養成施設技術コンクール全国大会」概要

【日程】2026年2月7日（土）、2月8日（日）

【会場】辻調理師専門学校 （大阪市阿倍野区松崎町3-16-11）

【出場対象】厚生労働大臣または都道府県知事が指定する全国の製菓衛生師養成施設の在籍者で

2026年3月に卒業見込みの者とする。

【洋菓子決勝課題】

●規定課題／ナッペ、絞り、パイピング、葉っぱの絞り

●自由課題／チョコレートを使用したアントルメを2台作成

【和菓子決勝課題】

●規定課題／練切餡の染め分け（10色）

●自由課題／指定素材を使用した製品生菓子を20個作成

【表彰】厚生労働大臣賞、文部科学大臣賞、協会会長賞、関係団体長賞、協賛会社賞、

自由課題優秀賞、規定課題優秀賞、大会会長賞

＜2024年度入賞作品＞

＜大会タイムスケジュール＞

＜本大会に関するお問合せ＞

一般社団法人全国製菓衛生師養成施設協会事務局 TEL：03-6715-7490