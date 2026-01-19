人生激変！プロと編集部の「買ってよかったモノ」を大公開！ 脂肪の落とし方や最新マッサージギアなど身体ケアのヒントも掲載!!【MONOQLO3月号】

株式会社晋遊舎3月号は「人生変わった！ 買ってよかったモノ142」を特集！ プロと編集部員がリアルに愛用中のガチ良品を厳選しました。その他、溜まるとヤバい2つの脂肪を徹底攻略する「皮下脂肪・内臓脂肪の落とし方完全ガイド」や「最新マッサージギア辛口採点簿」も掲載。3月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

プロと編集部員96名がホンネで愛用品を語る！ ロボット掃除機から革ジャンまで全142品が大集合!!

総力特集／人生が激変した！ 買ってよかったモノ142

総勢96名のプロと編集部員が、「買ったら人生が変わった！」と確信した全142品の「買ってよかったモノ」を、エピソードとともに一挙公開！ 似たような特集は数あれど、これほどまでの目利きの皆様に協力いただき、これほどまでに説得力を持って商品をおすすめできるのは、16年間、毎月欠かさずテストし続けてきた本誌だけです。ぜひ最後までご覧あれ！

年末年始で溜まってしまった2つの体脂肪を徹底攻略！第2特集／内臓脂肪・皮下脂肪の落とし方完全ガイド

暴飲暴食しがちな年末年始を経て、ぽっこりお腹が気になってきた人は必見！ マネするだけで内臓脂肪と皮下脂肪を効果的に落とせる「食事」と「トレーニング」をご紹介します。

全51製品を本音評価！ 一番ほぐれるマッサージギアを決定します第3特集／最新マッサージギア辛口採点簿

2024年に発売されて以降人気の「ゴリラシリーズ」を始め、近年さまざまなメディアでマッサージグッズが話題です。今回はそんな新作を集め、全てプロに使ってもらい、忖度なしにジャッジしていただきました。「痛気持ちいいグッズ」のガチ悲鳴レビューも必見！

コード決済が弱体化する一方で、クレカが大復権中！ 乗り換えるだけでお得になるクレカを調査しました小特集／2026年最強クレジットカードランキング50

2026年はがっぽり稼ぎたい！ その第一歩として、今回は改悪が続くポイ活界の中で、復権を遂げつつある「クレジットカード」を50枚ランキング化しました！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2025年で16周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



