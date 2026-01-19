雪国・秋田のあったかい食卓を楽しむ、期間限定イベント「雪と火のダイニング」～「バレンタイン」をテーマにした第三弾が、1月19日（月）より開催！～

ANAクラウンプラザホテル秋田

この度、ANAクラウンプラザホテル秋田（所在地：秋田県秋田市）では、現在開催中の期間限定“食イベント”「雪と火のダイニング」の第三弾となるテーマ、「バレンタイン（提供期間：1月19日（月）～2月14日（土））」の詳細を発表いたします。

｜期間限定イベント「雪と火のダイニング」について

ANAクラウンプラザホテル秋田では、地域が誇る伝統文化や食の魅力を国内外のゲストにお届けすることを大切にしています。

その想いを料理で表現するために今回企画したのが、秋田の冬に息づく文化「保存・発酵」「火を囲む」「雪を活かす」といった知恵や暮らしの工夫を、五感で味わうエンターテインメントとして体験いただける期間限定イベント「雪と火のダイニング」。

イチオシは、当ホテルの最上階、地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」で展開する料理とスイーツの数々で、 1月19日（月）～2月14日（土）に行われる、第三弾のテーマ「バレンタイン」では、肉の旨みとビターなカカオの風味が重なり合う「ローストポーク カカオ香るソース」や、秋田名物・いぶりがっこをアクセントに加えた「ぐつぐつミートドリア」、デザートには、ナイフを入れると濃厚なチョコレートがとろけ出す「フォンダンショコラ」に、旬の苺を使った華やかなスイーツが並び、ブッフェを彩ります。

｜県内でも珍しい、4種類の「チョコレートファウンテン」が登場！

さらにバレンタインシーズンにあわせて、ブッフェの主役として登場するのは、華やかな「チョコレートファウンテン」。チョコレート、ホワイトチョコ、ストロベリー、抹茶の4種が勢ぞろいし、流れ落ちるチョコの艶やかな光沢と甘い香りが、会場を一瞬でバレンタインムードに包み込みます。

また、お好みのチョコにディップして楽しめるスイーツも豊富にご用意。

ハート模様をあしらったカラフルなマシュマロや、イチゴ、パイン、キウイ、ブルーベリー、ブドウ、バナナなど、見た目にも華やかなフルーツが並び、チョコレートの濃厚な甘みと果実の瑞々しい酸味が重なり合う、まさに“甘くて幸せな瞬間”を味わえるひとときです。

秋田県内でも4種類のチョコレートファウンテンを同時に楽しめるのは希少で、大人から子どもまで笑顔になれる、この時期ならではの特別なイベントとなっています。

■開催概要

イベント名：「雪と火のダイニング」

期 間：2025年12月1日（月）～2026年2月14日（土）

・第一弾テーマ「クリスマス」 / 期間：12月1日（月）～12月25日（木）

・第二弾テーマ「新春」 / 期間：12月26日（金）～1月18日（日）

・第三弾テーマ「バレンタイン」 / 期間：1月19日（月）～2月14日（土）

公式サイト：https://www.anacpakita.jp/

12階 スカイグリルブッフェレストラン空桜SORAでは、「雪と火のダイニング」の第三弾“バレンタイン”をテーマにした食事やスイーツ含む、全50品が食べ放題！

当ホテルの最上階、地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」では、ランチとディナーで「雪と火のダイニング」を開催いたします。

■ランチ[90分制]

｜営業時間：11:30a.m.～3:00p.m.

｜料金 （税込）

平日：大人2,900円/シニア2,800円/小学生1,800円/幼児 500円

土日祝：大人3,200円/シニア3,000円/小学生2,000円/幼児 500円

■ディナー[120分制]

｜営業時間：平日：5:30p.m.～9:30p.m.

土曜・日曜・祝日：5:00p.m.～9:30p.m.

※土曜は2部制 1部5:00p.m.～ 2部7:15p.m.～

｜料金（税込）

平日：大人3,900円/シニア3,300円/小学生2,600円/幼児 500円

土日祝：大人4,200円/シニア3,600円/小学生3,000円/幼児 500円

◼︎イチオシメニュー

名物パフォーマンス“ライブキッチン”では、香ばしく焼き上げるローストポークに、ビターなカカオを隠し味に加えた特製ソースを合わせた一品「ローストポーク カカオ香るソース」を提供。バレンタインシーズンならではの華やかな演出と贅沢な味わいをお楽しみください。熱々のミートドリアに、秋田名物・いぶりがっこを加えたオリジナルメニュー「ぐつぐつミートドリアいぶりがっこ入り」。チーズの香ばしさのなかに、いぶりがっこの燻香とほどよい塩味がアクセントを添え、食欲をそそります。秋田の冬に育まれた野菜と、雪の下で甘みを蓄えた雪中ネギを使用した「秋田野菜と雪中ネギのクリームシチュー」。まろやかなクリームソースが素材の旨みを引き立て、やさしい余韻が残る味わいは、まさに雪国の“保存と火の知恵”を感じる料理です。濃厚なチョコレートカスタードを炎でキャラメリゼした「炎のショコラクレームブリュレ」。パリッと香ばしい表面の奥から、なめらかなショコラの甘みがとろけ出す、至福のデザートです。冬のブッフェにぴったりの一枚「ショコラとマシュマロのピッツァ」。ふわふわのマシュマロとバナナをのせて焼き上げた生地に、ショコラソースをトッピング。甘い香りがふわりと立ちのぼり、ひと口ごとに焼き立てならではの香ばしさと、チョコの濃厚な甘み、果実のハーモニーが広がります。冬のひとときを幸せで包み込む、スイートピッツァです。雪を思わせる白い粉糖をまとった「フォンダンショコラ」は、ナイフを入れると中からとろりと濃厚なチョコがあふれ出す至福のスイーツで、肉球模様のストロベリースポンジが、さらに愛らしさを添えます。ひと口で虜になる、バレンタイン限定の注目の一皿です。

■ANAクラウンプラザホテル秋田について

JR秋田駅から徒歩3分、観光・ビジネスの拠点としても便利なアクセスが好評。

秋田県内初のクラブルーム・クラブラウンジを設置。203室の客室、会議やレセプションなど幅広い用途で活用できる宴会場、地元秋田の味が楽しめるレストラン&バーを備えております。豊かな文化と美しい季節のなかへ。秋田の「旅」はここから始まります。

公式URL：https://www.anacpakita.jp/(https://www.anacpakita.jp/)

■クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて

クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。

日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation),その他SNSサイトhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

■IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels