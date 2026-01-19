顔汗もブロック！１日中いつでもサラサラ肌仕上げキスミー 薬用制汗シリーズに、パウダータイプが新登場！

株式会社伊勢半

【商品特長】

キスミー 薬用制汗パウダー 医薬部外品

販売名：薬用デオドラントパウダーＫＭ

全１色 ８ｇ \１，５００ （税込\１，６５０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年２月９日（月）先行発売

２０２６年３月９日（月）全国発売

●顔汗もおさえる制汗機能搭載の薬用パウダー

毛穴を引き締めながら、汗の出口をブロックする２つの作用を持つ有効成分ミョウバン※１を配合。

気になるベタベタ汗を抑え、気になる汗臭も防ぎます。

※１ 硫酸アルミニウムカリウム

●１日中いつでもサラサラ肌仕上げ

皮脂吸着成分※２配合で、テカリを防ぎます。

※２ ポリアクリル酸アルキル（吸着剤）

●色のつかない透明仕上げ

透明パウダーでメイクの上からでもお使いいただけます。

●石けん・洗顔料でオフ※３

※３ 単品使用時

●持ち運びに便利なコンパクトサイズ

持ち運びやすいサイズで、パフが付いたコンパクト。

外出先でのお直しにも活躍します。