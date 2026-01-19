顔汗もブロック！１日中いつでもサラサラ肌仕上げキスミー 薬用制汗シリーズに、パウダータイプが新登場！
メイク前にさっと塗るだけで顔汗をブロックする薬用ジェルクリームが人気のキスミー薬用制汗シリーズに、外出先でもサッと使えるパウダータイプが新登場！
毛穴を引き締めながら、汗の出口をブロックする２つの作用を持つ有効成分ミョウバン※１を配合し、汗もニオイもダブルで防ぎます。色のつかない透明仕上げだから、メイクの上からもOK。
皮脂吸着成分※２配合でテカリも防いで、1日中いつでもさらっと快適な肌へ。
※１ 硫酸アルミニウムカリウム
※２ ポリアクリル酸アルキル（吸着剤）
【商品特長】
●顔汗もおさえる制汗機能搭載の薬用パウダー
毛穴を引き締めながら、汗の出口をブロックする２つの作用を持つ有効成分ミョウバン※１を配合。
気になるベタベタ汗を抑え、気になる汗臭も防ぎます。
※１ 硫酸アルミニウムカリウム
●１日中いつでもサラサラ肌仕上げ
皮脂吸着成分※２配合で、テカリを防ぎます。
※２ ポリアクリル酸アルキル（吸着剤）
●色のつかない透明仕上げ
透明パウダーでメイクの上からでもお使いいただけます。
●石けん・洗顔料でオフ※３
※３ 単品使用時
●持ち運びに便利なコンパクトサイズ
持ち運びやすいサイズで、パフが付いたコンパクト。
外出先でのお直しにも活躍します。