顔汗もブロック！１日中いつでもサラサラ肌仕上げキスミー 薬用制汗シリーズに、パウダータイプが新登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社伊勢半


キスミー　薬用制汗パウダー　医薬部外品


販売名：薬用デオドラントパウダーＫＭ


全１色　８ｇ　\１，５００ （税込\１，６５０）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年２月９日（月）先行発売


２０２６年３月９日（月）全国発売


＊取り扱い店の詳細については、お問合せください。



メイク前にさっと塗るだけで顔汗をブロックする薬用ジェルクリームが人気のキスミー薬用制汗シリーズに、外出先でもサッと使えるパウダータイプが新登場！



毛穴を引き締めながら、汗の出口をブロックする２つの作用を持つ有効成分ミョウバン※１を配合し、汗もニオイもダブルで防ぎます。色のつかない透明仕上げだから、メイクの上からもOK。


皮脂吸着成分※２配合でテカリも防いで、1日中いつでもさらっと快適な肌へ。



※１　硫酸アルミニウムカリウム 　


※２　ポリアクリル酸アルキル（吸着剤）



========================================


【商品特長】


●顔汗もおさえる制汗機能搭載の薬用パウダー


毛穴を引き締めながら、汗の出口をブロックする２つの作用を持つ有効成分ミョウバン※１を配合。


気になるベタベタ汗を抑え、気になる汗臭も防ぎます。


※１　硫酸アルミニウムカリウム 　







●１日中いつでもサラサラ肌仕上げ


皮脂吸着成分※２配合で、テカリを防ぎます。


※２　ポリアクリル酸アルキル（吸着剤） 　



●色のつかない透明仕上げ


透明パウダーでメイクの上からでもお使いいただけます。






●石けん・洗顔料でオフ※３


※３　単品使用時



●持ち運びに便利なコンパクトサイズ


持ち運びやすいサイズで、パフが付いたコンパクト。


外出先でのお直しにも活躍します。