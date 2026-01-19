香りに、新しい波を。ロングセラー香水「RISING WAVE」フリーシリーズがデザインリニューアル！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、メンズフレグランスブランド「RISING WAVE（ライジングウェーブ）」より、2009年の誕生以来、爽やかで清潔感ある香りで愛され続けているロングセラー香水「フリー(FREE) シリーズ」のデザインをリニューアルし、2026年2月28日（土）より発売いたします。

今回のデザインリニューアルでは、長年愛され続けてきた「香り」はそのままに、お客様に親しまれてきたフリーシリーズのアイコニックなボトルの佇まいを大切にしながら、今の時代に合わせてディテールを丁寧に磨き上げました。「原点回帰」と「刷新」の融合により、プロダクト全体に美しい統一感を創出。ボトル全体に持たせた柔らかな丸みは、洗練された印象を与えるだけでなく、手に取った瞬間に感じる上質な手馴染みの良さも実現しています。

また、リニューアルに伴い、ブランドビジュアルも刷新。象徴的な「ライトブルー」の青い世界観とブランドコンセプトの「波」を表すグラフィックを用い、従来の爽やかさに加え、メンズブランドとしての「尖り」や「芯の強さ」を映し出しています。

2025年に誕生20周年を迎えたRISING WAVE。

「香りに、新しい波を。」をコンセプトに、これからも時代に合わせてアップデートを重ね、新しい香りの波をつくり続けていきます。

商品概要

■商品名

１.ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ

２.ライジングウェーブ フリー サンセットピンク オードトワレ

３.ライジングウェーブ フリー コーラルホワイト オードトワレ

■容量：各50mL

■価格：各3,850円（税込）

■商品名

４.ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ MINI

➄ライジングウェーブ フリー サンセットピンク オードトワレ MINI

６.ライジングウェーブ フリー コーラルホワイト オードトワレ MINI

■容量：各8mL

■価格：各1,650円（税込）

■発売日 ： 2026年2月28日（土）

■販売先

全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア等 （一部店舗を除く）

FITS you. STORE（https://store.fits-japan.com/）、楽天市場、Amazon 等

DESIGN UPDATE

■ボトルデザイン

「原点回帰」と「レガシーを感じる刷新」をテーマに、長年親しまれてきたRISING WAVE フリーシリーズのシルエットはそのままに、ディティールを調整。より洗練された印象にアップデート。

統一感と一体感

キャップとボトルの幅を揃え、香水ボトル全体に統一感と一体感を持たせた仕上がりに。

手なじみ感の追及

キャップの上面とボトルの底面に柔らかな丸み（R）を取り入れたデザイン。

この柔らかな丸みが、手触りの良さを生み出している点も特徴。

■パッケージデザイン

水面に反射する光のように、見る角度によって表情を変えるデザイン。

フロスト素材を採用し、より上質な手触りと佇まいを感じさせるパッケージへと進化しました。

季節や時刻、場所によって驚くほど多彩に変化する海辺の光。二度と同じ光景は訪れない。

そんな儚くも美しい「光と海が織りなす一瞬の調和」を、ひとつのパッケージに込めました。

■ミニサイズ「ミニモアパフューム」も、ボトル・パッケージ共にデザイン刷新

持ち運びに便利な8mLのミニサイズも、フルボトルのリニューアルに合わせてデザインを一新。

ボトルの中央には、揺らめく波をイメージしたRISING WAVEのブランドロゴを大胆に配置し、よりスタイリッシュで洗練された印象にアップデート。パッケージも美しいグラデーションが際立つデザインへと進化し、ギフトとしても贈りたくなる、シンプルながらも洗練されたトレンド感のある仕上がりになっています。

FRAGRANCE

今回のデザインリニューアルにおいて、香りはこれまでのフリーシリーズをそのまま継承。不動の人気を誇る「ライトブルー」「サンセットピンク」「コーラルホワイト」の3種の香りを変わらずお楽しみいただけます。また、香り長持ち処方の「キープアロマテクノロジー」も継続して採用。爽やかな香り立ちをより長く楽しむために開発された独自の処方で、濃縮された残香性香料を配合することにより、香りを長く維持することを可能にしています。

■ライジングウェーブ フリー ライトブルー オードトワレ

[爽やかさあふれるシトラスとほんのり甘いローズの香り]

柑橘のシトラスとみずみずしいローズが混ざり合い、ほどよく甘く爽やかな印象へ

TOP：レモン、グレープフルーツ、オレンジオイル、ローズ、パイナップル、ピーチ

MIDDLE：フレンチローズ、ラズベリー、スズラン、ジャスミン

LAST：シダーウッド、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ

■ライジングウェーブ フリー サンセットピンク オードトワレ

[太陽を浴びた果実のように弾けるフルーティフローラルの香り]

みずみずしいピーチとペアーが弾け、ラストはホワイトムスクが包む清潔感ある印象に

TOP：ピーチ、ペア、グリーン・アップル、ホワイトワイン・アコード

MIDDLE：ローズ、ミュゲ、ジャスミン、フリージア、ゼラニウム

LAST：トランスペアレント・ムスク、ホワイトウッド

■ライジングウェーブ フリー コーラルホワイト オードトワレ

[みずみずしいトロピカルフルーツと 透明感あるホワイトシャボンの香り]

トロピカルな甘さとシャボンが溶け合う、お風呂上がりのような心地よさ

TOP：パッションフルーツ、グアバ、スターフルーツ

MIDDLE：ホワイトシャボン、ハニーサックル、ローズ、ジャスミン

LAST：ホワイトムスク、ウッディノート

ブランド紹介「RISING WAVE（ライジングウェーブ）」

RISING WAVEのブランドコンセプトは「香りに、新しい波を。」

香りには毎日を変えるすてきなチカラがある、性別を問わず楽しめるものであってほしい、そんな願いから、RISING WAVEは2005年に生まれ、2025年にブランド誕生から20周年を迎えました。「ファーストフレグランス」としてZ世代を中心に支持を集め、日本フレグランス大賞を2010年から4年連続で受賞しました。ブランド累計出荷本数は680万本※1に達し、フレグランスアワードで19冠※2に輝くなど、多くの方に愛されています。

これからもRISING WAVEは新しい香りの波を、つくり続けていきます。

※1 集計期間：2004年8月~2025年6月 ※2 ライジングウェーブブランドにおける2010年～2025年の商品別受賞歴の累計

■RISING WAVEブランドサイト：https://store.fits-japan.com/lp?u=risingwave(https://store.fits-japan.com/lp?u=risingwave)

■RISING WAVEブランド公式Instagram：https://www.instagram.com/risingwave_tokyo(https://www.instagram.com/risingwave_tokyo)（@risingwave_tokyo）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance