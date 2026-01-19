TDCソフト、クラウドワークフロー「Styleflow」をシンガポールで提供開始

ＴＤＣソフト株式会社

TDCソフト株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林裕嘉、以下：当社）は、国内で多くの導入実績を持つクラウドワークフローサービス「Styleflow（スタイルフロー）」を、シンガポールにて提供開始したことをお知らせいたします。当社は、多言語・モバイル対応およびノーコード設定を特長とする本サービスを通じて、日系企業の海外現地法人やシンガポール統括拠点を持つ企業の迅速な意思決定とガバナンス強化を支援し、「いつでも、どこでも、意思決定できる世界」を実現します。

■背景

近年、グローバルに事業を展開する企業において、海外拠点間での承認・意思決定プロセスは、言語の壁、複雑な組織構造、そしてタイムゾーンの違いによって複雑化しています。特に、アジア地域の統括拠点として機能することの多いシンガポールやタイなどの拠点では、承認業務の停滞がビジネスチャンスの損失や意思決定の遅延を招くケースが増加しており、迅速かつ標準化されたワークフロー基盤の整備が急務となっていました。

■アジア展開の概要

Styleflowは、小規模チームから大企業まで幅広いお客様に選ばれているクラウドワークフローです。国内で培った豊富な導入実績とノウハウを基盤に、初年度はシンガポールを皮切りに、今後はASEAN周辺国へと展開エリアを拡大いたします。

■Styleflowの主な特長

- 多言語対応・モバイル対応によるグローバル運用日本語・英語に対応しており、直感的な操作性で、言語や場所を問わずスムーズな申請・承認が可能です。スマートフォンやタブレットからも利用でき、出張中や外出先でも業務を停滞させません。- 承認ルートの標準化・統一化によるガバナンス強化複雑な承認ルートも柔軟に設定でき、拠点間でバラバラになりがちな承認ルールをシステム上で統一します。- ノーコードによるフォームや承認ルートの設定プログラミング知識が不要なため、現地の担当者レベルでフォーム作成やルート変更等の運用・管理が可能です。これにより、システム管理の属人化を防ぎ、現地の自律的な運用を促進します。

■導入効果

Styleflowを導入し、拠点間をつなぐことで、以下の効果が期待されます。

- 判断基準の統一化本社と海外拠点間で一貫した承認プロセスを確立し、経営判断の質を均質化します。- 意思決定の迅速化モバイル活用とクラウド基盤により、タイムゾーンを超えたスピーディな承認を実現します。- 内部統制の強化ログ管理や権限設定により、監査対応やコンプライアンスリスクに備えた堅牢な仕組みを整備します。

■価格・導入プロセス

導入価格は国や地域により異なりますので、詳細はお問い合わせください。30日間の無料トライアルを提供しており、機能制限なくお試しいただけます。導入決定後は、最短2週間で本番運用を開始可能です。

■サービスの詳細については、以下のURLをご覧ください。

URL：https://promotion.styleflow.jp/

■TDCソフトについて

TDCソフトは、パーパスとして「世の中をもっとSmartに」を掲げ、一歩先の未来に向けた先見性を磨き、抜きんでた開発技術とサービスを提供することで、お客様の唯一無二の存在となることを目指すシステムインテグレーション企業です。洗練された快適な世の中の実現に向けて、あらゆる領域のお客様に付加価値の高いITサービスを提供しています。